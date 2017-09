Gestern hat das 184. Oktoberfest in München begonnen. Gibt es noch Chancen auf einen Platz in Ihrer Käfer-Wiesn-Schänke? Im Jänner haben wir unsere Gäste angeschrieben, ob sie heuer wieder einen Platz wollen, und 95 Prozent haben bejaht. Reservierungen werden teils sogar „vererbt“. Da bekommen wir Anrufe, ob heuer der Enkel den Tisch übernehmen kann. Ich bin zwar glücklich darüber, habe aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich anderen absagen muss.

Ist das Feedback der Wiesn-Besucher anders als bei „normalen“ Events? Es ist nicht zu vergleichen etwa mit einem Drei-Sterne-Lokal. Auf dem Oktoberfest kommt sehr schnell entspannte Stimmung auf. Das liegt am Ambiente und an der Tracht. Die Wiesn kann man vergleichen mit einer Tiroler Hüttn am Berg.

Eine große Berghütte müsste das sein. Wie viele Leute passen in die Käfer-Schänke? 1500 im Haus, 2000 im Garten.

Wie viele Lederhosen haben Sie? Ach, das ist die schlimmste Frage, die Sie mir stellen können. Keine einzige. Also keine kurze, nur zwei lange. Aber ich habe mehr als 25 Trachtenjacken.

Ein schroffer Schnitt: Wie steht es um Terrorangst am Oktoberfest? Ich denke, die Wiesn ist in den kommenden 17 Tagen der sicherste Platz in München. Ich gehe da – dank der vielen Maßnahmen der Stadt – ohne Bedenken auch mit meinen sechsjährigen Zwillingsbuben hin. Um das gesamte Gelände waren schon Boller aufgestellt, bevor es Anschläge mit heranrasenden Autos gab. Es gibt Einlasskontrollen, Lieferanten brauchen Spezialausweise, nach neun Uhr morgens ist kein Lkw mehr am Gelände erlaubt, Lieferungen dürfen nur außerhalb der Öffnungszeiten erfolgen, und jeden Morgen durchsuchen Spürhunde alle Zelte.

Würden Sie uns ein paar Zahlen rund um die Käfer-Hütte verraten? Wie viel Strom brauchen Sie in zwei Wochen, wie viel Bier wird ausgeschenkt, was verdient ein Kellner? Nur so viel: Der Aufbau der Hütte, die nur während der Wiesn hier steht, kostet einen hohen siebenstelligen Betrag, ich habe 600 Leute angestellt, rund 20 Prozent der Belegschaft ändert sich jedes Jahr. Die einen sind mit dem Studium fertig, die anderen haben Familie bekommen. Da gab es etwa einen Mann, der 25 Jahre hier gekellnert hat. Kürzlich ruft er an und sagt, dass er heuer nicht bei uns arbeiten kann, weil er jetzt Cheflotse am Salzburger Flughafen ist und nicht so lange frei bekommt.

Sie sind nicht nur Chef der Käfer-Schänke, sondern auch Feinkosthändler, Gastronom und waren – bis zum Verkauf Ihrer Anteile vor zwei Monaten – Chef und Gründer des Münchner Nobelclubs P1. Wie schafft man es, ein Lokal für Prominente so anziehend zu machen?

Mit Glück und Fleiß. Damals in den 90ern war München eine wichtige Musikstadt. Große Bands haben hier ihre Musik produziert. Im Grunde war das Lokal nichts Besonderes – ein grauslicher Raum, den wir angestrichen haben. Aber er hat gelebt von guter Musik, Mottopartys und witzigen Einladungen. Mal gab es eine Schlachthausparty, wo wir Schweinehälften aufgehängt haben und die Leute drum herumgetanzt sind. Die Woche drauf gab’s eine Gefängnisparty. So was würde man heute nicht mehr wagen.

So mancher wäre „abgehoben“, wenn er mit Mitte 20 Chef eines so bekannten Clubs gewesen wäre ... Ich war das Geschäft gewohnt. Natürlich gab es irre Momente. Whitney Houston hatte bei uns ihren ersten Auftritt. Monti Lüftner, ein Musikproduzent, hat sie hier entdeckt. Er und ich standen vor der Bühne und dachten, dass wir noch nie eine so hübsche Frau gesehen hätten. Damals war sie 17, 18 Jahre alt. Meistens hat man um die Promis keinen Hype gemacht. Nur einmal. Da war Prince da. Da sind alle ausgeflippt und wir mussten den armen Kerl durch die Katakomben rausschleusen.

Um all das zu realisieren, haben Sie sich von Ihrer Familie 50.000 Mark geliehen. Haben die Verwandten mit so viel Erfolg gerechnet? Nach dem Studium dachte ich mir, ich häng’ noch ein zweites Studium dran und arbeite ein bissl nachts. Aber aus diesem Studium wurde nichts. Das P1 war aufwändig, weil ich wusste, dass ich nur zweieinhalb Stunden pro Nacht habe, um Umsatz zu machen. Wir öffneten um 23 Uhr, die ersten Gäste kamen um eins und um halb drei war quasi alles vorbei. Da muss man perfekt vorbereitet sein.

Ich schätze, die Routine von damals hilft Ihnen heute, wenn Sie Angela Merkel oder Wladimir Putin bewirten. Sind Sie da noch nervös? Immer. Meist sind die Gäste unkompliziert. Aber das Drumherum! Ob wegen des Vorkosters von Putin oder der unzähligen Sicherheitsmitarbeiter.

Warum dreht sich das Essen auf der Wiesn heuer vor allem um „Bio“ und „Regionales“? Mein Onkel war der Erste, der in den 60ern Hummer, Papayas oder Krebse aus Paris mitgebracht und in München verkauft hat. Damals war das einzigartig. Heute sucht man einen Apfel, der nach Apfel schmeckt. Aber auch Kaviar ist noch was Besonderes. Und die optische Vermarktung macht’s. Legt man dasselbe Würstel auf einen einfachen Pappendeckel oder auf ein schönes Olivenholzbrett, mit drei Sorten Senf und frischem Kren in Herzform – was schmeckt wohl besser? Wir versuchen, dass jedes Produkt fünf Werten entspricht: liebenswert, einzigartig, überraschend, hochwertig und emotional.

Das Interview führte Judith Sam