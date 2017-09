Um 27.500 Euro bekommt man einen Neuwagen. Oder eben ein Dirndl. Das Stuttgarter Label „Kinga Mathe“ hat genau zu diesem stolzen Preis das teuerste Dirndl der Welt entworfen. „Grace“ heißt das Couture-Modell, angelehnt an die Stilikone Grace Kelly. Auf den ersten Blick wirkt das silbergraue Trachtenkleid, über das sogar die Vogue berichtet hat, sehr elegant, aber auch sehr schlicht und kommt ohne protzigen Glitzer aus.

Der Preis steckt im Detail: Mieder und Rockteil sind aus Seide handgenäht und maßgeschneidert. Die Knöpfe werden nach Wunsch aus Weiß-, Gelb- oder Roségold gefertigt, mit grauen, weißen oder roséfarbenen Mondsteinen aus Indien besetzt und können mit einer Diamantfassung versehen werden.

Natürlich. Ein Dirndl ist eine Investition fürs Leben, denn es steht wirklich jeder Frau. Es betont und kaschiert dort, wo es betonen oder kaschieren soll. Aber 27.500 Euro? Da muss man schon einmal schlucken. Ein waschechter Bayer würde sagen: Kruzefix no amoi, Himme, Oarsch und Zwirn! Do legst di nieda! Da muss man schon Prinzessin „Von der hohen Kante“ heißen, um sich diesen Luxus leisten zu können.

Ob das Luxus-Kleid von einer Luxus-Lady am Münchner Oktoberfest, das seit gestern wieder in vollem Gange ist, zur Schau gestellt wird, wird sich zeigen. Immerhin besteht die Gefahr, dass bei einem Besuch auf der Wiesn eine 10,95 Euro teure Maß Bier auf dem edlen Gewand landet oder man sich einen Seidenfaden auf der Bierbank aufzieht.

Kein Muss auf der Wiesn

Fix ist aber, dass wieder unzählige fesche Madln mit ihren ebenso feschen Dirndln auf dem größten Volksfest Deutschlands antanzen werden. Dirndl und Lederhose sind dort längst zur Uniform für alle Feiernden geworden. Allen Wiesen-Besucherinnen sei aber gesagt: Sakrisch guate Dirndl und a Mordsgaudi gibt es auch fürs kleine Budget. Der Trend geht dabei eher wieder zurück zum Traditionellen.

Fragt man Stilexperten, so sind klassische Schnitte und gedeckte Farben heuer besonders angesagt. Accessoires wie Blüten oder Bänder fürs Haar oder ein keckes Hütchen sorgen dafür, dass die Tracht nicht zu bieder wirkt. Und wer mag, der tauscht seine hohen Schuhe gegen Stiefeletten oder weiße Sneakers.

Es ist aber kein Muss, am Oktoberfest ein Dirndl oder eine Lederhose zu tragen. Dresscode gibt es nämlich keinen. „Vor den 2000er-Jahren ist kaum jemand in Dirndl und Lederhose aufs Oktoberfest gegangen“, erzählt die Kulturwissenschafterin Simone Egger von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Sie hat ein Buch zum „Phänomen Wiesntracht“ in München geschrieben. Während man demnach in den 50er- und 60er-Jahren sogar im Anzug und Kostüm die Wiesn besuchte, war später der Freizeitlook mit Jeans angesagt.

Weil i di mog

Doch seit einigen Jahren erlebt die Dirndl-Couture einen regelrecheten Boom. Wurde zunächst der Alltagslook mit trachtigen Einzelteilen aufgemaschelt, sieht man jetzt sogar Teenager stolz die Röcke ihrer Trachtengewänder schwingen. Zu verdanken haben wir diesen Hype unter anderem Designerinnen wie Lena Hoschek, die sich vom traditionellen Miederkleid inspirieren ließen, den Saum nach oben wandern ließen und den Look frecher und modischer machten.

Hype hin oder her: In Tirol gehört ein Dirndl für die meisten sowieso in den Kleiderschrank. Es gibt Frauen, die bewahren es wie einen Schatz für besondere Anlässe im Kasten auf. Vermutlich nicht mit Goldknöpfen und Diamanten besetzt. Aber mit viel Liebe ausgewählt. (Nicole Strozzi)