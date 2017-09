Der Sommer ist vorbei, egal, das Folgende kann man sich trotzdem auf der Zunge zergehen lassen: Ein cremiges Eis aus griechischem Joghurt, frischem Limettensaft, Minze aus Omas Garten und einer selbstgemachten Sauce aus Brombeermarmelade, die schön verziert das kühle Kunstwerk krönt. Drei Frauen aus Vorarlberg dürfen vorstellen, ihre „Königin des Sommers“. Vor einer Woche trat sie damit beim Finale der Gelato World Tour, quasi der Speiseeis-Weltmeisterschaft, in Rimini an. Unter die ersten drei schafften sie es nicht, „aber man kann sagen, wir sind unter die besten 36 von 1800 Teilnehmern gekommen“, freut sich Kati Rankovic, eine der drei Eiskünstlerinnen der Eismanufaktur Kolibri in Wolfurt.

Drei Jahre lang wurden bei Events rund um die Welt die besten Eismacher gesucht, den letzten Tourstopp in Berlin gewannen die Vorarlbergerinnen und qualifizierten sich für das Finale. Seitdem wird ihre Eismanufaktur gestürmt und sie kommen mit der Produktion der „Königin des Sommers“ nicht nach.

Die Idee für solche Kreationen holen sie sich von Desserts und was der Garten so hergibt. Die Minze hatten sie schon länger im Auge, gemischt mit Limettensaft und Joghurt erreichten sie ein tolles, aber auch etwas säuerliches Geschmacks­erlebnis, das durch die Süße der Brombeersauce perfektioniert wird. „Wir sind alle kreativ, kochen und backen auch gerne, dann fallen uns eben solche Kombinationen ein“, sagt Rankovic. Für zukünftige Kreationen holten sie sich beim Finale Inspiration. Während Pistazien sowohl beim Siegereis als auch bei einigen anderen Teilnehmern unverzichtbar waren, fiel den Vorarlbergerinnen vor allem ein Maracujaeis auf Cremebasis auf. Ausgefallener war da schon ein Birneneis gemischt mit Gorgonzola.

Bei der Eismanufaktur Kolibri dürfen natürlich auch die Klassiker wie Vanille, Erdbeere und Schokolade, das sich laut einer Umfrage heuer nach mehreren Jahren wieder als Lieblingseis der Österreicher durchsetzen konnte, nicht fehlen. „Aber die ausgefallenen Sorten kommen immer besser an, die Leute wollen Neues ausprobieren.“

Dieser Trend, den Rankovic anspricht, sah man nicht nur beim Finale in Rimini, sondern der ist schon in Eisdielen rund um die Welt angekommen. In New York zum Beispiel wird in einem Laden ein Orangen-Eis, das komplett mit Zuckerwatte umhüllt ist, serviert. In einem anderen Eissalon der Metropole können die Kunden selbst Zutaten wie Gummibärchen oder Brezeln selbst mitnehmen und zu einem Eis verarbeiten. Ob diese Kreationen von Laien so auf der Zunge zergehen wie die „Königin des Sommers“, darf allerdings bezweifelt werden.

Über Geschmack lässt sich streiten, nicht aber über die Art der Herstellung. Obwohl die Gelato World Tour als Hauptziel hatte, das beste Eis der Welt zu küren, ging es für die Organisatoren um mehr: Eis ist nämlich nicht gleich Eis. Wenn nämlich die Worte „Gelato, gelato“ ertönen, muss man sich darauf verlassen können, ein handwerklich hergestelltes Speiseeis zu bekommen und nicht Eiscreme aus dem Handel. Der Unterschied: „Handwerkliches Speiseeis enthält weniger Fett und Luft als Eiscreme und wird mit einer höheren Temperatur serviert. Dadurch entwickelt sich ein größeres Geschmackserlebnis, weil sich weniger Fett auf der Zunge ablegt und mehr Geschmack pro Löffel erzielt wird“, lassen einen die Veranstalter wissen. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal: Echtes Speiseeis wird jeden Tag in kleinen Mengen mit frischen Zutaten produziert, Eiscreme in großen Mengen und mit Zutaten, die für eine lange Lagerung geeignet sind.

Die Jury der World Gelato Tour berief sich bei ihren Bewertungen von Geschmack, Konsistenz und Präsentation sogar auf wissenschaftliche Vorgaben. Denn unweit von Rimini unterrichten bei der Gelato University in Bologna Gelehrte, was echtes Eis auszeichnet. Cremig muss es sein, weich, aber es darf nicht sofort zerfließen. Und die Milch sollte man herausschmecken können – egal ob die Zutaten Pistazien, Minze, Limette oder Gorgonzola sind. (Matthias Christler)