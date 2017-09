Die Naturgewalten bändigen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Der Sommer hat es wieder gezeigt. Die Folgen heftiger Unwetter sind vielerorts noch immer sichtbar. So auch im Kleinarltal im Salzburger Pongau. Anfang August wälzte sich dort eine gewaltige Mure über Almgelände.

Das Ergebnis war verblüffend. „Wir haben zwei neue kleine Seen bekommen, bis zu 1,5 Meter tief“, berichtet Rupert Höller, der Gemeindeamtsleiter von Kleinarl. Die Mure verlegte Straßen und Bachläufe und staute Letztere auf. „Am Abfluss der Seen ist zusätzlich ein Wasserfall entstanden“, beschreibt Höller die neu gestaltete Szenerie.

Für das Auge ist das schön anzusehen, eine Attraktion für Wanderer und Touristen auf einer Seehöhe von knapp 1200 Metern. Der überflutete Almboden schimmert vom Grund der Seen türkisfarben durch. Rasch war das Bild von der „Karibik im Kleinarltal“ geboren.

Der auf dramatische Weise geschaffene Seen-Zuwachs dürfte dem kleinen Seitental in den Radstädter Tauern jedenfalls erhalten bleiben. Denn weiter taleinwärts gibt es (schon lange) zwei größere Seen. Der Nachschub an Süßwasser wird so schnell nicht abreißen.

Die Landkarten müssen nach solchen Ereignissen überarbeitet werden – jedoch keineswegs nur im Salzburger Land. Die Zahl stiller Gewässer nimmt in den Alpen generell zu, ganz ohne Murenabgänge. Die voranschreitende Gletscherschmelze, eine Folge der Klimaerwärmung, lässt ständig neue Bergseen entstehen.

„Früher waren es in ganz Österreich im Schnitt etwa zwei neue Gletscherseen pro Jahr. Inzwischen sind es fünf bis sechs“, berichtet Leopold Füreder, Professor am Ökologie-Institut der Innsbrucker Universität. „Dieses Phänomen lässt sich bei unserer sommerlichen Forschungsarbeit im Nationalpark Hohe Tauern sehr gut beobachten.“

Manche der hochalpinen Seen verschwinden wieder, sie werden mit Gestein zugeschüttet. „Ist das Gelände aber flach genug, sind die Seen dauerhaft“, so Füreder.

Aus der Sicht der Wissenschaft sind das hochinteressante Wasseransammlungen. „Darin entsteht neues Leben in Form kleinster Organismen, so genannter Mikroben“, erläutert der Professor.

Doch auch mancher Bergwanderer erfreut sich, eher praktisch denn wissenschaftlich, an Seen im felsigen Gelände: Ein kleines Bad nach anstrengendem Aufstieg lockt als Belohnung. Allzu kälteempfindlich sollte man für dieses Unterfangen allerdings nicht sein.

Die Zahl der Seen allein in Tirol schätzt Füreder auf „mehr als tausend, wenn man die kleineren dazunimmt“. Ab 1500 Metern Seehöhe gibt es allein 600 natürliche Bergseen mit einer Fläche von zumindest 2000 Quadratmetern. Und es werden immer mehr.