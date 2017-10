Von Renate Perktold

Schwaz – Mit einer braunen Pfeife in der Hand steht Hans Stock vor seinem Anwesen auf einer idyllischen Anhöhe im Bezirk Schwaz. Der grüne Janker akkurat zugeknöpft, die graue Hose farblich passend. Auf den ersten Blick wirkt er ziemlich resolut. Doch dann zieht der 83-Jährigen verschmitzt die Mundwinkel nach oben und öffenet mit einer kleinen Fernbedienung in der Hand die Türen zu einer selbst gebauten Halle vor seinem Haus. Er kennt den Moment, wenn die Augen der Besucher vor Überraschung größer werden – und pafft noch einmal genüsslich an seiner Pfeife.

Während kleine Rauchwolken in den Himmel steigen, geben die Tore den Blick auf eine fast vergessene Welt frei, deren Vermächtnis der leidenschaftliche Sammler von Militaria in den vergangenen Jahrzehnten akribisch zusammengetragen, geordnet und restauriert hat. Als Chronist und Zeitzeuge hat er mittlerweile mehr als 15.000 Exponate in seinem Privatmuseum ausgestellt. Äußerst seltene Orden, Uniformen, demilitarisierte Waffen, selbst instandgesetzte Fahrzeuge und Original-Schriftstücke sind nur ein Teil dessen, was der Unterländer im Lauf der Jahre zusammengetragen hat. Der historische Bogen spannt sich von derMonarchie über beide Weltkriege, die Zeit der Besatzungen bis hin zur Gegenwart. Besonders am Herzen liegt ihm die Darstellung der Geschichte der Garnison.

„Angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich als junger Bub in der Pionierkaserne der deutschen Wehrmacht in der Nähe meines Elternhauses die Uniformen der Soldaten ausbürsten und die Schuhe putzen durfte“, erinnert sich Stock an den Beginn seiner Sammlung. Die Soldaten mögen den damals Achtjährigen, bringen ihm immer wieder Dinge von der Front mit, die er wie einen Schatz hütet. Als der Krieg vorbei ist, versucht er, vieles von dem zu retten, was andere wegwerfen wollen. Vor allem völlig zerstörte und zum Teil verunglückte Wracks der Besatzer haben es ihm angetan. Im Wipptal zieht er einen Willys-Jeep aus einer Schlucht, in Alpbach kann er einen weiteren vor der Verschrottung retten, in Thiersee findet er unter Heu versteckt einen alten Kübelwagen. Über Monate hinweg repariert und restauriert er die Jeeps ebenso wie Beiwagenmaschinen der Marken BMW, DKW und Zündapp sowie einen alten Haflinger. „Ich habe alle verbeulten Karosserien händisch ausgeklopft. Alle Fahrzeuge sind tipptopp in Schuss“, erklärt Stock nicht ohne Stolz.

Karriere im Rennsport

Gemeinsam mit zwei Sportwagen-Raritäten der Auto-Union, die noch aus seiner aktiven Zeit als Rallye-Fahrer stammen, bilden die Fahrzeuge das Herzstück der Sammlung im oberen Stockwerk. Regelmäßig wartet er sie, fährt mit jedem einzelnen im Sommer gelegentlich über Privatwege, um den Motor am Laufen zu halten. Die Liebe zu alten Fahrzeugen ist mindestens so groß wie die zu seiner Militärsammlung. Und sie kommt nicht von ungefähr. „Ich bin in jungen Jahren als Freiwilliger sehr viel im Rettungsdienst gefahren. Da habe ich es wohl gelernt“, erklärt der Pensionist grinsend. Als er dann einmal als Beifahrer mit einem Rennfahrer mitfahren kann, springt der Funke über: Bei einer Ausscheidung der Autounion Ende der 1950-er Jahre kann er mit seinem Fahrkönnen überzeugen, er wird ins werksmäßige Rennteam aufgenommen. Unzählige Pokale zeugen von seiner aktiven Rallye-Laufbahn. Nicht zuletzt eignet er sich in dieser Zeit auch das Handwerk an, um seine Sammler-Stücke bis heute eigenhändig zu hegen und zu pflegen.

Aus der Geschichte lernen

Während Hans Stock erzählt, verharren die braunen Augen nostalgisch in der Ferne. Unzählige Lachfältchen haben sich in die Haut des Chronisten gegraben. Dass er die 80 Jahre überschritten hat, merkt man ihm nicht an. Jahreszahlen, Zusammenhänge, Hintergründe: alles kann er aus dem Kopf abrufen – und er ist ein meisterhafter Erzähler. Mit jedem seiner Stücke verknüpft er Erinnerungen und Begegnungen, die er lebhaft zu schildern weiß. „Hinter jedem Gegenstand steckt ein Mensch. Und das ist es auch, was mich immer angetrieben hat – das Menschliche“. An der Eingangstür zu seinem Privatmuseum im unteren Stockwerk hat er einen Schild aufgehängt. Darauf steht: „Erst wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, kann wirklich Frieden herrschen.“ Das – fügt er hinzu – liege ihm auch besonders am Herzen. „Es passiert so schnell, dass man ins rechte Eck gedrängt wird, wenn man solche Sachen sammelt. Aber mit einer derartigen Gesinnung habe ich bestimmt nichts am Hut. Ganz im Gegenteil. Mir ist es wichtig, dass wir aus der Geschichte lernen. Wenn man aber die Geschichte aufarbeiten will, dann gehört auch dieser Teil dazu“, sagt er mit ernster Miene.

Nicht zuletzt die eigene Geschichte lässt ihn zum Kritiker rechten Gedankenguts und zum Chronisten der Militärgeschichte werden. Es sind Werte, die schon sein Vater vorgelebt hat. Als dieser während des Krieges als Gendarm ins slowenische Begunje (Anm. Oberkrain) geschickt wird, um gefangene Partisanen zu bewachen, steht er für seine Überzeugung und für ein letztes Stück Menschlichkeit ein – und bezahlt dafür mit dem Leben. „Er hat den Gefangenen Essensabfälle gegeben, weil er sie wie Menschen behandeln wollte. Ein Kamerad hat ihn denunziert, daraufhin wurde er erschossen“, blickt Stock ins Jahr 1944 zurück. Der Stolz auf den Vater spiegelt sich bis heute auch in der Sammlung des Unterländers wieder. So hat er neben dem Militärischen auch der Gendarmerie einen großen Platz eingeräumt.

Besucher aus aller Welt

Einzig und allein über Mundpropaganda hat sich Hans Stock mit seiner Sammlung längst einen Namen über die Landesgrenzen hinaus gemacht: Jährlich zeigt er rund 1000 Besuchern bei privaten Führungen seine Heiligtümer. Sogar aus den USA und Russland kommen die Besucher. Nicht immer ist die Sammlung danach gleich bestückt wie zuvor. „Es kommt vor, dass ich nach Führungen bemerke, dass Dinge fehlen“, erklärt der Tiroler. Deshalb sind die wertvolleren Stücke mittlerweile hinter Glas, die Gebäude mit Alarmanlagen gut gesichert. Von weiteren Führungen hält ihn die kriminelle Energie Einzelner allerdings nicht ab – „da kann man eben nichts daran ändern“, erklärt er mit einem herzlichen Lachen. Im In- und Ausland sucht er dann eben wieder nach neuen Militaria-Stücken. Nicht selten kommt es außerdem vor, dass ihm Besucher Dinge mitbringen, die in seine Sammlung passen könnten.

Mit der selben Bescheidenheit geht er nun auch dazu über, seinen Nachlass zu regeln. Die Sammlung hat er dem Bundesheer angeboten – unentgeltlich. „Meine einzige Bedingung ist, dass alles zusammen und in Tirol bleibt“, betont Stock. Sogar Verteidigungminister Hans-Peter Doskozil bekam kürzlich eine Privatführung. Für das Bundesheer wären die Stücke von unschätzbarem Wert, hat der Minister betont und einen herzlichen Eintrag im Stock’schen Gästebuch hinterlassen. Umso unverständlicher ist es, dass bislang keine Übereinkunft zustande gekommen ist. Aber das sind Dinge, sagt Hans Stock, von denen er sich nicht beeindrucken lässt. „Ich will, dass die Geschichte nicht vergessen wird, vor allem die Geschichte der Garnissonsstandorte Schwaz und Vomp“, beschreibt er seinen Antrieb.

An Interessenten mangelt es dem passionierten Sammler nicht. Sogar ein Museum aus den San Diego hat ihm bereits ein Angebot gemacht. Die Ablehnung darauf fiel ihm allerdings nicht schwer: „Mir ging es nie um Geld. Mitnehmen kann ich es ja doch nicht. Aber solange ich lebe, bestimme immer noch ich, was damit passiert“, lächelt der Hausherr fast spitzbübisch – und zieht noch einmal gelassen an seiner Pfeife.