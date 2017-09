Von Peter Spadinger

Meran – Es gibt Wochenenden, an denen das Wetter in Nordtirol fast keine Aktivitäten im Freien zulässt. Gerne fährt man dann nach Südtirol, wo es meist besser ist. Es gibt aber auch dort Zeiten, in denen man aufgrund der Wettersituation lieber in Talnähe bleibt. Eine Wander-Runde für genau solche Tage stellt eine Waal-Runde rund um die Stadt Meran dar, wo die Blätter sich gerade zu färben beginnen und die Natur in unterschiedlichsten Farben leuchtet.

So kommt man hin: entweder über die Brennerautobahn und die Mebo-Schnellstraße oder über den Reschenpass und durchs Vinschgau bis nach Meran und dort zum Bahnhof. Am Prader Platz, dem Bahnhofsvorplatz, kann man (außer an Dienstagen und Freitagen – da ist Markttag) kostenlos parken. Ansonsten in einer der angrenzenden Straßen Richtung Westen bzw. auf der hinteren (südlichen) Seite des Bahnhofs.

Vom Bahnhof geht man entlang der 4.-November-Straße Richtung Westen, nach einer Rechtskurve überquert man die Goethestraße und gelangt auf den Breitofenweg. Diesen spaziert man entlang von Obstwiesen bis zum Hotel ­Fayn und biegt dahinter rechts auf den Wanderweg, der hinauf zum Gasthof Kircher führt. Direkt beim Gasthaus bzw. dem idyllischen Kirchlein St. Magdalena zweigt ein Steig ab, der uns hinauf zum Algunder Waalweg führt.

Hier haben wir bereits die meisten Höhenmeter unserer Wanderung überwunden und wandern nun nur noch flach bzw. leicht ansteigend durch die wunderbare Landschaft des Meraner Talbeckens, immer an der Grenze zwischen Wald und den Weinbergen bzw. Obstwiesen. Die Waale sind alte Bewässerungssysteme, die in den niederschlagsarmen Regionen Südtirols zur Bewässerung der Anbauflächen angelegt wurden.

„Um 1333 wurde der Algunder Waal bereits angelegt“, erzählt Johann Siller, Obst- und Weinbauer aus Algund. Im Laufe der Zeit wurde dieser immer wieder erweitert und ausgebaut, und auch heute noch ist das Wasser aus dem Waal – das etwas talaufwärts aus der Etsch abgeleitet wird – die Grundlage für den Obst- und Weinbau in der Region.

In früherer Zeit gab es den Beruf des Waalers, dessen Aufgabe es war, dafür zu sorgen, dass das Wasser stets ungehindert fließen konnte und die richtigen Anbauflächen erreichte.

„Auch heute noch gibt es Waaler“, weiß Siller zu berichten – wenn auch nicht mehr als Hauptberuf. „Zumindest einmal täglich geht der Waaler aber den gesamten Verlauf des Waals ab und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Am 1. April wird das Wasser eingeleitet, am 31. Oktober wird es ausgelassen. Über den Winter werden die Waale nämlich trockengelegt.“

Der Weg führt nun kurvig und sehr abwechslungsreich Richtung Westen oberhalb des malerischen Dörfchens Algund, auf das man immer wieder herrliche Blicke genießen kann. Nach etwa 1,5 bis 2 Stunden erreichen wir die Töll, den westlichsten Punkt unserer Wanderung. Hier queren wir die Vinschgauer Staatsstraße und spazieren nun entlang des Marlinger Waalweges Richtung Osten.

Dieser ist zum Teil abenteuerlich in steilem und unwegsamem Gelände angelegt. Durch Felswände hindurch und über Brücken wird das Wasser geleitet, damit es einige Kilometer weiter talabwärts die Marlinger Obstwiesen mit dem lebenswichtigen Nass versorgt.

Je weiter man Richtung Marling kommt, desto besser wird die Aussicht auf die Stadt Meran. Im Vordergrund erkennt man das weitläufige Areal des Pferderennplatzes, im Hintergrund die Bergspitzen von Ifinger und Mutspitze, die beiden Meraner Hausberge. Bei herbstlichem Schönwetter ein Augenschmaus.

In Marling angekommen, verlassen wir den Waalweg und wandern über den St. Felixweg hinunter ins Zentrum des Ortes. Über den Kirchweg gelangen wir steil hinunter zur Marlinger Brücke, die wir überqueren. Anschließend folgen wir der braunen Fußgängerbeschilderung zurück zu unserem Ausgangspunkt beim Bahnhof.

Entlang der Tour liegen mehrere sehr nette und vor allem – wie es sich für Südtirol gehört – kulinarisch bestens ausgestattete Einkehrmöglichkeiten. Welche davon am besten ist, soll jeder selbst entscheiden, viel falsch machen kann man beim Ausprobieren eigentlich nicht ...

Und noch ein Tipp für alle, die gerne umweltfreundlich anreisen: Um 6.22 Uhr fährt täglich ab Innsbruck ein Direktzug nach Meran. Um 19.45 Uhr kommt man von hier ohne umzusteigen wieder zurück nach Innsbruck.