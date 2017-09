Humor macht sexy. Bekommen Sie noch Liebesbriefe?

Otto Waalkes: Liebesbriefe sind ja wunderschön, wenn auch etwas altmodisch. Aber Liebes-Whats-Apps sind genau mein Ding! Sie sind spontaner und kürzer und viel schnelllebiger als diese Liebesbriefe. Sie heitern sofort auf und stärken ungemein das Selbstbewusstsein. Einfach großartig, wirklich! Aber nein, ich bekomme keine.

Heute (Sonntag) treten Sie in Innsbruck auf. Ihre Show ist das reinste Sportprogramm: Springen, Laufen, Hüpfen. Müssen Sie vor einer Tournee trainieren, um all das durchzuhalten?

Otto Waalkes: Meine Show ist doch mein Fitnesstraining – dafür, dass ich den Alltag durchhalte!

Privat malen Sie. Ein erstaunlich ruhiges Hobby. Ich hätte mir Otto eher als Flipper-Automaten- oder Tischtennisspieler vorgestellt. Hauptsache quirlig.

Otto Waalkes: Ja, es fällt mir auch jedes Mal sehr schwer, so lange stillzustehen, bis ein Gemälde endlich fertig ist. Aber was soll ich machen! Dadurch malt man dann eben auch viel schneller, ist früher fertig und hat nach dem Hobby auch noch Freizeit. Perfekt!

So manches Gemälde zeigt den Ottifanten. Warum ist gerade der Ihr Maskottchen?

Otto Waalkes: Na, wegen dem langen Rüssel! Der Ottifant ist entstanden, als ich mich selbst zeichnen wollte. Ich hatte mich mit meiner langen Nase gezeichnet und alle, die es anguckten, dachten, mein Selbstporträt sei ein Bild von einem Elefanten. Da hab’ ich das Ganze noch ein bisschen erweitert und der Ottifant war geboren. Sehen Sie nicht die Ähnlichkeit?

Jetzt, wo Sie’s sagen. Aber abgesehen davon: Ich stelle es mir schwierig vor, mit Humor verschiedene Altersgruppen anzusprechen. Stellen Sie sich eine konkrete Person vor, wenn Sie Ihr Programm schreiben, die Sie unterhalten wollen?

Otto Waalkes: Na, ich vereine alle Altersgruppen meines Publikums ja auch selbst ganz gut: Ich habe den Haarwuchs der Zweijährigen, den Körperbau der Zwanzigjährigen, die Energie der Vierzigjährigen und die Haut der Achtzigjährigen im Saal.

Wie schaffen Sie es, derart viel auswendig zu lernen und auf der Bühne nicht zu verwechseln?

Otto Waalkes: Ach, ich verwechsle schon manchmal was. Einmal habe ich als letzten Gag vor der Pause gesagt: „Wie fängt ein Jäger ein junges Kaninchen? Er setzt sich auf den Acker und ahmt das Geräusch einer wachsenden Mohrrübe nach.“ Leider hab’ ich denselben Scherz nach der Pause noch mal gemacht – Totenstille im Saal.

Sie stehen seit 1965 auf der Bühne – wie hat sich Ihr Humor verändert? Bzw. welche Gags laufen immer, welche stehen verstaubt im Regal?

Otto Waalkes: In meinem Regal ist gar nix staubig, da können Sie jeden fragen! Die staubigen Sachen sind alle im Keller. Da steht zum Beispiel auch der Bierkasten, auf den ich mich früher immer stellen musste, weil ich doch so viel kleiner war als die anderen. Am Anfang habe ich auf der Bühne ja gar keine Scherze, sondern Musik gemacht, zusammen mit meiner Band. Inzwischen lasse ich die meistens weg, wenn ich auftrete, dann wirke ich größer. Ansonsten laufen meine Gags, solange ich auch selbst noch laufen kann. Scherze über Helmut Kohl funktionieren heute nicht mehr so gut wie in den Achtzigerjahren, da muss man sich heute schon was Aktuelleres ausdenken. Gerhard Schröder zum Beispiel.

Wie wurde aus dem früheren Musiker die Kunstfigur Otto?

Otto Waalkes: Wieso denn Figur? Otto bin doch ich! Ich war’s schon immer! Ich spiele ja keine Rolle auf der Bühne, ich benehme mich so wie zu Hause, als wäre das Publikum gar nicht da. Ich spiele Gitarre, springe hin und her, blödele herum. Das hab’ ich schon immer gemacht, auch auf der Bühne. Früher, als ich noch mehr Musik gemacht hab’, fiel mir das Mikrofon ständig runter, ich war so nervös. Dann habe ich mich immer so umständlich beim Publikum entschuldigt mit kleinen Scherzen – und irgendwie kamen die noch besser an als die Musik, also bin ich gleich bei den Entschuldigungen geblieben.

Sie sind nicht nur Musiker und Comedian, sondern auch Schauspieler. Den ersten Otto-Film besuchten 15 Millionen Leute, den letzten eine Million. Wie erklären Sie sich das sinkende Interesse?

Otto Waalkes: Das muss an der globalen Erwärmung liegen. Das Wetter wurde mit den Jahren einfach immer besser, da geht man natürlich nicht mehr ins Kino, sondern viel lieber an den See. Vielleicht sollte ich mich weniger auf Otto-Filme und mehr auf Otto-Badehosen konzentrieren.

Sie sind 69 – Rente in Sicht?

Otto Waalkes: Na klar, die Rente ist doch sicher! Aber jetzt doch noch nicht. Darauf bin ich ja auch noch gar nicht vorbereitet! Ich hab’ doch noch gar keinen Ottifanten-Rollator.

Früher haben Sie mit Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen und zwölf anderen Leuten zusammengewohnt. Wäre so was auch als Rentner-WG denkbar?

Otto Waalkes: Um Himmels willen! Das mit dem Putzplan hat ja damals schon nicht funktioniert. Bis ich uns endlich eine Spülmaschine gekauft habe – ich war eben der Erste von uns, der ein bisschen Geld verdient hat. Heute wären die alle wahrscheinlich sogar zu faul, das Geschirr erst mal schmutzig zu machen. Und dann ist bei mir im Schlafzimmer auch ständig Wasser aus der Decke getropft, weil Udo auf seinem Wasserbett mal wieder mit der Zigarette in der Hand eingeschlafen ist. Das würde als Rentner wieder ganz genauso laufen, nur eben mit seinem Katheter.

Eine Scheidung kann ich mir noch leisten, meinten Sie unlängst. Ist der Platz an Ihrer Seite zu vergeben? Und worauf müssten sich potenzielle Interessentinnen einstellen?

Otto Waalkes: Die Stelle ist noch nicht vergeben, ich nehme auf jeden Fall weiter Bewerbungen an. Einstellen muss sie sich dann natürlich in erster Linie auf die Scheidung. Tradition ist mir schon sehr wichtig.

Würden Sie mir zum Schluss Ihren derzeit besten Witz erzählen?

Otto Waalkes: Den besten doch nicht, dann kommt doch keiner mehr! Aber wie wär’s mit dem schlechtesten? Wie nennt man ein weißes Mammut? Helmut!

Das Gespräch führte Judith Sam