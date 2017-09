Innsbruck – An seinem morgigen 60. Geburtstag tauscht Star-Koch Johann Lafer Kochschürze gegen Anzug. Er lässt sich in einem Restaurant bekochen. Ansonsten steht er täglich in der Küche. Neugierde und Sammelleidenschaft treiben ihn an. Über kulinarische Schätze freut sich der gebürtige Steirer wie ein Kind.

Bei all der Fülle an Rezepten, die Sie mittlerweile kreiert haben. Woher nehmen Sie Ihre Kreativität? Johann Lafer: Ich bin ein Kochneurotiker und wahnsinnig. Wo ich hinfahre, sammle ich Lebensmittel. Das ist das Größte für mich, nicht etwa eine Hose oder Armbanduhr. Ich lebe für den guten Geschmack. In der Wachau habe ich Marillenmarmelade probiert und sofort fielen mir vier mögliche Rezepte ein, Mohnschmarren zum Beispiel. Mir gefallen Gerichte mit Geschichte. Es geht mir darum, Menschen vor Ort und ihre ganz eigenen Produkte kennenzulernen.

Sie stammen aus St. Stefan im Rosental bei Graz. Wie haben Sie es zu einem der bekanntesten deutschen Fernsehköche geschafft? Lafer: Das nötige Glück muss man haben und zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass man selbst für sich den Anspruch hat, gut essen zu wollen. Zudem braucht es eine große Leidenschaft für die Natur und Respekt vor Erzeugern und Lebensmittel. Sie sind Mittel zum Leben. Und zu guter Letzt Durchhaltevermögen.

Wie stark hat sich Ihre Kindheit am Land auf das Kochen ausgewirkt? Lafer: Wenn man nichts bzw. wenig hat, auch nicht von medialen Reizen beeinflusst werden konnte, keinen Fernseher hatte, dann konzentriert man sich auf sein Umfeld. Ich habe mich viel mit der Natur beschäftigt, bin Pilzsammeln gegangen, um ein Taschengeld zu verdienen oder habe mit den Füßen selbst Sauerkraut gestampft. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, wenn es Zwetschkenknödel gegeben hat. Das war damals purer Luxus und eine Delikatesse, die es nur einmal im Jahr gab.

Sie leben und arbeiten seit Jahren in Deutschland. Wann fühlen Sie sich als Deutscher, wann als Steirer? Lafer: Im Herzen bin ich immer noch der Hansi, der sich über frisch gebackenes Brot mit guter Butter und Schnittlauch freut. Doch ich bin in andere Sphären fortgeschritten, der Anspruch an mich ist ein anderer. Die Leute erwarten kein Butterbrot von mir, sondern gehobene Kochkunst. Da bin ich der Johann.

Gerade erscheint ein eigenes Magazin („Das Journal für den guten Geschmack“, Jahreszeiten Verlag) und ein neues Kochbuch („Das Beste“, Gräfe und Unzer Verlag) von Ihnen. Sind das für Sie Ihre größten Geburtstagsgeschenke? Lafer: Für meinen beruflichen Werdegang ist das sicherlich die Krönung. Persönlich ist es etwas Anderes. Ich freue mich, dass ich gesund bin und in der Lage mit viel Motivation und Freude zu arbeiten.

Im Magazin ist auch zu lesen, dass Sie passionierter Sammler sind. Welches Küchenutensil hat es Ihnen besonders angetan? Lafer: Ich liebe das Sammeln. Ich besitze noch die Original-Milchkanne meiner Großeltern und Eltern, die sie jeden Morgen vor die Tür gestellt haben. Noch wichtiger ist mir ein Einschubstiel aus Holz. Meine Großeltern und Eltern haben damit selbst geknetetes Brot in den Steinbackofen geschoben.

Bringen Kochsendungen die Leute wirklich mehr an den Herd oder bleiben sie doch eher vorm Fernseher sitzen? Lafer: Das ist eine gute Frage, die ich nicht in zwei Sätzen beantworten kann. Auf meiner Homepage habe ich monatlich 700.000 Seitenaufrufe, 670.000 davon laden Rezepte herunter. Ich gehe also davon aus, dass sich jemand fürs Kochen interessiert. Es ist immer auch eine Frage des persönlichen Ehrgeizes, der Ist-Situation und des Willens. Und beim Kochen geht es auch darum, das regionale Umfeld zu unterstützen und stolz darauf zu sein. Ich kenne Tirol und liebe dieses Land, hier gibt es gutes Bier und Speck. Es ist wichtig, nicht nur zu nehmen, das jeder hat, sondern auch die Dinge, die dort vorhanden sind.

Gehört es für Sie zum guten Ton, Ihre Kochgeheimnisse zu verraten? Lafer: Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass es nicht so viele Dinge gibt, die uns im Leben verbinden. Essen und Trinken ist so etwas und weltweit ein absolutes Muss. Es war immer mein Ziel, dazu beizutragen, dass sich Leute mit Essen und Genuss beschäftigen. Das Kochen hat sich auch weiter entwickelt. Die Köche haben eine Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung zu vermitteln, was wir unter moderner Küche verstehen.

Wie hat sich das Kochen mittlerweile verändert? Lafer: In Deutschland haben wir die Situation, dass immer weniger Leute kochen, obwohl es so viele Veranstaltungen und mediale Aufmerksamkeit gibt. Es ist eine Verlockung der Zeit, diese für etwas anderes zu investieren. Doch die Lebensqualität ist stark vom Genuss beeinflusst, das muss wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Wenn ich selbst koche, weiß ich, was drinnen ist, habe ein Erfolgserlebnis und bestimme selbst, was ich esse.

Wie steht es um die Zukunft der Köche?

Lafer: Der Beruf ist krisensicher. Wir verkörpern etwas, das wir täglich benötigen: Essen. Durch Fernsehköche ist das Berufsbild allerdings verzerrt worden. Der Beruf braucht viel Leidenschaft, Geduld und Erfahrung. Man muss das wahre Berufsbild zeichnen, die Realität den jungen Menschen näher bringen. Auf der ganzen Welt hat man unbegrenzte Chancen, arbeiten zu können. Auch der Tourismus ist nur dann erfolgreich, wenn der Inhalt stimmt. Dazu gehört, etwas Vernünftiges zu essen bekommen und ordentlich bedient zu werden. Dafür muss man Menschen begeistern.

Seit Sie 16 Jahre alt sind stehen Sie in Gasthäusern. Gab es nie den Wunsch, etwas anderes zu machen? Lafer: Nach einem Jahr Lehre wollte ich aufhören. Es war ein sehr monotoner Aufgabenbereich, Kühlhaus putzen, Zwiebel schälen, Gulaschfleisch schneiden. Als ich ins Gasthaus kam, hatte ich das Gefühl in einer Fabrik zu sein. Ich hatte keine Lust mehr, Heimweh und mich in der großen WG nicht wohl gefühlt. Meine Mutter hat gesagt, ,du wolltest das, hast dich dafür entschieden und wir haben alles dafür getan. Jetzt bleibst du da und machst weiter, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.’ Gottseidank habe ich das befolgt.

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Gericht, das Sie selbst zubereiten durften?

Lafer: Mit Reis und Paprikagemüse habe ich angefangen. Ich war sehr nervös und aufgeregt, denn Reis-Kochen ist nicht einfach. Es waren die ersten Momente, als ich den Deckel gehoben habe und der Reis nicht angebrannt war. Da habe ich mich wie die Kinder zu Weihnachten gefreut. Das habe ich nie vergessen.

Welches denkwürdige Gericht ist Ihnen einmal nicht gelungen?

Lafer: Da gibt es relativ vieles. Bei einem Gourmetfestival in Kalifornien sollte ich für 180 Leute, Feinschmecker aus aller Welt, Taubenbrust in Blätterteig machen. Die Temperaturanzeige war in den USA anders, Fahrenheit statt Celsius, und ich habe Tests im Backofen gemacht. Doch es hat nicht funktioniert, die einen waren roh, die anderen durchgebraten. Das war ein Schock. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten. Einmal habe ich das Originalrezept der Sachertorte bekommen. Als ich gebacken habe, war sie flach wie ein Pfannkuchen. Keine Ahnung, was da passiert ist.

Was möchten Sie kulinarisch noch entdecken?

Lafer: Ich möchte wahnsinnig gerne die indische Küche und die Vielfalt der Gewürze in der richtigen Zusammensetzung kennenlernen. Ich möchte verstehen, was die Gewürzaromen verkörpern.

Wie sehen Sie die Entwicklung, dass im Handel immer mehr Fertig- und Halbfertigprodukte angeboten werden? Ist es ein Segen oder Fluch?

Lafer: Aufgrund des Anspruchs der Leistungsgesellschaft werden bestimmte Dinge durch das Angebot ersetzt. Viele Leute kochen auch nur am Wochenende und greifen unter der Woche darauf zurück. Was mich zum Nachdenken bringt: Durch die zahlreichen Kochsendungen und Rezepte schaffen wir es nicht, dass der Funke überspringt, dass wir uns mit Kochen so täglich wie mit Zähneputzen beschäftigen. Da verlässt man sich auf andere, ist fremdgesteuert. Es ist schade, dass man nicht mehr Eigenverantwortungsbewusstsein entwickelt.

Konnten Sie Ihren Kindern Jennifer und Jonathan die Lebe zum Kochen mitgeben?

Lafer: Da gibt es zahlreiche Erlebnisse, die mich mehr als glücklich stimmen. Gerade war der Freund meiner Tochter mit seinen Eltern aus London zu Besuch. Mein Sohn hat einen Schokoladenkuchen gebacken, der war sensationell. Es hat mich sehr beeindruckt, er sitzt sonst nur vorm Computer und hat für Menschen gekocht, die er noch nicht kennt.

Der Schnauzer ist ein Markenzeichen von Ihnen. Wird er immer bleiben?

Lafer: Das weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich überlegt ihn zum 60er abzurasieren. Die Geschichte hat ja einen Hintergrund: 1977 kam ich nach Berlin und wurde auf der Straße angesprochen, ob ich nicht Model für eine Zahnpasta-Werbung werden will. Die Agentur meinte, ich sei unter den drei Favoriten. Es wäre aber noch besser, wenn ich einen Schnauzer hätte, so wäre der Kontrast größer, die Optik anders. Also habe ich mir den Bart wachsen lassen. Den Werbeauftrag habe ich nie bekommen, der Bart blieb aber dran.

Ihr Schwiegervater soll krank sein, Ihre Schwester ist gestorben und im letzten Jahr bekamen Sie einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung. Wie gehen Sie mit den schlechten Nachrichten um?

Lafer: Es ist eine schwierige Situation, die viel Kraft erfordert und nur gemeinsam durchzustehen ist.

Man gesteht ein, dass man Fehler gemacht hat. Das ist schmerzhaft, trägt aber dazu bei, es in der Zukunft noch gewissenhafter und vorsichtiger zu sein. Das Negative sehe ich auch als Chance, positiv nach vorne zu blicken.

Wie lange wollen Sie weiter kochen?

Lafer: Das kann ich nicht sagen. Ich koche nicht für mich, sondern für andere. So lange die Gesundheit mitspielt und ich Anerkennung und Sympathie von anderen bekomme, koche ich weiter. Es macht mir eine Freude, Menschen glücklich zu machen.

Was wird es bei Ihnen zum Geburtstag zu essen geben? Kochen Sie selbst oder kocht Ihre Frau Silvia?

Lafer: Wir werden im kleinen Kreis feiern. Wir werden uns bekochen lassen, aber ohne großes Brimborium. Ich möchte den Tag mit Menschen verbringen, die für mich da sind. Der Inhalt spielt da eine sekundäre Rolle.

Das Interview führte Deborah Darnhofer.