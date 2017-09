Von Alexandra Plank

Innsbruck – 25.000 Eur­o Strafe, wenn man verschweigt, dass man Kopfläuse hat. Mit dieser Schlagzeile machte unlängst das deutsche Boulevardblatt Bild auf. Dabei basiert das Schweigen meist nicht auf Boshaftigkeit. Der Lausbefall ist vielen Eltern schlicht peinlich. Im Osten kann man sich hingegen zu den ungebetenen Gästen bekennen und diese ambulant von Profis wirkungsvoll entfernen lassen.

Das Hygienezentrum der Stadt Wien hat eine Vielzahl von Aufgaben, wie etwa die Reinigung von Wohnungen nach Todesfällen mit ansteckenden Krankheiten. Dieser Tag­e kommen aber viele ins Zentrum, die nicht krank sind, aber von hartnäckigen Kopfläusen befallen. „Die Entlausung wurde 1945 für die Russlandheimkehrer eingeführt. Sie ist ein typisches Wiener Provisorium, es gibt sie immer noch“, sagt Andreas Flaschner, Leiter des Hygienezentrums. Derzeit würden täglich 60 Personen professionell entlaust. „Die Leute haben erst ein­e Scham herzukommen, aber dann sehen sie, dass die Laus vor niemandem haltmacht, und sie finden es lustig, mit anderen den Kopf gewaschen zu bekommen.“

Er spricht auch über ein Kuriosum: Burgenländische Kinder müssen ebenfalls eine Bestätigung aus Wien bringen, dass sie entlaust wurden. Die Behandlung ist günstig, aber nicht kostenlos. „Personen, die finanziell schlecht dastehen, erhalten die Behandlungskosten vom Sozialamt ersetzt“, so Flaschner. Er weist darauf hin, dass Kopfläuse in allen sozialen Schichten vorkommen. Allerdings seien die Gegenmittel sehr teuer und die Anwendung kompliziert. Daher sei es sinnvoll, den Läusen in einer Ambulanz den Garaus zu machen. Wobei Nachsorge unerlässlich ist. In Westösterreich wird indes auf Eigenverantwortung gesetzt. Wie Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber erklärt, sei der Bedarf in einer Millionenstadt wie Wien natürlich größer. Stadt und Land würden überlegen, die in die Jahre gekommene Desinfektionsanstalt in der Rossau zu revitalisieren.

Stadrat Franz Xaver Gruber erklärt, dass es durchaus neue Herausforderungen hinsichtlich Hygiene gebe, die auch durch Migration und verstärkte Reisetätigkeit entstehen. „Wir sind derzeit dabei, mit allen Stellen, öffentliche Gesundheitsanstalten, privaten Anbietern, aber auch dem Bundesheer ein Konzept auszuarbeiten, das finanzierbar und logistisch umsetzbar ist.“ Auch das Landessanitätsgesetz werde man sich anschauen müssen. Dort sei vorgesehen, dass jed­e Gemeinde Desinfektionsmöglichkeiten stellen solle. Im Hygieneinstitut könne, wenn der Bedarf besteht, auch eine Entlausung angeboten werden.

Der Landessanitäts­direktor sagt dazu: „Läus­e sind lästig, aber nicht gefährlich.“ Ein Hygienezentrum würde die Viecher nicht ausrotten, wäre aber eine Ergänzung zu ambulanten Angeboten, die es etwa für Obdachlose gibt. Bei den Läusen sei das Problem, dass es sich um ein „Nichtthema“ handle, so Katzgraber. Offenheit sei unerlässlich, damit alle behandeln und es nicht zum Pingpong-Effekt komme.