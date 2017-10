Text: Irene Rapp · Fotos: Rudy de moor

Haben Sie ein Haustier?

Martys: Unsere beiden Töchter hatten als Kinder ihre Katzen aus dem Tierheim. Als dann die Tiere gestorben sind, haben wir keine mehr übernommen. Auch weil wir viel verreisen, und das tut man seinem Haustier nicht an.

Als Noch-Alpenzoo-Direktor haben Sie es ohnehin täglich mit 2000 Tieren zu tun. Gibt es ein Lieblingstier?

Martys: Das kann man so nicht sagen, ich mag alle Tiere. Als Zoologe ist man von der Vielfalt begeistert. Außerdem lerne ich immer noch vieles von Tieren. Emotional aber stehen mir die Wölfe nahe, weil diese ein hochkomplexes, interessantes Sozialsystem haben. Auf der einen Seite herrschen in einem Rudel hierarchische Strukturen vor, auf der anderen Seite ist Teamwork gefragt. Und Wölfe haben alle eigene Charaktere, das ist faszinierend. Auf wissenschaftlicher Ebene wird man von diesen Tieren noch viel lernen können.

Derzeit hat es aber der Wolf schwer. Seine Rückkehr wird u. a. vom Ruf nach Abschüssen begleitet ...

Martys: Natürlich gibt es Schafrisse von Wölfen. Aber dass der Wolf keinen Platz haben soll, das ist für mich Denken des 19. Jahrhunderts. Wir müssen die Großzügigkeit und die Größe haben, der Vielfalt der Tiere ihre Berechtigung zu lassen. Aber natürlich muss betroffenen Bauern geholfen werden. Naturschutz kostet Geld. Wir geben allerdings für viele andere Dinge auch viel Geld aus.

Wenn Sie mit Jahresende in Pension gehen, waren Sie 26 Jahre lang Alpenzoo-Direktor, so lange wie noch keiner vor Ihnen. Wie geht es Ihnen damit, dass jetzt das Ende naht?

Martys: Tatsache ist, dass ich voll im Geschäft stehe und an diesen Moment nicht denke. Jeder Tag ist ausgefüllt mit verschiedensten Dingen. So beschäftigen mich noch drei Bauvorhaben und werden es auch im nächsten Jahr tun, weil ich sie fertigbetreuen darf. Für mich ist die Aufgabe im Alpenzoo die Erfüllung, ich bin damit quasi 24 Stunden beschäftigt. Ich gehe mit dem Zoo gedanklich ins Bett und in der Früh beim Duschen habe ich wieder neue Ideen. Aber wenn es so weit ist, werde ich die Pension genießen.

Dennoch sei ein Blick zurück erlaubt. Was waren für Sie Highlights als Alpenzoo-Direktor?

Martys: Das waren u. a. das Großaquarium, die begehbare Steinbock-Anlage oder der Bau der Großvolieren für Bartgeier und Waldrapp. Da haben Besucher Zutritt und können die Tiere ohne störendes Gitter beobachten. Wenn man dann sieht, dass der Bartgeier durch die Voliere fliegt – und das ist nicht so selbstverständlich, immerhin haben diese Vögel eine Flügelspannweite von bis zu 2,7 Metern –, dann ist das für mich eine schöne Bestätigung. Weil man davon ausgehen kann, dass die Tiere sich hier wohl fühlen.

Und gibt es auch etwas, was Sie noch gerne verwirklicht hätten?

Martys: Ja, ich hätte gerne noch ein Schmetterlingshaus gebaut bzw. ein Haus für Kleintiere. Ich brauche ja nur zu schauen, wie sich Kinder im Zoo bewegen, wie sie mit kleinen Lebewesen, mit Zwergmäusen, die größte Freude haben. Natürlich ist der Braunbär Ander der Liebling der Besucher. Aber kleine, feine Aspekte in der Tierwelt attraktiv zu zeigen, das ist auch eine Kunst.

Aber auch Wildschweine haben es Ihnen angetan. Diese Tiere waren Inhalt ihrer Dissertation, warum?

Martys: Konrad Lorenz, der große Verhaltensforscher, hat zu mir gesagt: „Ich weiß nichts von Wildschweinen, schau dir an, was die können.“ Und dann hat mich dieses Projekt in seiner Forschungsstation Grünau im Almtal in Oberösterreich sieben Jahre lang begleitet: Wildschweine sind hochintelligente Tiere und sehr lernfähig. Ich habe Frischlinge mit der Flasche aufgezogen und beobachtet, dass jedes Tier seine eigene Zitze hat und diese verteidigt. Biologisch macht das Sinn, weil diese Zitze dann immer genau jene Menge Milch produziert, die der Frischling benötigt. Das hatte bis dahin noch keiner untersucht. Lorenz war begeistert. Vor allem, als er mich im Gehege besucht hat und ich zu einem großen Keiler mit langen Eckzähnen gesagt habe, leg dich hin und er sich dann genüsslich streicheln ließ.

Du hast keine Chance, aber nütze sie, lautet eines Ihrer Credos. Wie haben Sie danach gelebt?

Martys: Das hat auch mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Mein Vater ist gestorben, als ich zehn Jahre alt war. Wir waren drei Kinder, und es war eine schwierige Zeit für unsere Familie. Aber meine Mutter hat die Situation unglaublich gemeistert, wir haben sogar alle drei studieren können. Ich habe jedoch schon als Gymnasiast und später als Student Ferialarbeiten gemacht. Das war eine gute Lehrzeit, weil ich gemerkt habe, dass man aus nichts heraus etwas erreichen kann. Du musst dein Schicksal in die Hand nehmen und das Bestmögliche daraus machen.

Sie sind Salzburger. Werden Sie mit Beendigung Ihrer Tätigkeit im Alpenzoo wieder dorthin zurückkehren?

Martys: Nein, meine Frau und ich haben in Tirol so viele nette Menschen kennen gelernt und Freundschaften geschlossen, dass das unser Lebensmittelpunkt bleiben wird.

Was ist in der Pension angesagt?

Martys: Lesen. Reisen. Und wieder ein wenig mehr Sport betreiben.