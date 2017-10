Essaouira – Etwas enttäuscht kommt Yas­sin Said aus dem Wasser. Das Meer ist heute einfach zu ruhig. Er legt sein Surfbrett in den Sand und will seinen Neoprenanzug ausziehen, als ihn Ibrahim anspricht. „Die besten Wellen findest du dort drüben. Ich bringe dich hin, wenn du möchtest“, sagt der Kameltreiber und zeigt zum anderen Ende des Strandes. Said ist zunächst ein wenig skeptisch. Das Tier ist riesig. Doch der Strand von Essaouira an der marokkanischen Atlantikküste ist fast fünf Kilometer lang. „Einverstanden“, antwortet Said und handelt den Preis für das Kamel-Taxi ein wenig nach unten.

Ibrahim zieht kurz, aber heftig an der Leine. Das Kamel geht sofort in die Knie und setzt sich in den Sand. Mit einem Schwung springt Said in den Sattel. Er muss die Balance halten, als sich das Tier wieder aufrichtet. Ibrahim reicht ihm das Surfbrett hoch. Gemächlich trottet das Kamel los, das Wasser platscht unter seinen großen Hufen. „So exotisch kann Surfen in Marokko sein“, sagt Said.

Langsam verschwindet Essaouira im Hintergrund. Nur die mächtige Festungsmauer der Küstenstadt ist noch zu sehen. Die historische Altstadt mit ihren zwei wuchtigen Stadttoren und einem Labyrinth aus verwinkelten Gassen wurde 2001 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Die blauweiß getünchten Häuserfassaden erinnern noch heute an Essaouiras portugiesische Vergangenheit. Doch spätestens der Gebetsruf der Muezzine erinnert daran, dass man sich nicht an der Algarve befindet, sondern in Marokko.

Auf den Spuren von Bob Marley

Es riecht nach Lederwaren, orientalischen Gewürzen, Minztee und natürlich Fisch, der in den zahlreichen Restaurants in einer Tonpfanne zubereitet und serviert wird. Den besten Fisch bekommt man aber direkt im Fischereihafen. Im bunten Hafentrubel vergisst man schnell das Essen. Doch ein Heer von Möwen wartet auf der alten portugiesischen Festungsanlage darauf, Fisch vom Teller zu stehlen. In den 60er- und 70er-Jahren entdeckten Hippies, Aussteiger und Künstler Essaouira für sich, sogar Jimi Hendrix und Bob Marley kamen zum Relaxen her, danach vor allem Surfer ins Paradies.

„Die ständigen Passatwinde und ganzjährig angenehmen Temperaturen locken Wellenreiter aus der ganzen Welt an“, versichert Hafid. Der Marokkaner unterhält in dem kleinen Küstendorf Imsouane seine Surfschule mit einigen Zimmern zum Schlafen. Sie als Hotelzimmer zu bezeichnen, wäre übertrieben. Bei fast allen Unterkünften am Strand handelt es sich eher um bunte, fantasievoll in die Klippen gebaute Steinhäuschen im Hippie-Stil und spartanisch eingerichtete Räume mit malerischen Ausblicken auf den Ozean. Wer nicht gerade surft, genießt die Ruhe und trinkt Minztee.

Imsouane gehört mit Essaouira, Safi, Taghazoute und Sidi Kaouki zu den bekanntesten Surf- und Kitesurfspots an Marokkos Atlantikküste. Neben Wassersportlern begeistern sich auch immer mehr andere Urlauber für die naturbelassenen, kilometerlangen Strände im Süden Marokkos. Massentourismus wie im nahen Agadir gibt es hier noch nicht. Das macht den Reiz aus.

Je weiter man nach Süden kommt, desto einsamer wird es. Stundenlang geht es mit dem Auto durch wüstenhafte Landschaften von einem Strand zum nächsten. Auf der Fahrt glaubt man zunächst an Halluzinationen durch die Hitze – aber da klettern tatsächlich Ziegen auf die Bäume. Über die Äste klettern sie bis zu zehn Meter hoch in die Wipfel, um an die gelben Arganfrüchte zu kommen. Ihr Fleisch ist extrem bitter und für Menschen völlig ungenießbar. Aber Ziegenhirte Hassan interessieren vor allem die sonnenblumenartigen Kerne, die seine Ziegen wieder ausscheiden. Er verkauft sie, denn daraus entsteht das weltbekannte Arganöl, das zu Kosmetika und Speiseöl weiterverarbeitet wird.

Langsam nimmt die Vegetation ab. Die Nähe zur Sahara wird spürbar. Ab Sidi Ifni, einer alten spanischen Garnisonsstadt, werden auch die Strände immer länger, einsamer und wüstenhafter. Nicht ohne Grund trägt Sidi Ifni den Beinamen „Tor zur Sahara“. Die Spanier unterhielten hier seit 1476 einen Stützpunkt für den Sklavenhandel und den Fischfang. Erst 1968 zogen sie sich zurück, viele ältere Einwohner sprechen noch Spanisch. Arabische Souks und Moscheen wechseln sich hier mit Kirchen und spanischen Gouverneurspalästen ab.

Nördlich von Sidi Ifni trifft man auf die wohl spektakulärste Küstenlandschaft Marokkos. In Legzira überspannen zwei gigantische Felsbögen den Strand, von denen jedoch einer im vergangenen Jahr zusammengebrochen ist.

Schönheit auch im Norden

Auch im Norden bietet die insgesamt 2000 Kilometer lange Atlantikküste Marokkos noch Highlights: Wer an Agadir und Casablanca vorbeifährt, verpasst nichts. Doch auf dem Weg vom Süden nach Rabat würden vor allem Feinschmecker einen Riesenfehler begehen, wenn sie nicht in Oualidia hielten. Der Küstenort mit seiner wunderschönen Lagune gilt als einer der besten Orte für Fisch und Meeresfrüchte, wie frische Austern, Seeigel und Muscheln, die am Strand vorbereitet werden.

Marokkos Hauptstadt Rabat selber gehört zu den unterschätzten Orten. Die meisten kennen Marrakesch und Fès, Marokkos dritte Königsstadt steht dagegen bei vielen nicht auf dem Reiseplan. Ein Fehler. Rabat, seit 2012 Unesco-Weltkulturerbe, ist längst nicht so touristisch wie etwa Marrakesch, bietet aber mehr: Der Souk-Markt ist ein echter Hingucker, die Altstadt hinter der Festungsmauer ein faszinierendes Gassengewirr in Blau und Weiß, mit andalusisch-maurischen Gartenanlagen und tollen Cafés, von denen man auf Flussmündung und Strand schauen kann.

Wem die geschäftige Hauptstadt zu groß wird, der sollte ins verschlafene Asilah fahren, eine der schönsten marokkanischen Küstenstädte. Hier trifft der Orient in seiner ganzen Schönheit auf den tosenden Ozean. (APA)