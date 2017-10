Was machen die zwei Männer denn auf der Rückseite des TelfsPark da eigentlich", wunderten sich viele Telfer in den vergangenen Wochen. Zehn Tage lang klebten Altair Lopes und Guido Mascherpa Schablonen an die Wand und sprayten wild durch die Gegend.

Und so vergnügen sich nun zwei zehn Meter große Kinder auf der 350 Quadratmeter großen Mauer gegenüber der Seilbahnfirma Leitner Ropeways mit einer kleinen roten Gondel. „Der Spieltrieb der Kinder sollte keine Grenzen kennen", so Altair Lopes, der sich seit Jahren der großflächigen urbanen Kunst widmet. „Der Ernst des Lebens schränkt uns zu sehr ein, unterdrückt unsere Kreativität und das Miteinander." Und dabei sei dies genau, wovon die Welt mehr brauche. „Kreativ und offen zu sein, ist unsere einzige Chance, wie wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen können."

Dass der unschuldigen Szenerie ein Hauch von gesellschaftspolitischer Kritik innewohnt, ist durchaus kein Zufall. „Muralismus" nennt sich diese traditionelle mexikanische Kunst der Wandmalerei, die sich inhaltlich mit sozialkritischen oder historischen Themen auseinandersetzt.

Von Mexiko aus erobert die großflächige Spraykunst zurzeit die Städte der Welt. Im Gegensatz zum Graffiti sind diese Gemälde an Hausmauern und Brücken allerdings ausdrücklich erwünscht und sollen den Diskurs unter den lokalen Einwohnern fördern. Die Neugier der Telfer wurde jedenfalls geweckt. Immer wieder kamen Passanten vorbei, um sich über den Fortschritt des Werkes zu informieren. Eine Gruppe Jugendlicher durfte sogar selbst mit den Spraydosen hantieren. „Eines Tages brachte uns eine Frau Kuchen", freut sich Mascherpa über die Tiroler Gastfreundschaft.

Von den Kindern lernen

„Bilder in Museen haben nicht so eine Kommunikationskraft wie diese Wände", hebt Lopes die Wirkungskraft des Werks hervor. Neben dem Anstoß, miteinander zu kommunizieren, schaffen die beiden Kinder in Telfs aber noch mehr: Über Spenden unterstützt Leitner Ropeways damit die Stiftung Saleva, die in Mexico City ein kreatives Betreuungsprogramm für Kinder organisiert. Mascherpa betreut die Kids in dieser Einrichtung mit künstlerischen und musikalischen Aktivitäten: „In den Straßen von Mexico City herrschen Kriminalität und Gewalt. Es gibt wenige Schulen, außerhalb davon finden Kinder keine Freizeitmöglichkeiten. Ihre Eltern arbeiten, es bleibt wenig Zeit für ein Zusammenleben."

Das Murales in Telfs soll seine Betrachter daran erinnern, dass Kreaitvität und ein lebendiges Miteinander einen bedeutsameren Platz in unserem Leben haben sollten.