Text: Judith Sam

Mario Gerber, Gerber Hotels, Kühtai

Suchen Sie die Hotels, in denen Sie urlauben, danach aus, wo Sie viele Ideen für Ihr eigenes Hotel sammeln können? Mario Gerber: Nein. Es ist ein Irrglaube, dass Hoteliers tausende Euro für eine Reise ausgeben. Vielmehr suchen wir das Gegenteil von dem, was uns im Alltag umgibt. Uns geht es nicht um teure Weine oder erlesenes Essen, sondern um Zeit mit der Familie in der Natur. Mal machen wir auf einer Berghütte Urlaub, mal auf einer Insel – so wie heuer in Kroatien –, wo man zusehen kann, wie der Fisch, den man gleich isst, aus dem Meer gezogen wird.

Als Obmann der Tiroler Hotellerie werden Sie unterwegs aber schon ein wenig darauf achten, wie es um die Hotels jenseits der Grenze bestellt ist. Gerber: Natürlich. Ich sammle überall neue Eindrücke, überlege, warum ein Hotel läuft, warum nicht.

Und, woran liegt es, ob ein Betrieb floriert? Gerber: An Persönlichkeiten. Der Koch, der sich aufopfert, die Frau des Chefs, die wunderbare Deko zaubert, der super-freundliche Mitarbeiter. Und an Details. Infos an Gäste etwa. In Kroatien waren wir in einem Lokal, da klebte ein Zettelchen auf der Rechnung: „Aussicht: null Euro, Natur: null Euro, Freundlichkeit: null Euro.“

Peter Kluwick, Hotel Bergland, Lermoos

Ein Beispiel: Sie sitzen in einem Hotel, warten auf das Essen und der Tisch ist falsch eingedeckt. Haben Sie den Drang, das Besteck auf den rechten Platz zu schieben? Peter Kluwick: Ehrlich gesagt: Ja. Ich bin Perfektionist. Ich mache die Kellner aber nicht darauf aufmerksam. Da wäre ich lästig.

Wohin reisen Sie am liebsten? Kluwick: Asien. Die Leute sind so warmherzig und freundlich.

Können sich die Tiroler Hoteliers da was abschauen? Kluwick: Nein. Tiroler gelten als freundlich – laut der Gäste, mit denen ich rede. Wir bemühen uns. So mancher Gast schimpft über Italien. Wenn man sich dort beschwert, würde mancher Hotelier sagen: „Egal, wenn Sie nicht kommen, kommt ein anderer.“

Stört es Sie, dass Sie nur in der Nebensaison reisen können? Kluwick: Im Gegenteil! Dann ist nichts überlaufen, alles günstiger, man findet leichter Unterkünfte und Flüge. Vielleicht ändert sich das, wenn mal Kinder da sind. Aber das ist noch kein Thema.

Sagt der Preis eines Hotels etwas über dessen Qualität aus? Kluwick: Ich war in einem 5-Stern-Hotel in Los Angeles, das keinen Stern verdient hätte – wegen der mangelnden Sauberkeit. Gleichzeitig sind 2-Stern-Häuser teils so gut, dass man sie aufwerten sollte.

Margit Gstadtner, Nala-Hotel, Innsbruck

Urlauben Sie lieber in großen oder kleinen Hotels? Margit Gstadtner: Wir achten auf individuelle Angebote abseits des Mainstreams. Nur kein Massentourismus.

Wohin ging die Reise heuer?

Gstadtner: Italien. Wegen eines engen Zeitkorsetts schätzen wir kurze Anreisen. Wir haben aber auch schon weitere Reisen nach Spanien, Kuba, Australien und Neuseeland gemacht .

Vergleicht man Tirol mit Neuseeland – wo können heimische Hoteliers sich was abschauen, wo sind sie überlegen? Gstadtner: Neuseeland war wunderbar! Es verfügt über eine ähnliche Vielfalt wie Tirol – mit seinen Städten, Gletschern und dem vielen Grün. Neuseelands Städte wirkten auf mich aber zu offensiv vermarktet. Man war nirgends alleine und konnte keine Ruhe genießen. Alles war extrem überlaufen. Da gab es Busse voller junger Leute, die im Urlaub regelrecht Stress hatten, alle Programmpunkte in einem Tag abzuarbeiten.

Welche Ideen haben Sie aus Urlauben mitgenommen? Gstadtner: Seit der letzten Reise zur italienischen Po-Ebene bieten wir unseren Gästen E-Bikes und stellen mehr Produkte, wie Brot für das Frühstücksbuffet, selbst her.

Ernst Mayer, Kionderhotel Alpenrose, Lermoos

Können Sie den Urlaub genießen oder suchen Sie ständig nach Vor- und Nachteilen im Vergleich zu Ihren drei Hotels? Ernst Mayer: Ich glaube, es ist schwierig, mit einem Hotelier zu verreisen. Ich habe meine Augen nämlich immer auf Details, schaue, was in den Betrieben gut gelöst ist, was schlecht, welche Ideen ich bei mir zuhause umsetzen kann. Manchmal denke ich mir: „Diesen Fehler haben wir auch gemacht. Zum Glück ist das lange her.“

Ein konkretes Beispiel? Mayer: In einem Kinderhotel steht man vor anderen Herausforderungen wie in einem konventionellen Haus. Ein wichtiger Punkt sind Materialien. Da findet man eine wunderbare Couch für ein Hotelzimmer, dann übergibt sich ein Kind darauf – der Fleck geht nie mehr raus und es riecht tagelang. Oder in Sachen Verpflegung. Erwachsene wollen in aller Ruhe essen, Kinder wollen sehen, was sie essen und sie wollen es sofort. Da eignet sich nur ein Buffet.

Wohin reisen Sie auf der Suche nach neuen Ideen? Mayer: Im Sommer an den Gardasee. Nach nur drei Stunden Fahrt ist man in einer anderen, meist wärmeren Klimazone. Im Winter zieht es mich ins sonnige Thailand. Und ich reise gern innerhalb Österreichs, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis hier sensationell ist.

Johannes Westreicher, Grandhotel Lienz

Worauf legen Sie im Urlaub Wert? Johannes Westreicher: Wir suchen eine Mischung aus Relaxen, Wellness, Sport, gutem Essen und guten Weinen. Auch der Sicherheitsfaktor – in Bezug auf Anschläge – ist wichtig, darum schätzen wir Urlaube in Österreich.

Ihr Urlaubsbild, umgeben von Palmen, mit Meer im Hintergrund, dürfte aber nicht in Österreich entstanden sein. Westreicher: Meine kleine Familie und mich zieht es immer wieder nach Jamaica, wo meine Schwester und mein Schwager lange das Resort „Montego Bay“ geführt haben. Es ist auch keine Seltenheit, dass die Gäste des Grandhotel Lienz uns einladen. Kürzlich etwa nach Dubai. Dort wohnen wir in Hotels, verbringen die Zeit aber mit unseren Bekannten – ein großer Vorteil, weil sie die besten und teils geheimen Hotspots der Stadt kennen.

Sollte Ihnen in einem fremden Hotel ein Makel auffallen – weisen Sie den Hotelier darauf hin? Westreicher: Unter Kollegen weiß man, wie schwierig es mittlerweile ist, gute Mitarbeiter zu finden und den dann wiederum perfekt zufriedenzustellen. Daher schätzen wir jegliche erbrachte Dienstleis­tung und nehmen die positiven erlebten Sachen mit nach Hause.

Sonja Ultsch, Hotel Adlers, Innsbruck

Bringen Sie aus dem Urlaub Souvenirs mit? Sonja Ultsch: In Marokko, wo ich oft meine Freundin besuche, kaufe ich Hautcremes. Und wenn ich zu meinen Kindern reise, die mal in Australien, London, Moskau oder derzeit in Kanada leben, nehme ich von dort Gewürze mit. Wir kochen nämlich liebend gern.

Können Sie Design-Inspirationen aus fernen Kulturen in Ihren Hotels umsetzen, oder schlagen sich die mit dem Tiroler Stil? Ultsch: Das ist kompatibel. Aus Hong Kong stammt die Idee, dass die Herren aus einem der höchsten Stockwerke auf die Stadt blicken können, während sie vor dem Pissoir stehen. Die haben wir im Innsbrucker Adlers umgesetzt. In New York haben wir uns abgeschaut, dass die Bar mit Design-Details geschmückt wird.

Haben Sie auch schlechte Erinnerungen an Hotels, wo Sie sich dachten: „Das darf uns auf keinen Fall passieren“? Ultsch: In manchen Ländern werden Arbeitskräfte behandelt, als wären sie nichts wert. Einmal wurde ein Zimmermädchen vor unseren Augen geohrfeigt. Schlimm ist oft auch die Situation der Tiere. In Thailand war vor unserem Hotel ein Hund, der dahinvegetiere. Ich habe ihm alles von meinem Frühstücksteller verfüttert – bis auf den Kaffee. Mein Mann musste sein Semmerl dann mit mir teilen.