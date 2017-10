Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Dieser Tage sind es – im wahrsten Sinne des Wortes – fette Preisaufschläge, die Konsumenten staunen lassen. Die Butter ist so teuer wie nie und die Aufregung darüber entsprechend groß.

Innerhalb des heurigen Jahres erhöhte sich der Durchschnittspreis für 250 Gramm Butter laut dem Verbraucherpreisindex der Statistik Austria um 40 Cent. Mussten Konsumenten im Juni durchschnittlich noch 1,87 Euro berappen, waren es im Juli bereits 2,10 Euro und im August 2,22 Euro.

„Es gibt genug Butter“

Sieht man sich die Entwicklung am Milchmarkt an, werden die teuren Sprünge verständlicher. Die Milchpreise seien in den letzten Jahren „sehr tief“ gewesen, berichtet Johann Költringer, Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter.

„Das hat dazu geführt, dass viele Bauern aufhören mussten.“ Rund zwei Drittel der 1990 erfassten Milchbauern gibt es laut Statistik Austria heute nicht mehr. In Folge sei laut Költringer weniger Milch an die Molkereien geliefert worden. Der Markt habe sich heuer „gedreht“. „Das Angebot ist reduziert, gleichzeitig ist der Verbrauch gewachsen“, sagt Költringer.

Konsumenten würden Butter wieder mehr schätzen, auch die Gastronomie und Industrie greift wieder gerne darauf zurück. Ersatzprodukte seien in Österreich weniger beliebt. Einen Butter-Notstand sieht Költringer aber nicht. „Es ist genug Butter vorhanden.“

Doch die „festen Preistendenzen“ werden sich bis Ende des Jahres nicht abschwächen. Kühe geben in der kalten Jahreszeit weniger Milch. Außerdem steige der Butterverbrauch zur Weihnachtszeit noch einmal an.

Die aktuelle Teuerung mache beim Durchschnittsverbraucher rund einen Euro pro Monat aus, rechnet Költringer vor. 5,3 Kilogramm Butter vertilgen die Österreicher über das ganze Jahr verteilt.

Wer sich nach Alternativen umsieht, wird schnell fündig. So eignen sich Oliven- und Kokosöl gut zum Braten, weiß Philipp Stohner, Obmann des Kochverbandes in Tirol. „Hochwertige Pflanzenöle kosten aber oft mehr als Butter“, gibt er zu bedenken. Und den Buttergeschmack können sie auch nicht ersetzen.