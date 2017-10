Von Nicole Strozzi und Markus Schramek

Single und trotzdem glücklich. Das passt für die Öffentlichkeit immer noch nicht recht zusammen. Viel lieber wird das bemitleidenswerte Bild einer Bridget Jones vermittelt, die Eis essend und Wein trinkend vor dem Fernseher darauf wartet, bis der Richtige auftaucht. Begriffe wie „alte Jungfer“ oder „übrig geblieben“ sind mittlerweile verpönt. Aber in rosarot gehüllte Ratgeber wie „Die Single-Falle“ machen die Lage nicht besser, denn sie transportieren die Botschaft: „Passt auf, ihr verzweifelten Menschen da draußen, wenn ihr diese Tipps befolgt, findet ihr euer großes Glück!“

Entsprechend schwierig ist es selbst im Internet, dem Dorado für Liebes- und Lebensgeschichten, Menschen zu finden, die offen über ihr Single-Dasein plaudern. Bloggerin Luise Morgen ist eine der wenigen, die zugibt: „Ich bin gerne Single und stehe dazu.“

Seit Jahren bloggt die 23-jährige Deutsche unter dem Namen „KleinstadtCarrie“ und lässt die Öffentlichkeit an ihrem Leben teilhaben. Das Gefühl, unvollständig oder gar bedauernswert zu sein, hat sie überhaupt nicht. „Ich bin frei in jeder Ebene, liebe das Alleinreisen und bin ständig unterwegs“, erzählt sie gut gelaunt.

Zwei Jahre lang ist die hübsche Dresdnerin, die man vielleicht aus der VOX-Reisedoku „Auf und davon“ kennt, bereits alleinstehend. „Ich bin glücklich, wie es ist, wenn der Richtige kommen würde, der diese Situation verbessert, warum nicht?“, sagt Luise. Sie könnte auch dasitzen und sich bedauern, „aber viel lieber sehe ich die Vorteile und genieße die Zeit, die ich für mich und meine Freunde habe.“ Und schließlich heißt Single-Sein ja nicht automatisch, dass man niemanden kennen lernen kann.

Jetzt könnte man sagen: Luise ist knackige 23 und hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Mit 40plus sieht die Lage schon anders aus. Dann fallen plötzlich Begriffe wie Kinderwunsch und Torschlusspanik. Aber die Deutsche steht stellvertretend für eine Generation, die das Single-Sein als Wahl sieht, nicht als Bürde. Kein Pärchen-Wahnsinn, keine Pampersthemen, keine Zahnpasta-Diskussionen, stattdessen eine gute Beziehung mit sich selbst.

Wir wechseln den Schauplatz, das Alter und das Geschlecht. Einzig der Beziehungsstatus verbindet Internet-Bloggerin Luise und den 52-jährigen Tiroler Martin: Beide sind derzeit single. Doch ganz anders als bei Luise ist das im Fall von Martin mit erheblichen Schmerzen verbunden gewesen, tief im Inneren der Seele von mehreren Menschen.

Ehe, Kinder, Scheidung

Denn Martin war verheiratet. Von seiner Ehefrau hat er sich vor zwei Jahren getrennt. Heuer erfolgte die Scheidung. Seine drei Kinder, das älteste ist zwölf, sieht Martin nun als Besuchspapa am Wochenende. Von Vorteil ist, dass die Kinder im selben Ort wohnen. Da ergeben sich auch zufällig Kontakte.

„Meine Kinder sind großartig, die Beziehung zu meiner Ex-Frau war es leider nicht“, bilanziert der Neo-Single. „Der Wunsch nach einer Familie sei so stark gewesen, dass er „das Kleingedruckte erst nachher gelesen“ hat. „Meine Ex-Frau und ich haben nicht zusammengepasst. Das wurde während der Ehe klar.“ Mehrere Anläufe, die Partnerschaft durch Paartherapie zu retten, scheiterten. Martin zog schließlich den Schlussstrich.

Phasen ohne Partnerin hat er schon vor der Ehe öfter durchlebt. Doch diesmal behagt ihm das Alleinsein gar nicht. Im Freundeskreis hat fast jeder Familie. Und der Blick auf intakte Beziehungen schmerzt: Just bei ihm hat es nicht funktioniert. Dazu kommen Alltagsprobleme eines Singles. Freizeitaktivitäten mit Freunden sind schwer zu planen. Am Wochenende geht deren Anhang vor.

Martins Sehnsucht nach einer neuen Beziehung lebt. „Es ist eine Sehnsucht nach Nähe, Geborgenheit, Zärtlichkeit und Körperlichkeit.“ Aber bloß nichts überstürzen. Denselben Fehler will er nicht noch einmal machen. „Manche Frau glaubt immer noch, dass sie den Märchenprinzen finden wird, der ihr ein sorgenfreies Leben bieten kann. Doch in unserem Alter gibt es weder Märchenprinzen noch -prinzessinnen.“ Zur Mitte des Lebens haben Mann und Frau schon manch schlechte Erfahrung machen müssen. „Jeder hat doch sein Packtl zu tragen.“

Er sei „ein Mann in den besten Jahren“, leicht vermittelbar in der Frauenwelt, bekommt Martin, der sich im Gesundheitsbereich selbstständig gemacht hat, oft zu hören. Und kann darüber nur den Kopf schütteln. Denn Leichtigkeit ist genau das, was er vermisst.

Er hilft seinem Glück auf die Sprünge. Auf dem Datingportal Parship sucht Martin eine Partnerin. Treffen mit Frauen über 40 („Jüngere interessieren mich nicht“) hat es gegeben. „Manchmal weiß man schon beim zweiten Schluck Kaffee, dass nichts daraus wird.“

Ein (zu) spätes Rendezvous?

Sympathie ist meist vorhanden, das Hauptproblem aber ist die Vereinbarkeit zweier Lebenswege, die einander erst spät gekreuzt haben. „Es gibt geschiedene Frauen, die ihren Kindern keinen neuen Partner zumuten. Und solche, die keinen Freund mit Kindern wollen.“

Die Emanzipation, so findet Martin, sei in Tirol nur ein Schlagwort. „Angekommen ist sie noch nicht. Viele Frauen, die sich als ,modernʼ bezeichnen, erwarten, dass der Mann wie selbstverständlich die Rechnung bezahlt.“ Seine Spendierhosen sind ohnehin recht eng geschnitten. Schließlich bezahlt er auch Unterhalt für die Kinder.

Allen Schwierigkeiten beim Neustart in der zweiten Lebenshälfte zum Trotz ist Martin optimistisch, eine neue Liebe zu finden: eine Frau mit oder ohne eigene Kinder. Er will diese Partnerschaft offen leben, sie nicht vor dem eigenen Nachwuchs verheimlichen. „Ich bin bereit, das Abenteuer Patchwork zu wagen.“

So hart manch ein Single auch mit seinem Status zu kämpfen hat, die Wirtschaft hat Alleinlebende längst als willkommene Zielgruppe erkannt. Schließlich leben rund vier von zehn Personen in Öster­reich in Einpersonenhaushalten. Das liegt etwas über dem EU-Schnitt. Denn laut Eurostat lebt jeder dritte Europäer alleine. Spitzenreiter sind die Schweden mit 51,8 Prozent an Single-Haushalten.

Als Zielgruppe umworben

So ist der Singlemarkt nicht nur bei den Datingportalen heiß umkämpft. Versicherer bieten spezielle Single-Tarife an, Abenteuerreisen für Alleinstehende boomen. In Tirol hat etwa ASI Reisen auf die verstärkte Nachfrage reagiert und bietet deshalb im eigenen Programm explizit Allein-Reisen an.

Auch das Bild der Geschäftslokale hat sich verändert. Viele Läden integrieren heute Cafés oder Imbisse, sodass das Gefühl, sein (armes) Würstl allein verspeisen zu müssen, erst gar nicht aufkommt.

In den Regalen der Supermärkte finden sich immer mehr Fertigprodukte und Kleinportionen. Und auch der Wohnraum passt sich der steigenden „Versingelung“ an. Kleinwohnungen sind ob der gro­ßen Nachfrage in Ballungsräumen dennoch rar. Das treibt die Mieten in die Höhe. Auch ein Problem, mit dem Singles zu kämpfen haben. Freilich nicht nur sie.