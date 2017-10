Von Deborah Darnhofer und Nicole Strozzi

Innsbruck — Orange kann nicht jeder tragen. Außer man schleppt einen Hokkaido mit nach Hause. Eine gute Wahl. Denn die beliebte Kürbissorte bringt nicht nur Farbe in die Küche (Hokkaido-Kürbisse enthalten sogar mehr Carotin als Karotten!), sondern ist auch ein Vitamin- und Mineralstofflieferant und wird regional in Tirol angebaut. Und all jenen, die auf die Linie achten, sei gesagt: Mit nur 25 Kalorien pro 100 Gramm gehören Kürbisse zu den Leichtgewichten unter den Lebensmitteln.

Leicht ist nicht nur der Kürbis selbst, sondern auch die Zubereitung vieler köstlicher Rezepte rund um das Herbstgemüse. Das TT-Leben-Team hat daher den Kochlöffel geschwungen, um zu demonstrieren, dass es nicht immer Suppe sein muss. Die Vorspeise haben wir aus dem Magazin Barbara stibitzt: Barbara Schöneberger wird darüber hinwegsehen. Erstens, weil die Schauspielerin eine humorvolle Frau ist und zweitens, weil der Hokkaido-Kürbis-Flammkuchen mit Karottensalat und mit feiner Curry-Note so gut schmeckt, dass der Rezept-Tipp unbedingt weitergegeben werden muss.

Aus der zweiten Kürbishälfte ist die Hauptspeise entstanden: Hokkaido-Reis-Polpette — ein Tipp der lieben Verwandtschaft aus Italien. Die Laibchen sind perfekt, wenn es schnell gehen muss, und das Rezept kommt, typisch italienisch, mit wenig Zutaten aus.

Kürbis schmeckt auch roh zubereitet wunderbar aromatisch. Das beweist das dritte Rezept: Ein herbstliches Schichtdessert mit Butternuss, Kaki, Datteln und Walnüssen. Die derzeit omnipräsente Kürbissuppe vermisst nach diesem Menü wohl niemand mehr.