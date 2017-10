Mit der Stubai Premiere beginnt im Funpark Stubai Zoo die Snowboard- und Freeski-Saison. Die neunte Auflage hat auch heuer jede Menge Sessions, Coachings und Contests im Gepäck. Im Brandsaloon an der Gamsgarten-Bergstation kann das neueste Equipment von über 40 führenden Marken für die beginnende Saison kostenlos getestet werden. Zum ersten Mal gibt es außerdem Contests und Coachings für alle Nachwuchs-Shredder. Für das Nightlife-Entertainment sorgen am 21. und 22. Oktober insgesamt acht Partys.

Der Rettenbachferner hoch über Sölden ist am 28. und 29. Oktober traditionsgemäß Schauplatz des alpinen Weltcup-Auftakts. Auf der Rennpiste werden viele ÖSV-Stars fehlen. Für die rekonvaleszenten Marcel Hirscher, Anna Veith, Eva-Maria Brem und Michaela Kirchgasser kommen die Gletscherrennen zu früh. Philipp Schörghofer musste wegen Knieproblemen absagen, Matthias Mayer und Co. werden erst später die neuen Riesentorlauf-Ski anschnallen. Rund um die Rennen erwarten die Besucher ein vielfältiges Rahmenprogramm und jede Menge Partys. Zum Abschluss des ersten Skiweltcup-Wochenendes prämiert das Organisationsteam heuer die kreativsten Fanclubs.

Bereits Mitte November beginnt in Obergurgl-Hochgurgl die Saison. Es ist zwar kein Gletschergebiet, aber trotzdem über 3000 Meter hoch gelegen. Vom 16. bis 25. November wird gefeiert: Mit Partys, musikalischen Hüttenrallyes, Skiequipment-Tests und einer Fackelwanderung.

Die deutsche Schlagerkönigin Andrea Berg („Du hast mich tausendmal belogen") eröffnet mit einem Best-of-Konzert am 25. November die Skisaison in Ischgl. Das Top of the Mountain Concert vor der nächtlichen Bergkulisse der Silvretta startet um 18 Uhr. Tagsüber können Wintersportler in Ischgl bereits ihre Skier anschnallen. Der Tagesskipass ist gleichzeitig die Eintrittskarte zum Konzert und kostet am Veranstaltungstag 65 Euro pro Person. Mit gültigem Skipass ab zwei Tagen ist der Eintritt zum Konzert inkludiert.

St. Anton startet poppig und rockig ins Skivergnügen. Die deutsche Gruppe Revolverheld stimmt als Headliner am Eröffnungswochenende vom 1. bis zum 3. Dezember auf den Winter ein. Unterstützt wird sie von Gregor Meyle und „Special Guest" Jakob Bruckner. Die Band kehrt damit nach einem Jahr kreativer Pause wieder auf die Bühne zurück und wird am Samstag zu hören sein. Einlass ist um 17 Uhr. Ab 22.30 Uhr gibt es im ganzen Ort diverse After-Show-Partys.

Als Auftakt für die neue Wintersaison gibt es im Großraum-Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis ein dreitägiges Snowfestival mit Party, Sektempfang und Live-Konzert. Am 7. und 8. Dezember legen DJs auf. Am 9. Dezember steigt die Après-Ski-Party mit der Band „Die Konsorten" an der Talstation der Komperdellbahn.

Am 8. Dezember öffnet das Skigebiet St. Jakob im Defereggental seine Tore. An zwei Wochenenden wird ordentlich gefeiert. Am 9. Dezember steht ab 20 Uhr die große Party „Rock'n'Snow" im Gemeindesaal auf dem Programm. Und auch auf den Hütten und Almen wird an beiden Wochenenden mit Live-Musik gefeiert.

Die SkiWelt Wilder Kaiser Brixental startet ebenfalls am 8. Dezember in die Saison. Die erste Party beginnt schon am Abend um 21 Uhr in der Moonlight-Bar in Söll — mit einem Konzert von „Jabberwalky". Das ganze Wochenende über sowie das darauf folgende Wochenende (15. bis 17.12.) steigt in vielen Hütten des riesigen Skigebiets die große Opening-Gaudi. Es spielen weitere Live-Bands wie „Wildbach" (15.12.) und „Road-Chicks" (16.12.), DJs legen auf.

Das Skigebiet Hochzeiger im Pitztal wird erneut von einem Star-Aufgebot in die neue Wintersaison begleitet. Dieses Jahr rocken Christina Stürmer und Band die Bühne. Das Konzert findet am 9. Dezember statt, bereits ab 13.15 Uhr heizt die junge deutsche Nachwuchsband „Fünfter März" als Vorgruppe den Gästen ein.

Party, Skitests und kostenloses Training: Das Skigebiet Schlick 2000 eröffnet am 9. Dezember die Saison mit einem unterhaltsamen Winter-Warm-Up an der Bergstation. Beim großen Skitest kann zudem das neueste Equipment ausprobiert werden.

Zum Auftakt der Wintersaison gibt es in der Zillertal Arena wieder ein viertägiges Opening-Event mit Live-Musik, Partys, Glühwein und Freibier. Vom 15. bis 18. Dezember wird einiges geboten: Am Sonntag spielen ab 14.30 Uhr wieder „The Bombshells" mitten im Skigebiet. Am Montag geht das Opening ab 14 Uhr mit der Abschiedsparty beim Musikpavillon zu Ende.

Auch beim Saisonstart im Skigebiet Alpbachtal Wildschönau vom 15. bis 16. Dezember ist einiges los: Tagsüber genießen die Skifahrer die herrlichen Pisten und testen das neueste Material, abends geht im Opening-Zelt die Party ab — natürlich mit Live-Musik. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Pistengaudi im Skigebiet.

„Rock den Berg" — unter diesem Motto feiert Nauders am Reschenpass am 16. und 17. Dezember in die neue Wintersaison. Mit dabei: „Volxrock"(13 Uhr) und „The Dancing Angels" (17.30 Uhr) am Samstag sowie die „Männer der Berge" (11.30 Uhr) und „Böhm Sound" (15 Uhr) am Sonntag.

In Mayrhofen im Zillertal fällt der Startschuss wieder mit dem Staffelbewerb Rise & Fall. Am 16. Dezember müssen die Teilnehmer die Disziplinen Skibergsteigen, Mountainbiken (Rise) sowie Paragleiten und Skifahren bzw. Snowboarden (Fall) beherrschen. Den Siegern winken Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro. Etwa 80 Teams werden insgesamt erwartet. Sie bestehen aus Spitzensportlern und gut trainierten Amateuren. Der Startschuss fällt um 13 Uhr. (sami, TT.com)