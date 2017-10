Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Basta mit Pasta? Von wegen! Nudeln sind weltweit beliebt. Jährlich am 25. Oktober wird der Weltnudeltag gefeiert. Daher zehn Fakten und ein typisches Tiroler Rezept aus Nudelteig.

1 „Made in China“: Die ältesten je gefundenen Nudeln waren aus Hirse, spaghettiförmig und wurden in einem 4000 Jahre alten Topf in China gefunden. Araber und Inder haben auch schon früh Nudeln zubereitet. In Europa kommen sie ab 400 v. Chr. bei den antiken Griechen und Etruskern vor. In Österreich landeten die Nudeln ab dem 16. Jahrhundert am Teller.

2Österreicher essen laut Statistik Austria heutzutage durchschnittlich ein halbes Kilogramm Teigwaren pro Kopf und Monat. Im Jahr sind das rund sechs Kilogramm. Monatlich werden dafür durchschnittlich 2,90 Euro ausgegeben (Restaurant­besuche nicht mitgerechnet).

Wenig überraschend sind die Italiener unangefochtene Pasta-Könige. Sie verdrücken 25-28 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Tunesien (16 kg) und Venezuela (12,2 kg) liegen in der weltweiten Statistik auf Platz zwei und drei.

3 Das italienische Wort „Pasta“ bedeutet wörtlich übersetzt Teig oder Masse. Kein Wunder, dass unzählige Formen und Arten darunterfallen. Weltweit gibt es über 600 Sorten. Die gängigsten Varianten werden aus Hartweizengrieß mit oder ohne Ei geformt. Asiatische Nudeln bestehen meist aus Reis oder Mungobohnen. Derzeit werden eiweißreiche Nudeln aus Hülsenfrüchten angeboten und mit einem Spiralschneider werden sogar Zucchini in so genannte „Zudeln“ oder „Zoodles“ verwandelt.

4 In reichlich Salzwasser sollen die Nudeln kochen, das ist die gängige Meinung. Starkoch Johann Lafer schlägt allerdings eine andere Variante vor: „Die Nudeln in möglichst wenig Salzwasser kochen und lieber immer wieder Wasser oder Brühe nachgießen.“ Das würde ihr Aroma besser erhalten.

5 Spaghetti, Penne, Hörnchen und Co. sollen nach dem Kochen in kaltem Wasser abgeschreckt werden, heißt es oft. Doch das ist nicht von Vorteil. Der Stärkefilm auf der Oberfläche wird abgespült. Die Pasta kann Sugo schlechter aufnehmen.

6 Welche Soße am besten zu welcher Nudelform passt, wissen natürlich die Italiener ganz genau: Feine, sahnige und cremige Varianten, wie Pesto oder Carbonara-Sauce, fühlen sich bei dünnen Spaghetti am wohlsten. Grobe Soßen, wie Bolognese oder Ragout, gesellen sich lieber zu großen und breiten Penne, Rigatoni oder Bandnudeln.

7 Nudeln schmecken nicht nur, sie machen auch glücklich. Dank ihrer komplexen Kohlenhydrate wird die Serotonin-Produktion im Körper angekurbelt, das Hormon sorgt für jede Menge guter Laune. Beim Essen schnellt aber auch der Blutzuckerspiegel in die Höhe. Müdigkeit ist nach dem Spaghetti-Teller also vorprogrammiert.

8 Trockene Teigwaren am besten in einem verschließbaren Glas aufbewahren. So haben Lebensmittelmotten keine Chance, die durchbeißen nämlich gerne Plastikpackungen.

9Seit 2005 können Nudelliebhaber einer eigenen Religion beitreten. Sie nennt sich Pastafarianismus und wurde vom US-Physiker Bobby Henderson als Parodie traditioneller Religionen ins Leben gerufen. Anhänger schmücken sich mit einem Nudelsieb am Kopf und beten ihre Gottheit, das „fliegende Spaghettimonster“, an.

