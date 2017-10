Frau Zanon, wie sieht Ihre Nachlese der Nationalratswahl aus?

Elisabeth Zanon: Es ist schade, dass die Grünen hinausgewählt wurden. Das ist ein echter Verlust. Sebastian Kurz kenne ich persönlich nicht. Er wirkt aber redlich auf mich. Jetzt hat er die Chance, sich zu beweisen.

Als Ärztin sind sie 1994, mit 38, sozusagen vom Operationssaal für die Volkspartei in die Tiroler Landesregierung gewechselt.

Zanon: Ja, und zwar ohne zu ahnen, was da auf mich zukommt. Eva Lichtenberger von den Grünen und ich waren überhaupt die ersten Frauen in der Tiroler Landesregierung. Ich bin keine Feministin, aber es war mir immer wichtig, dass Frauen mitreden. Die Welt wird dadurch nicht unbedingt besser, aber der Blickwinkel ist ein anderer. Ich konnte also gar nicht Nein sagen, sonst hätten die Männer wieder gesagt: „Wir würden ja gerne eine Frau mitregieren lassen, aber leider finden wir keine.“

Nach 14 Jahren Regierung war Ihr Abgang hart. Sie wollten nach der Wahl 2008 Herwig van Staa als VP-Chef und Landeshauptmann ablösen. Doch die Palastrevolution scheiterte. Günther Platter wurde Landeshauptmann, van Staa Landtagspräsident, Sie waren draußen. Zanon: Die Führung zu übernehmen, hätte ich mir wirklich zugetraut. Doch der Wechsel war zwischen den Männern wohl schon paktiert. Das ging alles sehr schnell. Ich hätte gerne weitergemacht, denn ich empfand die politische Arbeit als Bereicherung. Ich habe vieles weitergebracht und musste auch unpopuläre Maßnahmen setzen wie die Schließung des Krankenhauses Kitzbühel. Das Problem in der Politik ist aber, dass man nicht erkennt, wann es genug ist. So gesehen, erfolgte mein Abgang damals zwar unfreiwillig, aber doch zum richtigen Zeitpunkt.

Wie ging es Ihnen mit dem Machtverlust nach Ende der Politik?

Zanon: Ohne Macht kann man nichts umsetzen, man braucht sie. Doch Macht birgt auch die Gefahr des Machtmissbrauchs. Zu lange an der Macht zu sein, ist nicht gut. Politische Tätigkeiten zeitlich zu begrenzen, wäre daher vernünftig.

Mit über 50 mussten Sie nach der Politik wieder in Ihrem Brotberuf als plastische Chirurgin Fuß fassen. Wie mühsam war das?

Zanon: Ich bin in den Operationssaal gegangen, um herauszufinden, ob ich den Geruch dort überhaupt noch aushalte. Doch ich fühlte mich gleich wieder wie daheim. Und das Chirurgenhandwerk verlernt man nicht. Der Wiedereinstieg war trotzdem sehr schwer. Denn die Patienten sahen mich als Politikerin und nicht als Ärztin. Es dauerte einige Jahre, bis der Betrieb in meiner Praxis richtig zu laufen begann. Damals habe ich oft bezweifelt, ob es richtig war, in den Arztberuf zurückzukehren.

Schönheitschirurgie ist ein umstrittenes Fach. Müssen Menschen denn perfekt aussehen?

Zanon: Wir leben in einer Gesellschaft, die uns „jung – schön – leistungsfähig“ als Norm einzureden versucht. Es ist auch dieser Druck, der Patienten zu uns führt bzw. Patientinnen, 80 Prozent sind ja Frauen. Als Ärztin habe ich die Menschen anständig zu beraten. Es kommt vor, dass ich ihnen Eingriffe ausrede. Denn in erster Linie bin ich Ärztin und nicht Unternehmerin.

Welche Eingriffe sind häufig?

Zanon: Brustvergrößerungen und -verkleinerungen bei der Frau, Korrekturen an Nase, Ohren, dem Augenlid sowie die Straffung von Körperpartien und Fettreduktion bei Mann und Frau.

Welche Wünsche lehnen Sie ab?

Zanon: Dass eine Frau riesige Brustimplantate haben will, ist mir noch nicht untergekommen, das würde ich nicht machen. Bei Jugendlichen unter 18 werden generell keine plastischen Eingriffe vorgenommen, außer bei Patienten, die unter einem körperlichen Merkmal leiden. Das muss durch ein Gutachten bestätigt werden.

Würden Sie sich auch selbst unters Messer legen?

Zanon: Ja, das würde ich natürlich, und das habe ich auch schon.

Sie sind Obfrau der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft. Wie kam es zu diesem Engagement?

Zanon: Die Betreuung schwer kranker, nicht mehr heilbarer Menschen ist mir seit meiner Zeit als Medizinstudentin ein großes Anliegen. Ich war dabei, als Menschen einsam im Krankenhaus starben. Und ich habe meinen kranken Bruder begleitet, der mit 46 Jahren starb. Ich möchte aber einen weit verbreiteten Irrtum aufklären: Das Hospiz ist kein Haus, in das man kommt, um zu sterben. Viele Patienten erholen sich und gehen wieder heim.

Ist der Aufenthalt im Hospiz mit Zusatzkosten verbunden?

Zanon: Nein. Man braucht auch keine private Krankenversicherung. Der Aufenthalt im Hospiz ist gratis, abgesehen von einem Taggeld wie in jedem öffentlichen Krankenhaus.

Wie weit ist das neue „Hospizhaus Tirol“ in Hall gediehen?

Zanon: Die Eröffnung ist nächsten Juni. Wir haben dann ein modernes Zentrum mit 14 Betten. Das reicht. Denn unsere Mitarbeiter kümmern sich um kranke Menschen auch dort, wo sie wohnen.

Das Gespräch führte Markus Schramek