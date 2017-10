London – Der Reiseführer „Lonely Planet“ kürt seit mehr als zehn Jahren die Top-Reiseziele des kommenden Jahres. Dabei werden jeweils die zehn besten Städte, Regionen und Länder aufgelistet. Zusätzlich werden noch zehn preiswerte Reiseziele angegeben. „Jedes dieser Ziele wird ausgewählt, weil es gerade Thema ist, wegen seiner einzigartigen Erlebnisse und seines ‚Wow‘-Faktors“, heißt es auf der Webseite von „Lonely Planet“.

Chile, Belfast und Sevilla 2018 an der Spitze

Bei den Städten führt heuer Sevilla die Top 10 an, gefolgt von Detroit, Canberra und Hamburg. Die Gewinnerstadt im Süden Spaniens besticht „mit Flair, angenehmen Gerüchen (duftende Orangenbäume) und vielen Sehenswürdigkeiten“. Zudem gehört sie zu den Drehorten der Kult-Serie „Game of Thrones“.

Unsere deutschen Nachbarn haben es mit Hamburg dank „Strandbars an der Elbe, die nur im Winter geschlossen sind, einem Nachtleben, das zu den besten Europas zählt, und zahlreichen charmanten kleinen Bauwerken, die man bei Spaziergängen entdeckt“ auf Platz vier geschafft.

Top-Region 2018 ist Belfast und die Nordküste Irlands. Die Hauptstadt von Nordirland hat sich „vom Kriegsgebiet zur hippen Stadt“ entwickelt, vor deren Haustür „die zeitlos schöne Causeway Coast und ihr exzellentes Freizeitangebot“ zu finden ist. Dahinter reihen sich Alaska, die Julischen Alpen in Slowenien sowie Languedoc-Roussillon in Frankreich.

In den Top 10 der Länder hat es Chile heuer an die Spitze geschafft. Das Land feiert im kommenden den 200. Jahrestag seiner Unabhängigkeit mit vielen Festen und Veranstaltungen – nicht nur in der Hauptstadt. Zudem ist die Reise nach Südamerika dank neuer Direktflüge von Frankfurt und London deutlich leichter geworden. Hinter Chile führt „Lonely Planet“ Südkorea, Portugal und Dschibuti als Reisetipps an.

Estland für Reisende mit kleinem Budget

Für Reisen mit kleinerem Budget empfiehlt die Reiseführerredaktion Tallinn. Wer in die estnische Hauptstadt reist, kann „eine der schönsten Altstädte Osteuropas erkunden, in preiswerten Schlafsälen, Pensionen oder Privatunterkünften übernachten und vom Flachdach der riesigen Linnahall einen einmaligen Panoramablick auf die Ostsee und die Stadt genießen“.

Unter anderem sind noch Lanzarote, La Paz, Großbritannien sowie Hunan in China unter den preiswerten Reisezielen. Auch mit kleinem Budget sind dem Reisen rund um die Welt also keine Grenzen gesetzt.

Österreich 2018 nicht vertreten

Für das kommende Jahr gibt „Lonely Planet“ keine Empfehlung für Österreich ab. Zuletzt hat es Wien 2015 auf Platz 8 der Top-Städte geschafft. Besonderer Anlass für diese Reihung war damals unter anderem der Eurovision Song Contest. Außerdem sei Wien „eine Stadt, in der man im Dirndl clubben gehen kann, am Würstchenstand über die Oper spricht und sein ganz persönliches Märchen im 21. Jahrhundert erleben kann.“ (TT.com)