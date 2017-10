Von Markus Schramek

Innsbruck — Es mag Zufall sein oder das Gesetz der Serie, jedenfalls häufen sich im elektronischen Postfachl des TT-Ombudsteams Beschwerden über Baumängel. Dieses Stichwort löst bei vielen von uns peinvolle Erinnerungen aus. Denn bei der Errichtung der eigenen vier Wände läuft selten alles glatt.

Von schiefen Wänden, bröckelndem Putz, zugigen Türen und Fenstern bis zum Wassereintritt an unerwünschter Stelle — lang ist die Liste der Kalamitäten. Überschüssige Nerven hat man nach Ende einer Bauphase eigentlich nicht mehr — und Geld noch viel weniger. Wir laienhafte Bauherren und -damen müssen aber trotzdem standhaft bleiben. Manuela Robinson, Wohnrechtsexpertin beim Verein für Konsumenteninformation (VKI), erklärt uns, wie man bei Baumängeln seine Rechte geltend machen kann.

1. Übergabeprotokoll. Offensichtliche Mängel, die beim Bezug eines fertig gestellten Wohnobjekts ins Auge stechen, gehören in das Übergabeprotokoll. Denn die gesetzliche Gewährleistungsfrist für „unbewegliche Sachen" (wie eine Wohnung) beträgt drei Jahre ab Übergabe. „Der Vertragspartner des Wohnungseigentümers, in der Regel ist das der Bauträger, muss in dieser Dreijahresfrist Mängel, die bei Übergabe bestanden haben, auf eigene Kosten beheben", erläutert Robinson.

2. Je früher, desto besser. Mängel sollten möglichst rasch gemeldet werden, am besten in den ersten sechs Monaten der Gewährleistungsfrist. Denn nach so kurzer Zeit ist davon auszugehen, dass der Mangel schon bei Übergabe bestanden hat. „Je später ein Mangel auftritt, desto schwieriger wird dieser Nachweis", betont Robinson.

3. Zum Papier greifen. Dem Bauträger telefonisch die Meinung zu geigen, bringt rein gar nichts. Der Auftrag zur Mängelbehebung muss unbedingt schriftlich erfolgen, inklusive einer angemessenen Frist. Bis zu dieser sollte der Mangel behoben sein.

4. Ersatzweise. Verstreicht die Frist jedoch ergebnislos, kann der Eigentümer den nächsten Schritt setzen — eine Ersatzvornahme, wie das im Fachsprech heißt. Juristin Robinson klärt auf: „Man beauftragt eine andere Firma damit, einen Mangel zu beheben, und verrechnet die Kosten an den eigentlich zuständigen Bauträger weiter."

5. 30 Jahre. So lange ist die Frist für Schadenersatzforderungen. Ist die Gewährleistungsfrist verstrichen, kann man Mängel unter Umständen auf dem Weg einer Schadenersatzforderung geltend machen. „Allerdings ist dabei ein Verschulden oder eine Fahrlässigkeit des Bauträgers nachzuweisen", betont die VKI-Fachfrau. Das kann etwa der Fall sein, wenn eine bestimmte Baunorm nicht eingehalten wurde. Sobald ein solcher „verdeckter Mangel" (weil zuerst nicht ersichtlich) auftritt, hat man drei Jahre, diesen geltend zu machen.

6. Gutachteritis. Ist ein Mangel überhaupt ein Mangel? Darüber lässt sich vortrefflich streiten. Oft muss daher ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt werden. Das ist mit Kosten verbunden. Robinson: „Daher sollte man mit dem Bauträger schon bei Vertragsabschluss klären, wie bei strittigen Mängeln vorgegangen wird."

7. Vor Gericht ziehen? Eine Klage gegen den Bauträger sollte man sich sehr gut überlegen. Zu den Anwalts- und Prozesskosten kommt noch das Risiko, mit der Klage abgewiesen zu werden. Und selbst bei günstigem Ausgang vor Gericht lauert eine Gefahr. „Geht der Bauträger pleite, muss man auch als Prozesssieger Gerichtskosten tragen", warnt Robinson. Eine Rechtsschutzversicherung für Baustreitigkeiten gibt es nicht, wohl wegen der Kosten und Häufigkeit solcher Fälle.

8. Was tun als Mieter? Die Punkte 1 bis 7 betreffen Eigentümer von Wohnobjekten (Wohnungen, Häuser). Mieter haben für Mängel, die sie in ihrer Bleibe entdecken, einen anderen Ansprechpartner: den Vermieter. Der ist verpflichtet, das Objekt so instand zu halten, dass es bewohnbar ist und bleibt. Beim Start des Mietverhältnisses ist es dringend anzuraten, ein Übergabeprotokoll mit dem Vermieter zu verfassen (wie unter Punkt 1 beschrieben). Bestehende Mängel gehören darin aufgelistet.