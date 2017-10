Herr Winter, inwiefern sollten Buben anders als Mädchen erzogen werden?

Reinhard Winter: Buben und Mädchen werden unterschiedlich erzogen, ob man will oder nicht. Weil sie sich unterscheiden – und das vorgeben. Schwieriger wird es, wenn Eltern die Vorstellung haben, wie ein Junge oder wie ein Mädchen zu sein hat, z. B. so wie eine Prinzessin.

Wo liegt eigentlich der größte Unterschied zwischen den Geschlechtern?

Winter: Kinder unterscheiden sich, auch Buben untereinander, im Temperament und im Grundcharakter. Auch auf das muss man eingehen. Das Geschlecht ist nur eine Facette.

Buben haben aber sicher mehr Vehemenz darin, herauszufordern, Grenzen zu überschreiten. Sie provozieren gerne und wollen austesten, wann die Grenze gesetzt wird. Grundsätzlich ist dies bei beiden Geschlechtern der Fall, aber bei Buben stärker ausgeprägt und von längerer Dauer. Das geht bis in die Pubertät hinein. Schul-Statistiken geben hier klare Antworten, wenn es z. B. um die Fragen geht: Wie schaut es aus mit Disziplin? Wer hat die Hausübung verschlampt? Daher brauchen Buben klare Ansagen, sie brauchen eine gute Führung, ohne dabei zu streng zu sein.

Was heißt es, eine gute „Führungskraft“ zu sein?

Winter: Zwei Qualitäten sind gefragt: Eltern sollten gleichzeitig da sein, in Beziehung sein, das Verhalten und die Bedürfnisse verstehen und Wärme, aber anderseits auch Orientierung geben und unter Umständen auch konfrontieren und kontrollieren.

Sind Unterschiede bereits im Babyalter bemerkbar?

Winter: In Nuancen sind Mädchen und Buben schon im Säuglingsalter anders, der Unterschied formt sich ab dem ersten Lebensjahr aus und dann natürlich speziell im Kindergartenalter, wenn sie vermehrt mit Kindern im selben Alter in Kontakt treten und die Buben schauen, was die anderen Buben machen. Die Jungs haben die Tendenz zu mehr Aktivität, die Lust, sich auseinanderzusetzen, zu raufen. Das gilt natürlich nur für den Durchschnitt und muss nicht bei jedem so sein.

Wird die Rauf-Lust von Buben unterdrückt?

Winter: Ja, ganz sicher. Wir leben in einer Zeit, in der Kinder viel von Erwachsenen, oft auch in professionellen Einrichtungen, betreut werden. Dort wird stärker kontrolliert und gesagt: Nein, Raufen ist jetzt verboten! Das nimmt aber auch Möglichkeiten der freien Entwicklung der Aggressionskultivierung und der Fähigkeit zur Impulskontrolle. Buben mögen Wettkampfspiele. Solche Spiele regulieren Buben selbst und stoppen sich, wenn es zu viel ist. Buben haben einfach mehr Energie als Mädchen. Wichtig ist, dies – in einem gewissen Rahmen – auszuleben und sich austoben zu dürfen, auch wenn das Risiko besteht, dass einer heult.

Soll man seinem Kind Schwerter oder andere Spielzeugwaffen verbieten?

Winter: Kinder bewältigen im Spiel Themen, die sie interessieren. Wenn sie gerade das Thema „Wie kann ich mich behaupten?“ beschäftigt, ist ein Verbot nicht sinnvoll. Das wäre das Gleiche, als wenn man Mädchen die Puppen wegnehmen würde, weil ja die Barbie schrecklich dünn ist und die Gefahr, eine Magersucht zu entwickeln, besteht.

Ist es möglich, geschlechter­übergreifend, ohne Rosa und Blau, und ohne traditionelle Rollenklischees zu erziehen?

Winter: Sobald Kinder mit anderen Kindern in Kontakt kommen und sich Spielsachen suchen, ist es kaum möglich. Das macht der Kommerz. Es gibt kaum noch neutrale Spielsachen. Eltern können eine Wertung abgeben, kritisch Stellung nehmen, aber aus der Falle kommen wir nicht raus. Das wird bei Spielzeug immer schwieriger.

Welche Folgen traditionelle Rollenklischees haben, zeigen immer wieder Studien. Gehen Buben z. B. in einen Kindergarten, der von traditionellen Erzieherinnen geführt wird, die finden, Lesen und Zusammenkuscheln sei nicht „männlich“ genug, dann können die Jungen später tatsächlich schlechter lesen. Rollenklischees wirken sich also auch darauf aus, welche Chancen Kinder im späteren Leben haben.

Apropos Rollen: Sollten Mama und Papa unterschiedliche Rollen besetzen?

Winter: Mama und Papa unterscheiden sich immer. Schwieriger wird es, wenn der Part aufgeteilt wird, also Mama die Liebe und Großzügige ist, aber warte nur, bis der Papa kommt, der plötzlich die Rolle des Strengen übernimmt. Beide Elternteile sollten die Qualitäten einer guten Führungskraft haben.

Abschließende Frage an Sie als Mädchen- und Buben-Papa: Wie kommt man „unbeschadet“ durch die Pubertät?

Winter: In der Pubertät haben Mädchen eher Zoff mit Müttern und Buben mit Vätern. Die Kinder wollen sich geschlechtlich abgrenzen und entdecken die eigene weibliche

männliche Identität. Erst viel später merkt man, dass man eigentlich viel von Mama oder Papa hat. Die Pubertät ist eine heikle, aber tolle Zeit. Es hat auch Qualität, wenn man Zeiten, in denen es nicht so einfach geht, gemeinsam meistert.

Das Interview führte Nicole Strozzi