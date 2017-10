Innsbruck, Schwaz – Österreich rüstet auf – und das nicht nur beim militärischen Gerät. Im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnik-Sicherheitskonferenz lud das Abwehramt des Bundesheers Ende September IT-Sicherheitsexperten nach Villach. Mittendrin der 16-jährige Tiroler Philip Graf, der sich gemeinsam mit neun anderen IT-Sicherheitstalenten von ursprünglich 466 Teilnehmern als einer der besten für das Finale der österreichischen Cyber-Security-Challenge qualifiziert hatte.

In Villach traten die zehn nun in zwei Gruppen gegeneinander an. Die Aufgaben: in Systeme eindringen, Codes erkennen, Dateien entschlüsseln, Zugangsdaten entwenden, Webanwendungen hacken und Apps zerlegen. Philip Graf, Schüler der Abteilung der Wirtschaftsingenieure der HTL Anichstraße in Innsbruck, war letztlich mit seinem Team erfolgreich und hat sich damit für den europäischen Wettbewerb qualifiziert, der diese Woche im spanischen Malaga über die Bühne gehen wird. „Diese Talente stellen in Zukunft das personelle Rückgrat zur Abwehr von Cyberangriffen dar“, betonte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil bei der Ehrung der Gewinner.

Heute geht es für Philip Graf zunächst nach Wien, von Dienstag bis Freitag tüftelt er dann mit seinen Kameraden in Malaga an den gestellten Aufgaben. „Ziel ist es natürlich immer, Erster zu werden“, sagt er schmunzelnd – wohl wissend, dass die Konkurrenz mit 14 anderen hochkarätig besetzten Nationen schwer zu knacken sein wird. Allerdings, so räumt der Schüler ein, gehe es bei der Veranstaltung natürlich auch darum, sich auszutauschen und zu präsentieren. Immerhin sind bei den Events stets auch Firmen vertreten, die im Wettlauf mit den Cyberkriminellen auf der Suche nach den IT-Experten von morgen sind. (np)