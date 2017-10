Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Junge Menschen mischen sich an diesem sonnigen Samstag unter die Flohmarkt-Gänger auf dem Parkplatz des Innsbrucker Veranstaltungszentrum Hafen. So recht wollen sie irgendwie nicht ins Bild der Antiquitäten und Staubfänger passen. Mit Smartphone „bewaffnet“ stellen sich die Kinder und Jugendlichen brav in eine Reihe vor die Eingangstür. Um halb zwölf öffnen sich endlich die Türen zur „Influencer Video Con 17“ in Innsbruck. Der große Ansturm beginnt.

Jeder der gut 100 jungen Zuschauer will einen möglichst guten Platz vor der Bühne ergattern, um den besten Blick auf seine Idole zu erheischen: Die Stars aus dem Internet, von der Videoplattform Youtube und der Fotoplattform Instagram, deren Fotos und Videos Tausende, zumeist Jugendliche, anschauen.

Influencer? Wer dabei passend zur Jahreszeit an Grippe denkt, liegt falsch. Das Wort kommt vom englischen „to influence“, zu Deutsch: beeinflussen. Susanna Gruber aus Mayrhofen ist eine davon. Über 40.000 Menschen folgen der 22-Jährigen. Sie zeigt auf Instagram u. a. Bücher und Beauty-Produkte. „Firmen schreiben mir Mails, ob ich ihr Produkt herzeigen will“, erklärt Gruber.

Das Influencer-Marketing hat sich aber ausgedehnt, dreht sich nicht nur um Make-up oder Computerspiele, sondern auch um Testfahrten mit teuren Autos oder Reisen. Gruber wählt allerdings selbst aus, welche Angebote sie annimmt. „Man sollte sich schon seiner Verantwortung bewusst sein, ich mache nur Sachen, die mir auch gefallen“, sagt sie. Noch macht sie das alleine, viele „größere Internetstars“ werden inzwischen durch Berater-Agenturen vertreten. Die veranstalten dann auch Treffen mit den Fans aus der virtuellen Welt, wie jenes an diesem Tag in Innsbruck.

„Wir feiern die Youtuber und wollten sie endlich mal in echt sehen“, sagen Mario (12) und Julian (11), die aus Matrei am Brenner bzw. Obernberg angereist sind. Nicht nur Buben, auch junge Mädels befinden sich im Publikum. Im hinteren Teil des Raumes stehen einige Eltern, die ihre Kinder begleitet haben, etwas verloren in der Gegend herum.

Gekreische im Publikum, dann tosender Applaus: Der erste Youtuber tritt auf die Bühne. Mit Schirmmütze, Pulli und schwarzer Jeans mit Löchern an den Knien. Daniel DATV aus Wien nimmt das Mikro und heizt das junge Publikum noch weiter an. Einzeln kommen so alle Stars auf die Bühne, stellen sich den Fragen der Moderatorin und der Zuschauer. Welche Tipps geben sie Neulingen, wie sind sie Internet-Stars geworden?

Einige kommen mit Gitarre auf die Bühne, andere singen mit Klavierbegleitung, wieder andere zeigen Fitnessübungen. DATV quatscht in seinen Videos fremde Leute auf der Straße an. Wieder andere, etwa Jenny, nehmen ihre jungen Zuschauer per Video im Lamborghini mit. Auch Gruber darf auf die Bühne. „Nervös bin ich schon. Das ist das erste Treffen dieser Art“, hat sie zuvor hinter der Bühne verraten.

Der große Star – KrappiWhat­else, der zwei Millionen Follower auf Youtube hat – ist noch nicht da. Er sitzt im verspäteten Flieger. Ein Star eben.

Und so startet – nach mehr als einstündiger Bühnenshow – die Autogrammstunde ohne ihn. Bei ähnlichen Veranstaltungen gab es bereits Massenpaniken und Verletzte. Deshalb dürfen die Kinder und Jugendlichen in Innsbruck nur in kleinen Gruppen zu den Autogramm­tischen gehen.

Die Internet-Stars sind dabei in ihrem Element, posieren für unzählige Selfies, die danach – wie könnte es anders sein – natürlich im Netz landen. Fan-Nähe gehört schließlich zum Anforderungsprofil dieses Jobs. Und das ist bei einigen Fällen tatsächlich ein Vollzeit-Job, denn manche verdienen hauptberuflich mit Youtube-Videos ihr Geld.

Susanna Gruber würde auch gerne einmal davon leben können. „Noch bin ich dafür etwas zu klein“, sagt die 22-Jährige, die seit Kurzem auch Youtube-Videos macht. Erstmal will sie jetzt aber eine Auszeit machen und die Welt bereisen. Die Fotos davon teilt sie bestimmt mit ihren Fans.