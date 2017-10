Innsbruck — Eveline Hall ist ein Model, wie es kein zweites gibt: Sieben Jahre ist's her, dass die 72-jährige Hanseatin, die sich in jüngeren Jahren als Ballerina in Hamburg und als Showgirl in Las Vegas ihre Brötchen verdiente, für den Laufsteg entdeckt wurde. Nicht trotz, sondern wegen ihrer grauen Mähne und ihres botoxfreien Gesichts, das die Spuren eines bewegten Lebens trägt, von dem nun auch andere profitieren sollen.

Ab 2. November moderiert Hall die achte Staffel von „Austria's Next Topmodel", die erstmals auf ATV läuft und erneut Burschen und Mädels auf den Laufsteg lockt. Vor Hall müssen sie sich nicht fürchten: Die will nämlich niemanden „runterputzen", wie sie der TT verrät.

Was macht für Sie Schönheit aus?

Eveline Hall: Für mich hat Schönheit in erster Linie mit Persönlichkeit zu tun. Deshalb kann man auch schön sein, wenn man — wie ich — nicht mehr 25 ist. (lacht) Von einer operativ hergestellten Schönheit halte ich gar nichts, weil dadurch jegliche Form von Charakter zerstört wird und irgendwann nur noch geklonte Menschen durch die Gegend laufen. Ich hab' überhaupt das Gefühl, dass heutzutage die Individualität verloren geht — ich sehe immer weniger Menschen, die mir wegen ihrer Einzigartigkeit ins Auge stechen. Wir brauchen wieder Typen wie Grace Kelly, Lena Horne oder Sophia Loren und nicht verfälschte Gesichter, die austauschbar sind.

Sie wurden mit 65 Jahren für den Laufsteg entdeckt. Gab es Momente, in denen Sie sich inmitten der jungen Kolleginnen unwohl fühlten?

Hall: Ja, diese Momente gab es. Das hatte aber nichts mit meinen Kolleginnen zu tun, die von Anfang an sehr toll mit mir umgegangen sind. Mich hat vielmehr gestört, dass mir aufgetragen wurde, mich wie eine 17-Jährige zu bewegen — das fand ich unpassend und unschön. Deshalb hab' ich mich dieser Forderung auch entzogen und bin gelaufen, wie ich es als ehemalige Tänzerin für richtig hielt. Und glauben Sie mir: Hätte ich das nicht gemacht, dann würde heute kein Hahn mehr nach mir krähen.

Dann ist es also ratsam, im Model-Business seinen Kopf durchzusetzen?

Hall: Wenn man weiß, dass man einen Job nicht unbedingt machen muss, dann hat man schon ein paar Asse im Ärmel. Und muss nicht wie ein Dodl — so sagt ihr Österreicher doch — über den Laufsteg stakseln. Viele jüngere Kolleginnen können sich dieses Aufbegehren natürlich nicht leisten, die müssen sich wohl oder übel anpassen. Wobei es da schon auch Ausnahmen gibt: Cara Delevingne, dieses rotzfreche Ding, hat auch immer ihren Willen durchgesetzt. Geschadet hat es ihr nicht.

Vor Ihrer Modelkarriere haben Sie als Solotänzerin und Schauspielerin gearbeitet und waren einige Jahre auch als Showgirl in Las Vegas aktiv. Haben Ihnen diese Erfahrungen bei Ihrem Modeljob geholfen?

Hall: Absolut! Ich hab' in meinem Leben ständig etwas Neues dazugelernt und immer davon profitiert. Deshalb rate ich jungen Menschen auch, so viel wie möglich zu lernen, so viel wie möglich zu machen — nur so kommt man im Leben weiter.

Ab 2. November moderieren Sie auf ATV die neue Staffel von „Austria's Next Topmodel". Was haben Sie, was Heidi Klum nicht hat?

Hall: Vordergründig natürlich die Reife und das Alter: Heidi Klum könnte ja meine Tochter sein. Dazu kommt, dass sie, soweit ich weiß, nie etwas anderes gelernt hat, als ein Model zu sein. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber ich kann durch meine Erfahrungen als Tänzerin und Schauspielerin natürlich mehr als nur Model-Tipps geben.

Was hat Sie dazu bewogen, diesen Job anzunehmen?

Hall: Ich will etwas weitergeben: Und das Schöne ist ja, dass ich einerseits mitten im Model-Business drinstecke, andererseits aber auch viel Erfahrung aus anderen Bereichen mitbringe. Dazu kommt, dass ich von einer eigenen Show träume, in der ich gern singen, tanzen und moderieren würde: Ein wenig Übung schadet da nicht. (lacht)

Unter #notheidisgirls hat sich im Netz eine Protestbewegung gegen Heidi Klum formiert, der vorgeworfen wird, Ihre Topmodel-Suche sei eine entwürdigende Fleischbeschau. Haben Sie Angst, dass Ihnen nun ähnliche Kritik droht?

Hall: Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei uns wird niemand degradiert, vorgeführt oder schlecht behandelt. Mir geht's darum, junge Menschen auf einen guten Weg zu bringen und nicht darum, sie runterzuputzen. Ich hab' als junge Schauspielerin am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man fertiggemacht wird: Diese Erfahrung will ich jedem ersparen.

Trotzdem tragen Model-Castingshows sicher auch dazu bei, dass sich junge Mädchen an utopischen Schönheitsidealen orientieren und sich krankhungern.

Hall: Wer in der Haute Couture arbeiten will, der muss über bestimmte Maße verfügen, um in alle Kreationen reinzupassen — diese Maße sind Gesetz und werden es auch immer bleiben. Das mag man nicht gut finden, aber es ist Teil des Business.

Sie teilen sich mit Ihrer 96-jährigen Mutter eine Wohnung. Stimmt es, dass Sie sich mit gemeinsamen Ballett-Übungen fit halten?

Hall: Ja, meine Mutter hat noch immer eine sehr gute Konstitution und Bomben-Knochen. Und wir plagen uns bei den Übungen auch nicht, sondern wir genießen sie — wie ein gemeinsames Frühstück.

Das Gespräch führte Christiane Fasching