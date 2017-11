Zwei Millionen Tiere in einem Raum, und doch herrscht Totenstille. Kein Summen oder Brummen, kein Krabbeln, Flattern, Kreuchen oder Fleuchen. Nichts. Die Tiere leben nicht mehr. Sie gehören zur Sammlung der Tiroler Landesmuseen im Forschungszentrum in Hall und sind keine Auswirkung des Insektensterbens. Wobei, wundern würde das heute niemanden.

Denn kürzlich sind Forscher mit einer aufsehenerregenden Studie an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem sie in deutschen Naturschutzgebieten ein massives Insektensterben festgestellt hatten.

75 Prozent der Insektenmasse ist demnach in den vergangenen 27 Jahren verschwunden. Heimlich, still und leise, ohne dass auch nur bei irgendwem die Alarmglocken geschlagen hätten.

Zugegeben, Insektenforscher wie Peter Huemer haben es wohl kommen sehen und sind gefragt wie nie. Huemer leitet die Sammlung im Landesmuseum. Gerade holt er einige Holzkästen aus den Regalen. Seine Lieblinge, die Tausenden Schmetterlinge darin, zeigt er gerne her, schwärmt von der Schönheit der vielfältigen Farben und Muster. Mit zwei Schaukästen unter dem Arm tritt er wenig später hinter einer Regalwand hervor. In einem der beiden ist eine Vielzahl an Faltern zu sehen, in dem anderen nur vier. „So viele Schmetterlinge leben auf einer Blumenwiese und so wenige auf einer stark gedüngten Wiese“, deutet der Entomologe, wie man Insektenkundler in der Fachwelt nennt, auf die beiden Kästchen vor sich.

„Das ist ein dramatisches Zeichen dafür, dass wir dringend handeln müssen“, kommentiert Huemer die deutsche Studie. Überall hinterlässt der Mensch seine Spuren in der Natur, greift in ihre Abläufe ein und „bringt sie aus der Balance“.

Trotzdem geht Huemer nicht pessimistisch durch die Gänge seiner Sammlung: „Insekten können sich sehr schnell wieder vermehren. Solange es intakte Schutzgebiete gibt, kann eine Wiederansiedelung schnell gelingen.“ Vorausgesetzt, der Mensch ändert sein Verhalten, schraubt die intensive Forst- und Landwirtschaft zurück, bietet Insekten im Garten Lebensräume und betoniert nicht mehr Flächen zu.

Das aber scheint nicht zu passieren. „Wenn die Meldung kommt, dass es weniger Insekten auf den Windschutzscheiben der Autos gibt, freuen sich alle. Eigentlich wäre das aber Grund zur Sorge, denn Insekten sind wichtig“, bedauert Huemer. Insekten haben keine Lobby, gelten als Plagegeister, Blutsauger und ekelhaft. Höchstens der Rückgang der Schmetterlinge schmerzt die Menschen. „Aber bei Wanze oder Mücke sagen viele: ,Eh gut.‘“

Doch in der Natur spielt jedes Insekt eine Rolle. Es dient der Bestäubung, der Zersetzung von Laub, anderen Tieren als Futter oder frisst selbst andere. Huemer weiß, wovon er spricht. Seit mehr als 40 Jahren beobachtet er die Tiroler Insektenwelt und traut sich von einem dramatischen Rückgang zu sprechen.

Vor 45 Jahren hat auch Johannes Gepp damit begonnen, alles aufzuklauben, was sechs Beine hat. Straßeninsekten sind die Leidenschaft des Entomologen und Vizepräsidenten des Naturschutzbundes Österreich. Ohne Punkt und Komma sprudeln Zahlen und Fakten aus ihm hervor. Daten, von denen man trotzdem viel zu wenig habe. „Es gibt vermutlich weit mehr als 25.000 Insektenarten in Österreich – die kann man gar nicht erforschen. Dafür gibt es zu wenig Wissenschafter. Heute versucht man, Daten zu erfassen, vor 50 Jahren hat aber niemand mit dem rapiden Rückgang der Tiere gerechnet“, sagt er.

In den Tallagen Österreichs seien 53 Prozent aller Tiere gefährdet, der Großteil Insekten. Im alpinen und hochalpinen Raum sind dagegen nur sechs Prozent bedroht. „Das zeigt: Dort, wo intensiv gewirtschaftet und gewohnt wird, verschwinden Tiere.“ Gepp war bereits vor mehr als 20 Jahren an einem Forschungsprojekt in Südtirol beteiligt, bei dem Wissenschafter 6349 Insektenarten und 256 Wirbeltiere bewerteten. „Wir haben ein Buch gemacht, die Lista Rossa der gefährdeten Arten in Südtirol. Das ist auch auf Tirol umlegbar.“

Das Ergebnis: Die Hälfte, 3650 Arten, sind allein durch Intensivierung (Chemikalien), Einengung ihres Lebensraums und Biotop-Zerstörung bedroht. „All diese Faktoren betreffen die Landwirtschaft. Die Wiesen werden artenärmer durch ein Stickstoff-Überangebot.“ Die Blumen hätten durch das häufige Mähen auch gar keine Zeit mehr zu erblühen. Dazu komme, dass jetzt Gräser aus dem Mittelmeerraum und Neuseeland wachsen, die von den heimischen Insekten verschmäht werden. „Wenn das Ökosystem gestört ist, gibt es immer Opportunisten. Das sind einige Dutzend Insekten, die sich in Massen entwickeln können und dann zu Schädlingen werden, wie z. B. der Blatthornkäfer.“

Was es bedeutet, wenn es zu wenige Bienen gibt, bekommen die steirischen Bauern bereits zu spüren. „Dort gibt es in der Apfelblüte nicht mehr genug Bienen zum Bestäuben“, schildert Gepp. Mit 700 Insektenhotels hätten die Landwirte die Bienen wieder anlocken wollen. Das habe aber nur kurzzeitig geholfen. In Asien muss man bereits zu dras­tischen Maßnahmen greifen: Dort klettern Menschen zum Bestäuben in die Obstbäume. „Vielleicht bleibt uns keine Alternative dazu. Aber der Mensch wird das nie in der Qualität machen können wie die Insekten“, schaltet sich Huemer wieder ein.

Weniger dramatisch sieht Bio- und Grünlandreferent Lukas Peer von der Landwirtschaftskammer den Artenrückgang: „Ich denke nicht, dass Tirol so stark betroffen ist wie z. B. Deutschland“, sagt er.

Insgesamt bestehe ein „gesunder Ausgleich zwischen extensiver und intensiver (im Inntal) Landwirtschaft“. Zuletzt habe man vermehrt Schwierigkeiten mit dem Maikäfer gehabt, der sich rasant ausbreite. „Es gibt Bauern, die haben bis zu 70 Prozent Ertragseinbußen.“ Anstatt Gift zu spritzen, konzentriere man sich aber zunehmend auf biologische Lösungen. „Wir infizieren Gerstenkörner mit einem Pilz und bringen sie in den Boden ein. Diese sind für die Larven des Maikäfers giftig.“

Auch wenn die Bauern den Insektenschutz bisher noch nicht auf dem Radar gehabt hätten, gebe es seit vielen Jahren Maßnahmen und Förderprogramme, die nebenbei auch den Insekten zugutekommen. Peer schätzt, dass 95 Prozent der Betriebe am Agrar-Umweltprogramm ÖPUL teilnehmen, 21 Prozent von ihnen beteiligen sich wiederum an der Maßnahme Naturschutz des Landes. Damit verpflichten sie sich u. a., einen Teil ihrer Flächen als Biodiversitätsflächen stehen zu lassen. Außerdem werden die Landwirte in Weiterbildungsstunden sensibilisiert. „Die Artenvielfalt kann z. B. gestärkt werden, wenn es die Bauern nicht ganz so genau mit dem Ausmähen der Feldränder nehmen.“

Das empfiehlt auch Peter Huemer mit Blick auf den eigenen Garten: „Auf den englischen Rasen verzichten, nicht jeden Grashalm gleich mähen, heimische Hecken pflanzen, Blumenwiesen in ihrer Vielfalt belassen“, lautet sein Plädoyer, damit weniger Insekten sterben.

Denn: Der Insektenforscher betreut zwar tote Tiere, liebt aber die lebenden. „Diese Sammlung ist für die Bestimmung und Daten wichtig. Aber ich will kein Friedhofswärter sein. Den Tag, an dem wir nur noch tote Tiere anschauen können, will ich nicht erleben.“