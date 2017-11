Von Norbert Hölzl, Historiker und ehemaliger ORF-Journalist

Genau heute vor 200 Jahren kam die Kaisertochter Leopoldina mit der Fregatte Austria in Rio de Janeiro an, um den portugiesischen Thronerben zu heiraten. Vorübergehend war Rio die Hauptstadt Portugals, denn König und Hofstaat waren vor den Truppen Napoleons nach Brasilien geflüchtet, in die größte Kolonie Portugals. 14 Naturwissenschafter begleiteten die zukünftige Herrscherin. Der brasilianische Historiker Carlos Oberacker spricht von der „bedeutendsten wissenschaftlichen Expedition, die je brasilianischen Boden betreten hat und die auch die erfolgreichste von allen war“.

Erforscht wurden Indianer, Tiere und Pflanzen. Der berühmteste Südamerikaforscher Alexander von Humboldt durfte bei seiner Entdeckungsreise 1799 bis 1804 die Grenze Brasiliens nicht überschreiten. Er wäre als spanischer Agent verhaftet worden. Seit der Entdeckung Brasiliens durch Cabral 1500 hütete Portugal eifersüchtig sein Riesenland vor Nicht-Portugiesen. Für Kaiser Franz und seinen Kanzler Metternich war die Expedition bei allem wissenschaftlichen Ehrgeiz auch eine Art Spionageunternehmen. Sie wollten erfahren, wie reich jenes unbekannte Land war, in das die Kaisertochter heiratet, deshalb setzte Österreich keine Obergrenze, weder für Dauer noch für Kosten. Höchst ungewöhnlich für Österreich. Der Kanzler schlug als Leiter der Expedition Johann Natterer vor, ein Meister im Präparieren. Natterer war 1815 in Paris als Vertreter Österreichs, um die von Napoleon geraubten Kulturgüter sicherzustellen.

Natterer zog von Rio in den Süden, in den damals noch intakten atlantischen Regenwald bis Curitiba und weiter bis Mato Grosso und von dort zum Amazonas bis zu den Grenzen von Kolumbien und Venezuela.

Monat für Monat wurden Tier- und Pflanzenpräparate nach Wien geschickt. Für die Sammlung von Insekten forderte Natterer 15.000 zusätzliche Nadeln an. Es entstand etwas, was nie vorgesehen war. Die Expedition dauerte 18 Jahre. Wien besitzt aus dieser Zeit die größte Brasiliensammlung der Welt, 50.000 Präparate, datiert und mit Zeichnungen ergänzt. Fast so perfekt, als hätte es die Fotografie schon gegeben. Auf den ersten Blick ist das großartig, aber weniger großartig, wenn man das Ergebnis näher betrachtet.

Nur fast eine „Kulturnation“

Im Jahre 2000 interviewte ich für die ORF-Dokumentation „500 Jahre Brasilien“ im Naturhistorischen Museum Christa Riedel-Dorn, Autorin eines Buches über Natterer. Das Buch erschien nicht in Wien, sondern in Brasilien, auch die deutsche Ausgabe. Die Autorin bedauerte dasselbe wie der Direktor des Völkerkundemuseums auf der gegenüberliegenden Seite der Ringstraße: Die Materialien der Natterer-Expedition waren noch im Jahre 2000, 183 Jahre nach Beginn des stolzen Unternehmens, nicht vollständig aufgearbeitet. Außerdem wurden sie aufgeteilt.

Tiere und Pflanzen wanderten ins Naturhistorische Museum. Alles Indianische kam ins Völkerkundemuseum. Natterer legte 60 Glossarien indianischer Sprachen an, die längst ausgestorben sind. Der Umgang Österreichs mit internationalen Schätzen mache es zu einer „Kulturnation unter Anführungszeichen“, kritisierte der damalige Direktor des Völkerkundemuseums Peter Kann. Die Autorin des Natterer-Buches sagte, wenn sie im Ausland über Natterer Vorträge halte, seien die Hörsäle überfüllt. In Wien kommen ein paar Insider. Die Universität Heidelberg verlieh Natterer die Würde eines Ehrendoktors. Wien war verärgert. „Ausländischer“ Ruhm für österreichische Beamte war nicht erwünscht.

13.000 Kilometer legte Natterer mit Maulesel und Booten zurück. Er entdeckte 230 unbekannte Vogelarten und das größte Süßwassertier der Welt, die bis zu 1000 kg schwere Amazonas-Seekuh. „Peixeboi“ sagen die Einheimischen, Fisch-Ochse, ein Huftier, das zu einem Fisch mutierte. Heute ist Brasilien dabei, dieses einzigartige Tier auszurotten. Dafür wird es in Souvenirläden als Stofftier beliebter.

In Wien lagern mehr als 2000 Gegenstände mittlerweile versunkener Indianerkulturen. Einige Stücke kamen als Leihgaben zur 500-Jahr-Feier nach Brasilien. Nachkommen der Indianer, so berichtete der damalige Generalkonsul Emanuel Helige in Rio, weinten vor Rührung. Sie hatten von solchen Kultgegenständen von Erzählungen ihrer Großeltern gehört, aber sie nie gesehen.

Unter Kaiser Franz I. war geplant, Wien zu einem „europäischen Zentrum der Lateinamerikaforschung“ zu machen. Wissenschafter warnten schon 1832 vergeblich: „Zögert man noch einige Jahre, so wird alles Neue von den Engländern und Franzosen weggenommen werden.“ Und dann: „Die wissenschaftliche Saat verdorrte unter trockener bürokratischer Engstirnigkeit.“ Als Natterer 1836 nach Wien zurückkehrte, interessierte sich für ihn kein Wiener. Kaiser Franz war gestorben, sein Nachfolger Kaiser Ferdinand war laut Dr. med. Hans Bankl ein „Pflegefall“ und desinteressiert.

In der Wiener Gesellschaft war Natterer unmöglich. Er war mit einer Indianerin verheiratet! Sie hatte Großartiges zur Erforschung der Indianer beigetragen. In Brasilien war es nicht besser. Von den einst fünf bis sechs Millionen Indianern leben heute in ihrer ursprünglichen Kultur noch etwa 100.000. Vieles von der einstigen Kultur der Indianer besteht noch in Wien, wenn auch nur im „Weltmuseum“. Was bleibt von Österreichs erfolgreichstem Südamerika-Forscher? Eine kleine Büste ganz oben im Naturhistorischen Museum. Und im Aquarium darunter schwimmen Piranhas vom Amazonas. Sie tragen Natterers Namen, Serrasalmus Nattereri.

Zu viel für ein Menschenleben

In den lateinischen Namen zahlloser brasilianischer Gewächse leben deutsche und österreichische Dichter und Adelige bis heute fort, Goethe, Kaiser Franz, die Fürsten Esterhazy oder Metternich. Dann gibt es noch ein gewaltiges Vermächtnis, das größte botanische Werk der Welt, die „Flora Brasiliensis“. Daran wurde bis 1906 gearbeitet. Alle Bände erschienen unter dem Ehrenschutz der Kaiser von Österreich und Brasilien sowie des Königs von Bayern.

Das kam so: Zwei bayerische Forscher, der Botaniker Carl Friedrich von Martius und der Zoologe Johann von Spix, durften sich der österreichischen Expedition anschließen. König Maximilian hatte am Wiener Kongress von dem ehrgeizigen Brasilienprojekt der Österreicher erfahren. Auch die beiden Bayern segelten auf der „Austria“ nach Rio. Sie brachen sofort zum Amazonas auf. Schon nach drei Jahren kehrten sie 1820 nach München zurück.

Im Gegensatz zu Natterer konnten sie viele Bücher veröffentlichen. Natterers Sammlung erwies sich als zu groß für ein Menschenleben. Er starb 56-jährig am 17. Juni 1843 in Wien. Spix und Martius brachten es mit ihrer vergleichsweise kurzen Reise zu Weltruhm. Martius-Denkmäler stehen im Botanischen Garten in München und in Rio. Martius wurde sogar zum Helden von Abenteuerromanen. Das Faszinierendste sind Dämonen- und Tiermasken, die Spix und Martius vom Amazonas heimbrachten. Ähnlich alte Masken besitzt nicht einmal Brasilien.

Bayern hat seinen Anteil an der Expedition unvergleichlich besser vermarktet als Österreich, ähnlich wie Alexander von Humboldt, der von seiner fünfjährigen Südamerikareise 55 Jahre lang in den Salons erzählte und 36 Bände über seine Reise veröffentlichte. Humboldt war ein brillanter Selbstvermarkter mit dem „größten privaten Reisewerk der Geschichte“. Während das österreichische Abenteuer in Wien dahindämmerte, erinnerte Brasilien immer wieder an diese Glanzleistung, zuletzt bei der 500-Jahr-Feier 2000.

Einer der besten Maler Wiens begleitete die Brasilienreise, Thomas Ender. Er erkrankte im feuchtheißen Rio und musste vorzeitig zurück. Thomas Ender malte alles bis zum Sklavenmarkt in Rio. Es sind die besten Brasiliendarstellungen aus dem frühen 19. Jahrhundert. Anlässlich der 500-Jahr-Feier erschien in Rio de Janeiro nicht nur das Buch über die österreichische Expedition, sondern auch ein Prachtband mit allen 800 Aquarellen von Thomas Ender. Ender wurde später Kammermaler von Erzherzog Johann und malte in seinem Auftrag zahllose Berge in allen Teilen Tirols.

Schlechte Vermarktung

Wie gefährlich die Reise Natterers war, erlebte im 20. Jahrhundert der Salzburger Regisseur und Kameramann Hannes Zell. Noch in der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens besuchte er Österreicher in ganz Süd­amerika für die ORF-Sendung „Das 10. Bundesland“. Als Abschluss wollte er am Amazonas jenen blauen Vogel filmen, den Natterer entdeckt und nach sich benannt hatte.

Er schob im seichten Wasser sein Boot und wurde von einem Süßwasserrochen gestochen. Die Ärzte wollten sein Bein amputieren. Nach einjähriger Behandlung war es gerettet. Später erfuhr er: Indianer hätten es in wenigen Minuten geheilt. Ihr Gegengift liefern die Termiten. So schloss der Film zwar mit dem blauen Vogel, aber nur mit dem ausgestopften aus dem Naturhistorischen Museum in Wien.