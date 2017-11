Von Sabine Strobl

Viele Frauen wie Männer kämpfen ein Leben lang mit ihrem Gewicht. Immer wieder verordnen sie sich Diäten. Das kos­tet Kraft und Geld. Doch das Idealbild von schlanker Schönheit, Gesundheit und innerer Ausgeglichenheit bleibt oft unerreicht. „Je mehr Diäten am Markt sind, desto mehr steigt das Gesamtgewicht der Bevölkerung. Eine Diät funktioniert für kurze Zeit, gefolgt von Heißhungerphasen und dem Rückfall in die alten Essgewohnheiten. Der Umgang mit Lebensmitteln in Zeiten des Überflusses scheint uns herauszufordern“, beobachtet Karin Ratschiller, Diätologin in Innsbruck.

Dabei sind Diäten keine Erfindung der heutigen Gesellschaft. Schon die alten Ägypter übten sich in Enthaltsamkeit, weiß die Ernährungs­expertin. „Diät stammt ursprünglich aus dem altgriechischen „diaieta“ und wird mit gesundem Lebensstil gleichgesetzt, der auf den Säulen Ernährung, Bewegung, Erholung und Psychohygiene stand. Im Grunde genommen ging es in einer Zeit der Enthaltsamkeit darum, sich und seine Mitte zu spüren.“ Dieser Balanceakt ist über Religionen und Jahrhunderte hinweg ein Ziel geblieben.

Kleidergrößen und Diätkonzepte

Um 1900 herum wurden die Kleidergrößen eingeführt und bald darauf die ersten Diäten propagiert. Das Konzept beruht meist darauf, eine der großen Nährstoffgruppen Fett, Eiweiß oder Kohlehydrate zu verbannen. „Dadurch wird anfangs die Kalorienzufuhr meist reduziert“, betont Ratschiller. Es herrschte eine lange Phase vor, in der Fette eliminiert wurden. Mittlerweile weiß man um die Notwendigkeit qualitätvoller Fette. Dann wurde das Eiweiß verbannt, dann wieder die Kohlehydrate. Eier- und Kohlsuppendiäten machten die Runde ebenso wie Kaffeesudeinläufe und Bluttests, welche Lebensmittel sich individuell zum Abnehmen eignen. Stilikone Kaiserin Sisi betrieb Hochleistungssport und unterzog sich Hungerkuren. Ihr Gewicht von 46,6, Kilo bei einer Größe von 172 ist verbrieft. Die weltweit gefeierte Sopranistin Maria Callas ließ sich einen Bandwurm einsetzen und magerte ab. Das erste Supermodel Twiggy wurde in den 60er-Jahren für die spindeldürre Figur gefeiert. Modeschöpfer begannen, die ewige Jugend mit flachbrüstigen und schmalen Models zu feiern. Irgendwann schaltete sich Barbie mit Oberweite ein. Und Schauspielerin Pamela Anderson ließ sich für eine schmalere Taille zwei Rippen entnehmen.

Der große Rest der Gesellschaft eiferte mit Abnehmkuren ihren Vorbildern nach. „Unser Körper hält drei, vier Wochen die kuriosesten Diäten aus. Die Gefahr liegt aber darin, dass man bei all den Diäten das Vertrauen in die eigenen Bedürfnisse verliert. Das heißt, auswählen zu können, was mir guttut.“ Ratschiller schätzt, dass 95 Prozent der Diäten nicht nach Wunsch funktionieren.

Dem kann Martina Santer, Diätologin beim Arbeitskreis für Vorsorgemedizin und Gesundheitsförderung in Tirol (Avomed) nur beipflichten. „Diäten zur Gewichtsreduktion gibt es wie Sand am Meer.

Zur dauerhaften Bikinifigur führen die wenigsten. Oft sind die propagierten Konzepte nur als kurzfristige Maßnahme angelegt, einseitig in der Lebensmittelauswahl oder sie widersprechen anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen.“ Im ungünstigsten Fall sind auch gesundheitliche Schäden zu erwarten, weil die Lebensmittelauswahl zu einseitig oder die Kalorienreduktion zu radikal ist.

Die Frage, warum Diäten meist nur kurzzeitig Wirkung zeigen, lässt sich klären. Werden viele Lebensmittel weggelassen und damit die Auswahl minimiert, so isst man weniger. Santer: „Bei vielen funktioniert das Abnehmen damit auch. Zumindest anfangs. Und dann? Die Abbrecherquote ist hoch, vor allem, wenn viele Lebensmittel, die man gerne isst, verboten werden.“ Fazit der Ernährungsexperten: Eine Ernährungsform ist zum Abnehmen nur sinnvoll, wenn man sie über eine lange Zeit (gesundheitlich) durchhalten kann.

Berüchtigt: Der Jo-Jo-Effekt

Ein weiterer Knackpunkt ist die Kalorienreduktion. Der Tagesbedarf eines aktiven Menschen liegt bei 2000 Kalorien und mehr. Bei vielen Diäten beträgt die Energiezufuhr unter 1000 Kilokalorien pro Tag. „Diese knappe Kost führt zwar dazu, dass man in kürzester Zeit relativ viel Gewicht verliert. Der Gewichtsverlust beruht aber zu einem großen Teil auf Wasserverlusten und dem Abbau von Muskelprotein. Die gewünschte Verringerung des Fettgewebes hält sich in Grenzen.“

Viele Menschen sind kurze Zeit nach einer Diät mit einem höheren Gewicht als zuvor konfrontiert. Der gefürchtete Jo-Jo-Effekt tritt ein. Warum? Bei einer Diät greift der Körper bald auf die Eiweißreserven in den Muskeln zurück, der Grundumsatz von Energie sinkt. Atmung, Herzschlag und auch Temperaturregulation werden auf Sparflamme gebracht. „Eine Diät ist aus Sicht des Körpers nichts anderes als eine ‚Hungersnot‘“, sagt Santer. Danach steht wieder mehr Energie zur Verfügung, die in Fettpölster investiert wird.

Ab durch die Mitte

Die Veranlagung zu Übergewicht ist unbestritten. Hinzu kommen ungünstige Lebens- und Ernährungsformen. Es gibt kein Patentrezept, um das Wunschgewicht zu erreichen, doch Grundregeln. Wie Santer festhält, helfen eine ausgewogene Ernährung und viel körperliche Bewegung, Adipositas und Folgeerkrankungen zu verhindern. „Abnehmen können nur diejenigen, die moderat weniger Kalorien zuführen, als der Körper verbraucht. Um das Körpergewicht zu halten, müssen die Energiezufuhr und der Energieverbrauch ausgeglichen sein.“

Da von Schönheitsidealen die Rede war, vergleicht Ratschiller den Körper mit einem flotten Ferrari, der aber Treibstoff, sprich Kohlehydrate, Eiweiße und Fette, braucht. Sie rät dazu, einen Blick auf die Tischkultur zu werfen und im Tagesverlauf zumindest drei „Energietankstellen“ (Mahlzeiten) in angenehmer Gesellschaft einzubauen. Ein „gesunder Teller“ besteht z. B. zur Hälfte aus Gemüse und Salat, einer Faust Beilagen, einer Faust Eiweiß, einem Esslöffel gesunden Öls. Ja, und einer kleinen, feinen süßen Genuss­portion.