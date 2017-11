Von Theresa Mair

Morgenstund hat Gold im Mund: Zumindest für die Trödler und Tandler, die am Sonntag schon um sechs Uhr gekommen sind, um ihre Ware auf einem abgesperrten Stück des Parkplatzes feilzubieten. 16 Euro kosten drei Meter Präsentierfläche, jeder weitere Meter sechs Euro.

Jetzt um neun Uhr schauen und wühlen, blättern und fühlen sich schon zahlreiche Besucher durch das kunterbunte Angebot auf dem größten Flohmarkt von Westösterreich beim Einkaufszentrum Cyta in Völs. Von Schuhen – sauberen und schmutzigen, neuwertigen und ausgelatschten – über Kleider und Felle, Lampen, Bilder und Schallplatten bis hin zu allem möglichen Krimskrams findet man alles, was dem Verkäufer zum Wegschmeißen zu schade ist. „Die Leute wollen wühlen. Die Dinge, die du präsentierst, interessieren sie nicht“, sagt eine junge Verkäuferin lachend zu ihrer Nachbarin, während sie Kleider in eine Kiste stopft.

Alfred Ennemoser hingegen hat sich über die 15 Jahre, in denen er keinen Flohmarkt ausgelassen hat – „außer ich war krank oder im Urlaub“ –, ein anderes System zugelegt. Er lässt seine Frau in der Früh den Stand herrichten und schlendert derweil selbst durch den Markt. Wenn ihm etwas gefällt, schlägt er zu und verkauft es dann selber teurer weiter. „Das musst du so machen, das gehört dazu. Mei, was glaubst, wie wir am Anfang hereingelegt wurden?“, reagiert er grinsend auf den ungläubigen Blick.

400 Euro, 500 Euro, 1200 Euro: Bei Manfred Heit wechselt der Preis für ein Flügelhorn, das er im Keller seines Opas gefunden hat, je nach Sympathie für den Interessenten. „Da ist einer, der jedes Mal daherkommt, aber nie etwas kauft. Dem hab’ ich gesagt, dass ich 1200 will, dann war er gleich weg“, sagt der Inns­brucker. In Wahrheit spekuliert er damit, dass er das gute Stück nicht verkauft und dann zum Fernsehen fahren kann. „Wenn ich es heute nicht loswerde, gehe ich zur TV-Show ,Bares für Rares‘“.

Aufgeregt wie ein kleines Kind

Dick eingepackt sitzt im Kofferraum des Familienautos die neunjährige Chantalle Kuen aus Zirl. Von der Heckklappe baumeln Tauf- und Erstkommunionskleid, beidem ist sie längst entwachsen. Ein Buch, Lego-Bauklötze und eine Kappe hat sie verkauft und das Geld in ihre Jeanstaschen gestopft. „Ich möchte mir dafür eine Hülle für das Handy kaufen“, erzählt sie.

Das Flohmarkt-Fieber hat Chantalle heute früh gepackt. „Sie war so aufgeregt, um drei ist sie schon aufgestanden“, erzählt Mama Theresia lachend. Zweimal im Jahr entrümpelt die Familie und fährt nach Völs. Heute laufe das Geschäft nicht gut. „Die Leute wollen ja alles geschenkt. Dabei gebe ich eh alles so billig her“, bedauert Theresia. Für ein großes Bild möchte sie 25 Euro. Zwei ältere Damen kneifen die Augen zusammen und gehen wortlos weiter.

Wer öfter als dreimal jährlich am Flohmarkt verkauft, braucht einen Gewerbeschein. „Ich kontrolliere das nicht, aber es kommen Beamte von der Gewerbeaufsicht in zivil, die das überprüfen. Da drinnen sind meine Stammaussteller, die haben alle einen Gewerbeschein“, sagt wenig später bei einem wärmenden Kaffee Bettina Bertoldi und deutet auf die Tiefgarage. Sie ist gesteckt voll mit Ständen. Die 46-jährige Völserin ist die Chefin auf dem Markt, gute Seele und strenge Aufpasserin. Bei bis zu 200 Ausstellern und 4000 bis 5000 Besuchern muss man es erst einmal schaffen, dass alles sittsam abläuft.

Am 1. Oktober 2002 hat Bertoldi den Flohmarkt mit ihrem Mann gegründet. „Der soziale Aspekt“ hat sie dazu bewegt, nach dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren mit der Hilfe von Tochter Sabrina weiterzumachen. „Mein Mann hat ein Gespür für die Leute gehabt, er hat gemerkt, wenn es jemandem nicht gut geht. Dann hat er gesagt: ,Heute brauchst mir die Standgebühr nicht bezahlen‘“, erzählt sie.

Für viele, auch wenn sie nicht immer darüber sprechen wollen, sei der Flohmarkt ein Halt und eine Möglichkeit, das spärliche Einkommen aufzubessern. „Man kann den Menschen damit helfen. Manche basteln etwas unter der Woche, was sie am Sonntag verkaufen. Es ist eine Aufgabe“, erzählt sie. Mit den Geschichten, die sie hier erlebe, könnte sie ein Buch schreiben.

Oft sind es Schicksalsgeschichten. Etwa jene von der Frau von heute Früh. „Sie hat geweint. Ein ganzes Jahr lang hat sie ihren Mann gepflegt. Heute war sie zum ersten Mal wieder hier und hat gesagt, dass sie das einfach gebraucht habe, wieder herauszukommen.“ Bertoldi verteilt aufmunterndes Schulterklopfen, Umarmungen, Küsschen und dann klingelt ihr Handy.

Ein Security steckt ihr, dass jemand Neuware verkauft, ohne diese angemeldet zu haben. Wer diese verkaufen will, muss mehr bezahlen. Bertoldi hat wachsames Personal. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass die Besucher richtig parken, was bei dem Andrang oft gar nicht so leicht ist. Dementsprechend grantig reagieren viele auf die Strafzettel.

Immer einmal wieder versuchen auch zwielichtige Typen, Waffen zu verscherbeln. „Wenn ich sehe, dass einer ein Messer ausstellt, sage ich ihm, dass er das wegräumen muss. Taucht es wieder auf, rufe ich die Polizei“, sagt sie und spaziert in ihrer knallorangen „Flohmarkt Personal“-Weste davon.

Celina Kaseroler ist zwei Minuten lang Prinzessin. Schüchtern lächelnd setzt sie sich in einen Schlitten, der innen mit rotem, verschlissenem Samt bezogen ist. Die Besitzerin aus dem Oberland erklärt: „Früher haben die Kindermädchen die Kleinen im Winter damit geschoben, wie einen Kinderwagen.“ Die sechsjährige Celina ist schon zu groß dafür. Außerdem steht ein Schlitten nicht im Brief an das Christkindl, den sie schon geschrieben hat. Die Skier, die ihr Papa in der Hand hält, aber schon. „Das ist das Christkindl, sozusagen“, sagt er leise, bevor sich die Familie verabschiedet.

Marktleben und Überleben

Kaugummi-Zigaretten! Dass es die noch gibt! Kindheitserinnerungen. „Nein. Da muss man heute Kaugummi-Sticks sagen“, korrigiert Markus Fehringer. Er ist jeden Sonntag da. Der gut gelaunte Innsbrucker kennt es nicht anders. Er stammt aus einer Marktfahrer-Familie und zieht mit seinem Angebot, das von Batterien bis zu erwähnten Schleckereien reicht, durch ganz Tirol.

Auf vielen dieser Märkte ist auch Eyck Guberth unterwegs. Der Pensionist findet es amüsant, dass er bei der Wirtschaftskammer als Jungunternehmer geführt wird. Vor sich hat er Postkarten, Kartonfotos und his­torische Kalender ausgebreitet. Er selbst sammelt nicht. „Man kann nicht sammeln und verkaufen gleichzeitig. Und wenn ich noch etwas sagen darf: Ich wünsche dem Flohmarkt ein langes Leben. Ich habe Spaß an alten Dingen, aber viele Leute brauchen ihn auch zum Überleben“, sagt er.