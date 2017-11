Von Judith Sam

Komposthäufen kannte man bislang nur aus dem Garten, wo Bioabfälle in einer Ecke still und leise vor sich hin rotteten. Man kann allerdings auch im Wohnzimmer Humus erzeugen – in speziellen Kompost-Boxen, in denen Hunderte Würmer ihre Arbeit verrichten. David Witzeneder verkauft derartige Systeme und ist folglich „Besitzer“ der dafür notwendigen Tierchen: „Meine rund 200.000 Kompostwürmer wurden alle in Pferdemist gezüchtet.“

Große Beliebtheitswerte dürfte seine Idee, sie als „Haustiere“ zu halten, nicht erzielen. Könnte man meinen. Doch der Oberösterreicher aus Andorf lebt von deren Verkauf: „Das Kompostier-Starterset besteht aus 500 Würmern für 38 Euro und einer Holzbox, deren Preis je nach Größe zwischen 120 und 265 Euro liegt.“

Wurmversand per Post

Per Post wird das Set an die Kunden geschickt. In der eigenen Wohnung werden die Tiere dann in die Holzkiste gepackt und mit Biomüll gefüttert. Schon ist der erste Schritt zum Komposthaufen im Wohnzimmer getan. „Das Ganze ist übrigens geruchsfrei! Der Duft ist nämlich eine der größten Sorgen der Kunden“, schildert Witzeneder.

Die Idee zur „Massentierhaltung im Wohnzimmer“ kam dem 28-Jährigen, als er für sein Agrarwissenschafts-Studium nach Wien zog: „Es hat mich so geärgert, dass Bioabfall dort zum Restmüll geworfen wird. Ich habe meine Bioreste sogar im Park vergraben, so sehr ging mir das System gegen den Strich.“ Also gründeten Witzeneder und drei seiner Freunde die Firma wurmkiste.at.

„Während der ersten Tage leben die regenwurmgroßen Tierchen in einem Substrat, das wir mitschicken. Später dient ihnen der Bioabfall als Futter“, sagt Witzeneder.

Doch Müll ist nicht gleich Müll. Ein paar Regeln gilt es bei der „Fütterung“ zu beachten. Sarah Steiner von der Züricher Firma WormUp – die ähnliche Boxen aus Ton für rund 300 Euro inklusive 1000 Würmern vertreibt – gibt Tipps: „Unbearbeitetes, klein geschnittenes Obst und Gemüse kann man ohne Bedenken in die Box werfen.“

Wurmfutter für Experten

Es gibt allerdings auch No-Gos: „Fleisch, Knochen, gekochte Speisereste oder Salat mit Öl und Essig. All das können die Würmer nicht verarbeiten.“ So genanntes „Expertenfutter“ – Orangen, Zwiebeln und Kartoffeln – könne man füttern, doch nur in kleinen Mengen: „Diese Abfälle brauchen nämlich länger, um abgebaut zu werden. Wirft man zu viel davon in die Kiste, kann das Wurmsystem kippen.“

Doch keine Sorge: Mit den Wochen bekommt man laut Steiner ein „Wurmfeeling“: „Wenn man in die ,Tönnchen‘, wie wir die Kisten nennen, schaut, erkennt man, ob es den Tieren und damit dem Komposthaufen gut geht.“ Ein erfreuliches Zeichen sei, wenn die Würmer sich beim plötzlichen Einfall von Licht, in die ansonsten dunkle Kiste, rasch zurückziehen: „Man kann sich auch am Duft orientieren. Riecht der Kisteninhalt nach Waldboden, ist alles bestens.“

Beginnt er jedoch zu stinken und wird zu einer glitschigen Masse, ist das Wurm-System gekippt. Das kann an Überfütterung liegen, wenn die Tierchen es nicht schaffen, die Mengen an frischem Biomüll zu fressen. 600 Gramm bis zu zwei Kilo Abfälle pro Woche sind für 1000 Würmer passend.

Auch spontane Temperaturwechsel machen den Tierchen zu schaffen: „Der Übergang von Winter auf Sommer hat einigen unserer Kunden Probleme bereitet, weil es in der Kiste zu warm wurde. In so einem Fall hilft es den Würmern zellulosehaltiges Material wie Klorollen zu füttern“, sagt Steiner. Es dreht sich eben alles ums Wurmfeeling.

Hat man diese Hürden gemeis­tert, kann man nach rund einem halben Jahr den ersten Humus „ernten“. Keine Sorge – dazu muss man nicht erst jeden Wurm aus der Erde zupfen. Witzeneder liefert eine Plas­tikbox mit, die man beizeiten zu den Würmern stellt und mit Bioabfällen füllt: „Durch Löcher in der Unterseite der Plastik-Box kriechen die Tiere hinein, weil sie am neuen Futter interessiert sind und nicht an der alten Erde, die sie schon zwei- bis dreimal gefressen haben.“

Leises Schmatzen aus der Kiste

Anschließend wird die Plastikbox samt der emsigen Arbeiter herausgehoben, 20 bis 30 Kilo der tiefschwarzen, nährstoffreichen, fertigen Erdschicht entfernt und an die Zimmerpflanzen verteilt. Dann geht alles von vorne los.

Und wenn man ganz genau hinhört, kann man sogar leise Geräusche aus den Boxen hören, die an Schmatzen erinnern.