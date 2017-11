Von Theresa Mair

Der „Frei-von-Trend“ in den Supermarkt-Regalen hat etwas Gutes, findet Herbert Tilg, Direktor der Uniklinik für Innere Medizin I in Innsbruck. „Es gibt jetzt viel mehr glutenfreie Produkte. Für die Betroffenen von Weizen-assoziierten Erkrankungen wie Zöliakie ist das ein Segen“, sagt er.

Doch während zumindest der Einkauf leichterfällt, ist das Verreisen, schon allein ein Restaurantbesuch, nach wie vor eine Herausforderung für Erkrankte. „Für die Gastronomen rentiert sich der Aufwand, glutenfreie Speisen zuzubereiten, gar nicht“, sagt Tilg.

Denn es gibt nicht viele Menschen, die darauf angewiesen sind. Die Forschung geht von 0,5 bis ein Prozent Zöliakie-Patienten aus. Bei ihnen ruft das Klebereiweiß eine Immunreaktion hervor. Das Zottenrelief des Dünndarms, das für die Aufnahme der Nährstoffe zuständig ist, wird zerstört, die Verdauung massiv beeinträchtigt. „Durch eine lebenslange glutenfreie Ernährung ist die Krankheit quasi heilbar.“ Sinnvolle Medikamente gibt es nicht.

Nicht nur Zöliakie

Es ist allerdings noch nicht aller Tage Abend: Die Forschung macht Fortschritte. Beim „Update Gastroenterologie“ haben sich diese Woche 400 Teilnehmer auf den neuesten Stand gebracht. Es gibt mittlerweile einen Bluttest auf Zöliakie. Das erleichtere die wegen der unspezifischen Symptome schwierige Diagnosestellung. „Der Goldstandard bleibt aber die Magen-Darm-Spiegelung mit einer Gewebeentnahme aus dem Zwölffingerdarm“, sagt Tilg. Man wisse jetzt auch, dass Zöliakie nicht nur in der Kindheit ausbricht, sondern in der gesamten Lebensspanne auftreten kann.

Zöliakie ist nicht die einzige Weizen-assoziierte Erkrankung: Geschätzt ein Prozent der Bevölkerung leidet an einer Weizenhypersensibilität – oder sperrig: Nicht-Zöliakie-Weizenüberempfindlichkeit. Detlef Schuppan, der ebenfalls bei der Tagung referierte, hat das Eiweiß ATI entdeckt, das in Weizen steckt und bei manchen Menschen Verdauungsbeschwerden und Müdigkeit verursacht, ohne dass eine Zöliakie vorliegt. „Bei der Darmspiegelung stellt man eine Entzündung im oberen Dünndarm fest“, erklärt Tilg die Auswirkungen. Von einer exakten Diagnosestellung sei man aber noch weit entfernt. Was man aber weiß: Bei glutenarmer bzw. -freier Ernährung verbessert sich das Wohlbefinden der Patienten mitunter binnen weniger Tage. Wenn sich nach einem Monat noch nichts tut, dann liegt es wahrscheinlich nicht am Weizen.

Tilg rät aber davon ab, auf gut Glück auf Weizen zu verzichten. „Weizen ist ein wichtiger Energielieferant. 98 Prozent der Menschen haben keine Probleme“, betont er. Wer eine Unverträglichkeit vermutet, sollte dies ärztlich abklären lassen – und zwar, bevor er Maßnahmen ergreift. Denn der Nachteil des Glutenfrei-Trends sei: „Wenn Patienten selbstständig ihre Ernährung umstellen, verwässert das die Befunde und eine eindeutige Diagnose fällt schwer.“