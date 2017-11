Von Nicole Strozzi

Kematen – Nicht lange um den heißen Kartoffelbrei herumreden, sondern einfach anpacken. Das dachten sich 50 Schüler der Jahrgänge 1 B und 2 B der HBLFA (Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Lebensmittel- und Biotechnologie) in Kematen und arbeiteten ein halbes Jahr lang am „Projekt Süßkartoffel“. In den schuleigenen Gemüsebeeten wurden im Sommer Stecklinge eingepflanzt, gegossen, unter Argusaugen beobachtet und im Herbst geerntet.

Und weil das Beste zum Schluss kommt, wird am kommenden Freitag für die Eltern groß aufgekocht. Alles, was die Süßkartoffel hergibt – und das ist viel mehr, als man glaubt. Muffins, Quiche, Aufstrich, Chips, Waffeln, Suppe oder Gebäck werden kredenzt und verköstigt. Sogar roh kann man die orange Powerknolle verspeisen.

„Vielen Schülern war der süßliche Geschmack völlig neu“, erzählt Ernährungspädagogin Maria Raitmair, die mit den Schülern den Kochlöffel schwang und gemeinsam mit den Kolleginnen Andrea Illmer-Zotlöterer und Monika Schreiner das Projekt betreute. Denn mit unseren Erdäpfeln haben Süßkartoffel, die auch Batate genannt werden, nicht viel zu tun. Beide wachsen unter der Erde, beide kann man dämpfen, braten oder pürieren. Aber das war’s auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Während die Kartoffel zu den Nachtschattengewächsen gehört, entstammt die Süßkartoffel der Familie der Windengewächse.

Doch warum ausgerechnet die Süßkartoffel? „Wir wollten einfach einmal etwas Neues ausprobieren“, antwortet Illmer-Zotlöterer, zuständig für den Fachbereich Pflanzenbau. Außerdem ist die Süßkartoffel derzeit vor allem bei Veganern angesagt. „Sie gilt als Vitaminbombe, ist reich an Antioxidantien und Folsäure, reguliert den Blutzuckerspiegel und ist gut für die Verdauung“, weiß Monika Schreiner.

Ursprünglich kommt die orange Knolle aus Südamerika und kam angeblich mit Christoph Kolumbus nach Europa. Dass sie auf der Anbau-Hitliste aller Wurzel- und Knollengemüse weltweit auf Platz drei hinter Kartoffeln und Maniok rangiert, mag vielleicht auch mit ihrem Ruf als potenzsteigernde Wunderknolle zusammenhängen. Der Großteil davon wird jedenfalls in China geerntet, und auch in den USA gehören die süßen Batate zum Weihnachts-Truthahn dazu wie bei uns der Senf zum Würstl.

Für die Schüler war es zunächst gar nicht so einfach, an das recht teure Saatgut heranzukommen. „Es stammt großteils aus dem Iran und wird nach Deutschland verschifft. Doch wir haben herausgefunden, dass Thaurer Bauern Süßkartoffeln anbauen“, erzählt Illmer-Zotlöterer. Gemüsebauer Romed Giner hat der Schule daraufhin 42 Stecklinge spendiert und die Schüler konnten ihr „Süßkartoffel-Abenteuer“ in Angriff nehmen. Wer sich selbst auf ein solches einlassen will, für den haben die Expertinnen drei Tipps parat: einen sonniger Standort wählen, die Süßkartoffeln vorsichtig mit einer Grabgabel ernten und nicht im Kühlschrank lagern.