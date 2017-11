Ischgl gleicht bei unserem Besuch Anfang November einem Geisterort. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Vorbereitungen auf die Wintersaison laufen auf Hochtouren. Auch im Hotel Yscla, dem elterlichen Betrieb von Benjamin Parth, werden kurz vor der Saisoneröffnung noch letzte Handgriffe getätigt. Noch ist die Küche im Stüva, dem hauseigenen Gourmet­restaurant, kalt. Doch Küchenchef Benjamin Parth macht sich warm. Der 29-Jährige kommt gerade aus dem Fitnessstudio. Einem fülligen Koch mit Bauchansatz würde man seine leichte Küche nicht abnehmen, sagt er. Und Authentizität ist schließlich das, was einen guten Koch ausmacht.

Noch bleibt Zeit für das Fitnessstudio. Doch bald werden Sie wieder Ihre Gäste bekochen. Wie viel Stunden verbringen Sie in der Küche?

Ich zähle die Stunden gar nicht. Meist stehe ich schon um sechs Uhr in der Küche. In der Hauptsaison gehen sich oft nur vier Stunden Schlaf aus. Aber eine Stunde Snowboarden oder Mountainbiken sollte sich täglich ausgehen. So schaffe ich mir Ausgleich. Und während der dreimonatigen Schließzeit kann ich auftanken. Heuer war ich in Griechenland und habe auch im Urlaub kulinarisch meine Fühler ausgestreckt. Das ist wohl eine Kochkrankheit.

Kochen Sie noch privat?

Die Lust, privat zu kochen, habe ich verloren. Privat muss es schnell gehen. Da arbeite ich gerne schlampig. Großer Hunger kommt sowieso nicht auf. Ich probiere schließlich täglich bei der Arbeit einen Löffel von jedem Gericht.

2009 wurden Sie zum jüngsten Haubenkoch Österreichs gekürt. Nervt es Sie eigentlich, dauernd auf ihr junges „Kochalter" angesprochen zu werden?

Nein, überhaupt nicht. Für den Gast spielt das Alter sowieso keine Rolle. Was zählt, ist der Geschmack. Aber ich verstehe schon, dass man vor einigen Jahren ganz genau geschaut hat, was einer mit 21 Jahren so macht. Jetzt bin ich mit fast 30 in einem „normalen" Kochalter.

Sie sind jetzt 29 und haben heuer im Gourmetführer Gault-Millau den 18. Punkt erkocht. Was lief noch besser als in den letzten Jahren?

Es ist sicherlich die Erfahrung, die dazugekommen ist. Vor fünf Jahren bin ich noch die coole Schiene gefahren, war am Anfang experimentierfreudiger. Dazumal lag die Molekularküche im Trend. Diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Jetzt ist mein Kochstil reifer geworden. Meine ersten Gerichte würde ich heute sicher nicht mehr machen.

Machen solche Bewertungen eigentlich großen Druck?

Ja, sicher ist das immer mit Druck verbunden. Ich vergleiche die Arbeit eines Haubenkochs mit jener eines Spitzensportlers. Es ist wie beim Skifahren, das geht nur mit Konkurrenzkampf.

Ihr Ziel ist ein ambitioniertes. Sie wollen sich an die Spitze kochen und auch noch die 4. Haube.

Natürlich, wenn man den 18. Punkt erreicht hat, will man auch den 19. Alles andere wäre gelogen. Das Potenzial ist da. Wir arbeiten daran.

Sie haben in Deutschland, Dänemark und Spanien gearbeitet, trotzdem sind Sie wieder zu Ihren Wurzeln nach Ischgl zurückgekehrt.

Ja, damals, vor zehn Jahren ist daheim ein Küchenchef ausgefallen und ich bin eingesprungen und dageblieben. Und das ist gut so. Der Vorteil ist, ich habe nun ein eigenes Restaurant, alle Freiheiten und bin mein eigener Chef.

Ihre Lebensgefährtin Sarah ist Serviceleiterin im Restaurant. Anders würde sich ein Privatleben vermutlich nicht mit dem Kochjob vereinbaren lassen?

Wohl kaum, ich brauche jemanden, der genauso „verrückt" ist wie ich und mich und meine Arbeit und das damit verbundene Zeitpensum versteht. Würde ich mit jemandem zusammen sein, der nicht im selben Betrieb arbeitet, würde meine Partnerin vermutlich nach einer Zeit gar nicht mehr wissen, wie ich aussehe.

Ich kenne es allerdings nicht anders, so bin ich aufgewachsen. Ich kenne auch kein Weihnachten. Als ich klein war, dauerte die Weihnachtsfeier daheim genau eine Stunde, dann mussten meine Eltern wieder im Betrieb arbeiten.

Das Image des Kochs hat sich gewandelt. In Fernsehsendungen werden Köche als Superstars präsentiert. Wäre ein solches Format etwas für Sie?

Klassische TV-Sendungen, wie sie derzeit gezeigt werden, sicher nicht. Aber wenn ein cooles Format kommt, warum nicht. Man darf niemals nie sagen. Solche Sendungen zeigen nicht die Wirklichkeit. Viele lassen sich von diesem Star-Ruhm blenden. Manche sehen sich schon auf dem Titelblatt einer Zeitung, bevor sie überhaupt einen Schweinebraten zubereiten können.

Trotz des Imagewandels gibt es in Ihrer Branche große Nachwuchs­probleme.

Der Job als Koch ist definitiv hart und nicht gerade familienfreundlich. Dafür hat man die Chance, auf der ganzen Welt herumzukommen, als Künstler kreativ zu sein und damit sein Geld zu verdienen.

Wie hart waren Ihre Lehrjahre?

Mit 15 bin ich zu Heinz Winkler an den Chiemsee. Das war eine harte, aber lehrreiche Schule. Die ersten drei Wochen fragt man sich schon: Was tue ich hier? Aber nach drei Jahren lacht man drüber. Die junge Generation der Küchenchefs ist etwas ruhiger geworden.

Sie sagen von sich selbst auch, dass Sie eher ein ruhiger Typ sind. Kochen Sie als Chef trotzdem mal über?

Natürlich gibt es Hierarchien in der Küche. Perfektion und Zeitdruck spielen eine große Rolle. Alles, was zum Gast hinausgeht, trägt meine Handschrift, da muss man manchmal etwas lauter werden. Sehr streng werde ich, wenn es um das Thema Sauberkeit geht. Aber wir verstehen uns gut, wir sind ein eingespieltes junges Team, alle etwa im selben Alter.

Gab es je einen Zeitpunkt, an dem Sie alles hinschmeißen wollten?

Nein. Der Beruf Koch ist mein Herzensjob. Aber Tage, an denen es nicht so läuft, hat doch jeder. Die Mitarbeitersuche oder die Lebensmittelorganisation ins hinterste Tal ist oft nicht einfach. Es gab schon verzwickte Situationen. Einmal musste ich komplett fischlos kochen, weil es geschneit hat, die Straße zu war und der Lieferant nicht durchgekommen ist.

Alle sprechen derzeit von Regionalität. Sie machen keinen Hehl daraus und sagen, dass sich ausschließlich Regionales und Top-Küchenniveau nicht einfach vereinen lassen und bieten auch Hummer und Co. auf Ihrer Karte an.

Schauen Sie, bei uns liegt Schnee. Was soll ich da machen? Würde ich nur Regionales aus dem Paznaun verwenden, könnte ich auf Wild, Kräuter, Pilze, Beeren und Erdäpfel zurückgreifen. Es geht aber um die Menge. Und die reicht nicht aus, um auf Top-Niveau zu kochen. Wenn es gute regionale Produkte gibt, dann bevorzuge ich diese, aber es gibt auch wunderbare Spezialitäten überall auf dieser Welt.

Wie lange tüfteln Sie an einem neuen Gericht?

Die Idee entsteht eigentlich im Kopf. Etwa einmal pro Monat kreiere ich ein neues Gericht. Aber man kann das Rad nicht immer neu erfinden. Eine ständig wechselnde Karte würde nicht funktionieren. Und das Neue muss erst einmal besser sein als das Alte.

Restaurantkritikerin Martina Hohenlohe sagt, Sie könne kein Beef Tartar mehr sehen. Was geht bei Ihnen gar nicht?

Kürbis wird man nie auf meiner Karte finden. Damit kann man mich jagen. Sonst bin ich für alles offen.

Sie werden nächstes Jahr 30. Werden Sie in einem Gourmetres­taurant feiern?

Zum 30er werde ich sicher in der Küche stehen. Es ist Hauptsaison.

Das Interview führte Nicole Strozzi