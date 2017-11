In vielen Diskussionen, vor allem, wenn sie endlos und zu emotional geführt werden, tut es gut, wenn man eine neue Perspektive einnimmt. Dieser Blick auf den Brenner, aufgenommen von einem Satelliten, ist ein gutes Beispiel. Die Autobahn schlängelt sich durch ein grünes Tal vorbei am Brennersee und aus diesem Blickwinkel wirkt der wichtigste Alpenübergang wie ein ständiges Auf und Ab. Der historischen, touristischen und wirtschaftlichen Bedeutung stehen Lkw-Obergrenzen, Umweltbelastung und Grenzkontrollen gegenüber. Am Brenner prallen seit Jahrzehnten immer wieder verschiedene Standpunkte und Ideologien aufeinander, doch wenn man das große Ganze wie auf diesem Bild anschaut, sticht etwas anderes hervor: eine Verbindung, Begegnungen statt Grenzen.

Die Aufnahme stammt aus dem Buch „Europa – Kontinent der Vielfalt“ (M. Eisl, G. Mansberger, eovision-Verlag), in dem auf 256 Seiten Satellitenbilder zum Nachdenken einladen. Ein Kapitel ist den europäischen Grenzen gewidmet, das reicht, abgesehen vom Brenner, über den eindrucksvollen Hadrianswall in England bis zu neuen Flüchtlingszäunen in Bulgarien. (Matthias Christler)