Der vorläufig jüngste prominente Fall ist der von Lupita Nyong’o. Die 34-jährige Oscar-Preisträgerin hat auf dem Cover der Illustrierten Grazia UK kaum noch Haare. Jene, die ihr blieben, sind glatt. Nyong’o ist sauer und enttäuscht auf den vermeintlichen Friseur, mit dem die Schere durchgegangen ist. Es war der Fotograf, der sie „gephotoshoppt“ hat, damit die Verantwortlichen von Grazia „ihre Vorstellung davon, wie schöne Haare aussehen, einbauen können“, wie Nyong’o sagt, der in Wirklichkeit keines ihrer widerspenstigen Kräuselhaare gekrümmt wurde. Auf Instagram postete die Schauspielerin die Originalaufnahme – mit kräuseligem Pferdeschwanz.

„Gephotoshoppt“: Die Wortschöpfung ist zu einem Synonym für „manipuliert, retuschiert, verfälscht“ geworden – eine Wortkreation, die dem Softwarehersteller Adobe nicht gefällt.

Revolution der Fotografie

„Jedes Werkzeug kann für Gutes oder Schlechtes eingesetzt werden. Alles hängt von den ethischen Vorstellungen des Künstlers, der es nutzt, ab“, wurde auch John Knoll unlängst von der britischen Tageszeitung The Guardian zitiert. Die Brüder Thomas und John Knoll haben das berühmt-berüchtigte Bildbearbeitungsprogramm vor 30 Jahren entwickelt. Sie schlossen einen Vertrag mit Adobe, 1990 kam Photoshop für Apple-Computer auf den Markt. Der Beginn eines unaufhaltsamen Siegeszuges, der bis heute anhält. Photoshop gehört zu den am häufigsten schwarzkopierten Programmen. Dennoch rechnet der Adobe-Konzern, dem auch Software wie InDesign und Acrobat Reader gehört, für 2018 mit einem Umsatz von satten 7,4 Milliarden Euro.

Zum 30. Photoshop-Geburtstag hat John Knoll einen achtminütigen Clip auf der Video-Plattform YouTube­ geteilt, in dem er erklärt, wie alles begann. Eine zentrale Rolle darin spielt ein Foto von Jennifer, das sie mit nacktem Rücken zum Betrachter sitzend an einem kitschig-schönen Strand auf Bora Bora zeigt. Knoll knipste das Foto, wenige Stunden bevor er Jennifer einen Heiratsantrag machte. Es war das einzige Foto, das er bei sich hatte, als er zufällig auf einen Scanner stieß.

Kurzerhand scannte er die Aufnahme ein. Er nutzte das digitalisierte Bild, um das Programm vorzuführen – plötzlich saßen zwei Jennifers am Strand, am Horizont tauchten weitere Inseln auf. Das Bild „Jennifer in Paradise“ ging um die Welt. Noch nie zuvor war es so einfach, ein Bild zu manipulieren.

Befreiungsschlag der Fotografie

Für den Berufsfotografen Rupert Larl (Fotoforum West, Innsbruck) bedeutete Photoshop einen Paradigmen-Wechsel in der Fotografie. „Alles davor war primitiv. Fotografie findet erst jetzt statt. Für uns Fotografen war es ein Akt der Befreiung“, sagt er. Zuvor habe er die Wahl gehabt, für welche „Maschinen-Wirklichkeit“ er sich entscheide, erzählt Larl: Den Fuji-Film, der alles in kühle Farben tauchte, oder Kodak mit dem Hang zu warmen Farben. „Jetzt muss ich nicht mehr zwischen einem der zwei Fehler wählen, sondern kann mit Photoshop die Wirklichkeit so darstellen, wie ich sie gesehen habe.“ Wenn man über Fotografie spricht, müsse man auch über das Konzept von Wirklichkeit nachdenken. Nur wer sich nicht auskennt, weine analogen Zeiten nach, sagt Larl. Statt mit einer Kamera arbeite man heute eben mit zwei „Fotoapparaten“, mit der Kamera macht man die Aufnahme, mit Photoshop definiert man die Daten. Oder in Larls Worten: „Aus dem Abbild wird ein Sinnbild.“

Es sei eine Frage der Verantwortung, der Disziplin und des Geschmacks, wie weit ein Fotograf bei der Bilder-Manipulation gehe. In den 15 Jahren, in denen Photoshop inzwischen für Fotografen interessant sei – „davor war es mehr für Grafiker und Designer“ –, habe man gelernt, professionell damit umzugehen. Farbe, Helligkeit, Licht und Schatten, Mitteltonkontrast sowie die Sättigung würden bei jedem Bild optimiert. Eines sei mit Photoshop aber nicht möglich: Licht in die Augen zaubern.

Larls Haller Kollege Michael Tratter (Foto Stockhammer) erinnert sich noch an berühmte Prä-Photoshop-Retusche. „Das hat es natürlich immer schon gegeben. Beim Präsidenten Gorbatschow wurde von Fotos immer der Fleck von der Stirn wegretuschiert. Erst als man ihn dann später auch im Fernsehen sah, haben die Leute gemerkt: Oh, der hat ja ein Feuermal.“ Früher habe man Retusche jedoch noch schneller erkannt. Heute tauge ein Bild kaum noch als Beweismittel. „Ich bin aber froh, dass ich Photoshop habe und möchte es nicht mehr missen“, sagt der Fotograf, der keine Photoshop-Version ausgelassen hat und jetzt auch schon mit der neuesten im Oktober erschienen Ausgabe arbeitet. Zeit würde er sich damit aber nicht sparen, die Bearbeitung der Bilder sei sehr aufwändig.

Bedenklich findet Tratter, der an der HTL (Grafik & Design) in Innsbruck sowie an der Optikerschule in Hall unterrichtet, allerdings, wenn in Magazinen mit gephotoshopten Bildern ein gewisses Schönheits­ideal propagiert wird. „Die jungen Leute glauben, dass sie dann auch so ausschauen müssen und machen den Schönheitswahn mit.“ Er begrüßt daher das französische Gesetz, wonach veröffentlichte Fotos, in denen die Proportionen von Menschen verändert wurden, als „photographie retouchée“ gekennzeichnet werden müssen.

Retusche kennzeichnen

Derselben Ansicht ist Birgit Hertel, Lehrende an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Sie würde noch weiter gehen und eine generelle Hinweispflicht für manipulierte Bilder einführen. „Einerseits wollen die Menschen etwas Ästhetisches sehen, andererseits müssen sie lernen, Fotos wie Gemälde zu betrachten und nicht so ernst zu nehmen“, so Hertel. Bedrohlich findet sie die so genannten Face-Swap-App-Entwicklungen, bei denen Köpfe in Videos montiert werden, die man sogar beliebig sprechen lassen kann. „Wenn das so weitergeht, dann hatten wir mit Photoshop bereits eine gute Schulung für das, was an Manipulation auf uns zukommt.“ (Theresa Mair)