Vom Axamer Bach zieht ein eiskaltes Lüftchen herauf. Die Pfarrkirche liegt an diesem Novembermorgen noch im Schatten. Pfarrer Peter Ferner trägt einen dicken Wintermantel und begrüßt uns mit einem gütigen Lächeln. Er wirft einen ehrfürchtigen Blick hinauf zum dritthöchsten Kirchturm Tirols. Der Hahn auf seiner Spitze sitzt nicht umsonst dort oben: „Der Hahn ist immer wach. Er deutet auf den auferstandenen Christus hin, ist aber auch ein Wetterhahn.“ Wir treten hinter Ferner in das Kirchenschiff, vor dem Altarraum bekreuzigt er sich und sperrt die uralte Holztür zum Kirchturm auf. Von der Decke baumelt ein hanfenes Glockenseil.

„Hanf wurde früher im Mittelgebirge angebaut“, erzählt er. Der Gottesmann nimmt die erste Stufe, den Weg zu den Glocken geht er oft. „Betreten des Turms auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder“, steht auf einem Schild. Mit jeder Stufe wird es ein Stückchen kälter und enger. „Mit einer Wampe kommt man da nicht weit“, murmelt unser Fotograf hinter mir und stößt sich prompt den Kopf.

Wetterglocke zerreißt Wolken

Schnaufend erreichen wir die erste Ebene des Turms, die Bretter unter unseren Füßen biegen sich und knarzen. Über uns hängt die 2501 Kilogramm schwere Herz-Jesu-Glocke, eine Wetterglocke. „Vier Männer bräuchte es, um sie händisch zu läuten“, unterstreicht Ferner ihre Dimensionen.

Zieht ein Gewitter auf, laufen Ferner oder der Mesner in die Sakristei und läuten. „Seit den 60er-Jahren geht das alles elektronisch, aber Gefühlssache ist es trotzdem. Jede Glocke wird per Drehknopf zuerst etwa eine Minute in Schwingung und schließlich zum Läuten gebracht. „Ich habe ein Gefühl dafür, wenn das Gewitter kommt. Unser Hahn zeigt dann nach Norden. Und ich bin auch sonst sehr naturverbunden.“ Auf Ferner ist Verlass: Die Axamer flehen ihren Pfarrer im Gewitterfall an, doch bitte ganz oft zu läuten. Und bitten Gott um Schutz vor Blitz und Hagel. „Da kannst du zuschauen, wie der imposante Klang der Glocke die schwarzen Wolken zerreißt.“

Wir wagen uns noch einen Stock höher, über unseren Köpfen sollen Fledermäuse hausen, 60 Meter gen Himmel sind wir mittlerweile geklettert, die Kälte zieht von allen Seiten unter unsere Mäntel. Hier hängen vier weitere Glocken, u. a. eine Sterbeglocke, die erschallt, wenn ein Mensch gestorben ist. Geläutet wird aber auch um sechs, zwölf und 20 Uhr. Es ist der Gebets-Aufruf zum „Engel des Herrn“. Gebimmelt wird zudem während der Messen, bei Hochzeiten, als sogenanntes Schiedumläuten eine Stunde vor einem Begräbnis oder bei Andachten. Am Freitag, 15 Uhr, erinnert der Klang an die Sterbestunde Christi, das Angstläuten donnerstags an seine Todesangst.

Die fünf Glocken spielen zusammen wie die fünf Seiten einer Gitarre. Ferner führt das Läut-Procedere von der Sakristei aus vor und legt dann seinen Kopf an die Mauern um das „Knistern“ – wie er es ausdrückt – zu spüren.

Ein paar Kilometer Luftlinie weiter läutet ein Mann tatsächlich noch mit der Hand. Im Innsbrucker Stadtteil Mühlau steht das Schloss Sternbach und die dazugehörige schmucke Kapelle. Bernhard Lip­hart besitzt die geschichtsträchtigen Immobilien. Doch besonders die beiden Glocken haben einen Platz in seinem Herzen. „Glocken sind was Himmlisches, Schwingendes, Fliegendes“, kommt der 86-Jährige ins Schwärmen. Seine Kletterseile, über 60 Jahre alt, leben nun als Glockenseile weiter. „Trotz schwierigster Touren in den Dolomiten ist mir nie etwas passiert“, erklärt er die tiefe Symbolik.

Eine Frage der Technik

Er greift ein Seil und bringt die Glocke sanft in Schwingung. „Handläuten ist Musik. Es braucht die richtige Technik. Fest ziehen allein bringt nichts“, fährt er fort. Bei Herz-Jesu-Prozessionen und zu Fronleichnam lässt er es sich nicht nehmen, zu den Seilen zu greifen. „Leider feiern wir hier viel zu selten eine Messe“, klagt Liphart.

Öfters zum Einsatz kommen die fünf Glocken der Innsbrucker Hofkirche. Auch mit ihnen wollen wir Bekanntschaft machen. Karl C. Berger, Leiter des Volkskunstmuseums, führt uns zu den fünf Riesinnen. Wir passieren zuerst auf federnden Brettern das Gewölbe der Hofkirche. Im Turm angekommen müssen wir erneut Köpfe und Bäuche einziehen und uns auf unsere Sinne verlassen, denn das Licht funktioniert gerade nicht. Die tote Taube neben den Stufen lässt sich aber ausmachen. Für den Volkskundler Berger sind Glocken mehr Wissenschaftsgegenstand als eine Gefühlsangelegenheit. „Die große Glocke hier wurde 1560 von der Familie Löffler gegossen. Auch die Kanonen von Kaiser Maximilian und die Schwarzen Mander stammen von ihnen“, sagt er, als wir den Ort des Geschehens endlich erreichen.

Heute hängt der Zwei-Tonnen-Koloss stumm vom Glockenjoch, doch etwas anderes lässt uns um 12.15 Uhr jäh zusammenzucken. Eigentlich ist’s nur der Schlag der kleinen Uhrglocke, aber steht man direkt daneben, geht auch der durch Mark und Bein. Nicht auszudenken, was ein volles Läuten mit unseren Ohren anstellen würde.

Früher waren die wertvollen Stücke ein zentrales Informationsmedium oder wie es Ferner ausdrückt: „Glocken haben immer eine Botschaft.“ Je lauter, desto besser? Nicht immer: „Schon im 19. Jahrhundert haben sich Bürger über den Glockenlärm beschwert. Heute spießen sich die Interessen der Kirche manchmal mit jenen des Fremdenverkehrs“, weiß Berger.

Mit dem Resultat, dass das Betläuten von sechs Uhr Früh auf sieben oder gar acht verschoben wird. Für den Axamer Pfarrer sind die Beschwerden Einzelfälle. „In Osttirol gab es mal ein Ansuchen um Stilllegung einer Glocke. Die Bevölkerung wurde befragt, 95 Prozent waren für das Läuten.“

Für die tiefreligiösen Tiroler war es deshalb eine Tragödie, als während der Weltkriege viele Glocken eingeschmolzen und zu Waffen gegossen wurden. Im Ersten Weltkrieg wurde in Tirol die Hälfte von ihnen abgenommen. Dieses Schicksal blieb auch Lipharts Glocken und jenen der Axamer Pfarrkirche nicht erspart. „Sie waren auch ein Prestigeobjekt. Deshalb wurde nach dem Weltkrieg trotz bitterster Armut geschaut, dass die Kirchtürme wieder bestückt wurden“, weiß Berger.

Peter Ferner führt uns indes aus der Kirche. Das Schwingen ist noch immer zu hören. Der Hahn schaut nach Süden. Der Himmel ist blau. Die Wetterglocke hat heute frei. (Kathrin Siller)