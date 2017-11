Tief, sehr tiiiiiiiiiiiief atmet Christian Redl ein. Nur einmal, denn mehr braucht er nicht, um mehrere Minuten – länger als die Dauer eines Lieds, zum Beispiel von Helene Fischer – die Luft anzuhalten. Es ist seine persönliche Atemlos-Show, die er vor Studenten des MCI bei einem Vortrag in Innsbruck abzieht. Damit demonstriert der Freitaucher, wie er seine Lunge bis in den letzten Winkel füllt und so bis zu sieben Minuten lang die Luft anhalten kann.

Zehn Weltrekorde hat der 41-Jährige Niederösterreicher im Freitauchen aufgestellt, am liebsten unter Eis oder in Höhlen. „Es war von Anfang an diese mentale Herausforderung, die mich gereizt hat. Im Pool kannst du immer auftauchen, aber beim Eistauchen gibt es ein Einstiegsloch und ein Ausstiegsloch und über dir ist nur die geschlossene Eisdecke. Andere Freitaucher, die besser sind als ich, zerbrechen daran“, erzählt Redl, der sich als Extremsportler bezeichnet, aber sich und seine Kollegen auch „Risikomanager“ nennt. Mit seinen Vorträgen will er aufzeigen, wozu man als Mensch fähig ist, wenn man nur seine Ziele genau kennt.

Dreimal verlor er unter Wasser das Bewusstsein. Das war nicht das Ziel. Es hätte tödlich geendet, wenn niemand bei ihm unter Wasser gewesen wäre. „Hobbytaucher sind in meinen Augen viel gefährdeter, weil bei mir Sicherungstaucher im Wasser, Ärzte vor Ort sind und die Rettungskette genau geplant ist.“

2003 gelang ihm sein erster Weltrekord. Mit Hilfe von Flossen tauchte er am Weissensee (Kärnten) 90 Meter weit unter dem Eis. Schon als Kind habe er sich im Wasser und vor allem unter der Wasseroberfläche wohler gefühlt als an Land. Zwar schloss er die Schule ab und begann in einer Bank zu arbeiten, doch im Hinterkopf hatte er immer, Tauchen zum Beruf zu machen. Einer, der ihn ermutigte, war Felix Baumgartner, „mein Mentor“, wie Redl sagt.

Die finanziellen Sphären des Stratos-Springers konnte er allerdings nie erreichen. Weil der eine (Baumgartner) durch die Luft fliegt und die Welt dabei zuschaut, der andere (Redl) taucht meist unbeobachtet und weit ab von der Zivilisation in die Tiefe hinunter – zum Beispiel beim Eis-tauchen am Nordpol 2015, in einem Himalaya-See auf 5160 Metern oder in Höhlen im Dschungel Mexikos.

„Mit dem ersten Weltrekord habe ich Sponsoren gefunden. Es war von Anfang an mein Ziel, dass ich mir dadurch weitere Rekordversuche finanziere und in den Medien bleibe“, gibt er offen zu. Dass er in Österreich nicht zu den bekanntesten Extremsportlern gehört, liegt daran, weil es sehr viele gibt – Baumgartner, Christoph Strasser (mehrfacher Race-Across-America-Sieger), Franz Müllner (Kraftsport-Weltrekordler) und wie sie alle heißen. In Österreich müsse man in Randsportarten Extremes leisten, damit Sponsoren und Medien aufmerksam werden. Ein Grund könnte sein, so Redl, „weil ein enormer Fokus auf dem Skifahrer liegt“.

Weltrekord Nummer 11 ist das Ziel

Obwohl er seine Leistungen vermarkten konnte, unter anderem mit Auftritten in deutschen TV-Talkshows, und seine Erfahrung im Finanzwesen genauso hilft, hat er nicht ausgesorgt. Um sein Leben zu finanzieren, gibt er Kurse und hält Vorträge. Und – vielleicht aus finanziellen Gründen – geht er entgegen seiner Ankündigung, dass nach zehn Weltrekorden Schluss sei, nun doch nicht in Extremsportler-Pension. Er möchte 2018 den tiefsten Tauchgang unter Eis durchziehen, sein Rekord liegt bei 61 Metern, der Weltrekord bei 65 Metern, er peilt nun gleich 75 Meter an.

Angst? „Die habe ich unter Wasser nie. Das würde mich blockieren.“ Aber andere haben Angst um ihn, oder? „Eine eigene Familie habe ich nicht. Ich habe vor Jahren für mich entschieden, dass das kein Thema ist. Das würde mich einschränken.“ Deshalb wird er weitertauchen, noch einige Zeit nach Rekorden, dann zum Spaß und – wie er selbst immer sagt – „bis zu meinem letzten Atemzug“.