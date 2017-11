Von Andrea Wieser

Eine Spachtel sanft angesetzt, in elegantem Bogen nach unten gezogen und schon ist da ein Berg auf der Leinwand. So sieht das aus, wenn Mal-Lehrer Christian Toth seinen Schülern etwas vorzaubert. Der Burgendländer (54), der seit acht Jahren in der Innsbrucker Hofburg eine Malschule betreibt, ist Kenner der Maltechnik nach Bob Ross. Das war jener Amerikaner mit dem Hippie-Lockenkopf, der in den 80er-Jahren für seine TV-Kurse bekannt wurde. Seine Spezialität: Die Nass-in-nass-Technik, ein Verfahren, das es jedem Laien ermöglicht, ein Ölbild anzufertigen.

Ob das auch stimmt, konnte letztes Wochenende bei einem Workshop auf der ersten Kreativmesse in Innsbruck ausprobiert werden. „Es gibt überhaupt keine unkreativen Menschen“, stellt Toth gleich zu Beginn klar und grinst. Man weiß nicht genau, wie er das meint. Seine Schüler lächeln vorsichtshalber mit – hoffentlich hat er Recht. Aber dann geht es los. In wenigen Schritten zeigt Toth, was das Geheimnis von Bob Ross ausmacht. Es sind die speziellen Farben, die im Gegensatz zu herkömmlichen Ölfarben nicht verschwimmen. „Für die Herstellung von Ölbildern brauchte man ursprünglich Wochen“, erläutert der Kenner. Mit dem Ross’schen Trick kommt man in einer Stunde zum Kleinformat.

Geduldig leitet Christian Toth, der an diesem Tag stündlich seinen heiß begehrten Workshop anbietet, die Laien Schritt für Schritt durchs Bild. Er zeigt, wie zuerst Himmel und Wasser mit gekreuzten Pinselstrichen entstehen, dann Berge und Schneefelder mit Spachteln gesetzt werden und schlussendlich die großen Bäume im Vordergrund wachsen.

Zuerst verzagt, dann immer mutiger, setzen die Schüler die Spachteln ein. Manchmal hört man ein leises Aufheulen und Fluchen, weil es noch nicht so klappt wie beim Lehrmeister selbst. Im Hintergrund kommentieren zuschauende Messebesucher die Versuche mit „Eh nicht so schlecht“ oder „Das könnte ich nicht“. Clara Hanika (61) aus Neu-Rum, eine Teilnehmerin, die schon Vorwissen mitgebracht hat, pinselt hervorragend. Trotzdem meint sie selbstkritisch: „Es sieht jedes Mal anders aus.“ Egal, schön sind die Berge allemal.

Ganz so ergebnisorientiert soll die ganze Sache aber gar nicht sein. „Kunst ist für alle da“, postulierte Bob Ross in seinen TV-Kursen mit dem Titel „The Joy of Painting“ und malte mit diesem Motto gegen einen elitären Kunstbegriff ebenso an wie gegen die Angst vor Mal-Pannen. Und der Geist des 1995 im Alter von 53 früh verstorbenen Künstlers wirkt bis heute nach. Die Technik, die zugegeben ohne Anleitung von Christian Toth kaum umsetzbar wäre, ist faszinierend. Irgendwie gelingt jedes Bild. Am bezauberndsten ist aber die Stimmung. So viel künstlerisches Erfolgserlebnis macht scheinbar glücklich. Oder, wie es Teilnehmer Georg Kofler (40) aus Grinzens zusammenfasst: „Mit dem Bild bin ich zwar noch nicht ganz zufrieden, aber der Kurs, der war sehr schön.“