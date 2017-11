Von Matthias Christler

Kinder, spielt doch draußen. Wenn man den kleinen Baumeistern zusieht, wie sie beim Computerspiel Mine­craft braune Blöcke zu einem 3D-Haus verbinden, möchte man ihnen Holz, Hammer und Nägel in die Hand drücken, damit sie ihr eigenes Baumhaus bauen gehen. So wie es Benni Obex, heute 35 Jahre alt, als 6-Jähriger getan hat. Inzwischen hat der Stubaier Dutzende Baumhäuser konstruiert und umgesetzt – meist als Spieloasen für Kinder. Das größte „Baumelhaus“, das sein Unternehmen Naturidea anbietet und das dem Namen entsprechend aufgehängt an Seilen baumelt, besteht aus drei Ebenen mit einer Nutzfläche von 160 m2.

„Mir ist wichtig, dass wir mit der Natur planen. Die Konstruktion hängt an den Bäumen oder wird durch Reibung und Klemmen befestigt. Das wächst mit dem Stamm mit“, erklärt der Miederer, der sich vor elf Jahren selbstständig gemacht hat. Das Holz holen er und seine Mitarbeiter oft selbst aus dem Wald. Diese Verbundenheit zur Natur geht heute vor allem bei Stadtkindern verloren. Dafür gibt es einen Begriff, das Natur-Defizit-Syndrom. Eine britische Studie hat ergeben, dass Achtjährige zwar 78 Prozent der Pokémon-Charaktere kennen, aber nur 53 Prozent der echten Wildtiere benennen können. Wie gut, dass Obex ein Naturbursch ist. Vielleicht hätte er sich sonst bei seinem Besuch in Südkorea nicht von einer Schlange entfernt, die wenige Meter neben ihm vorbeikroch und von der er wusste, dass sie giftig ist. Es war vor wenigen Wochen, als er mit zwei Mitarbeitern nach Asien flog, um ein Baumelhaus aufzuhängen. Ein Kunde war vor drei Jahren auf die Tiroler Konstruktion aufmerksam geworden und wollte diese­ in einem Waldspielpark in seiner Heimat als Attraktion haben. „Das Klima und der Baumbestand sind ähnlich wie in Tirol, es gibt Lärchen und Fichten. Wir haben mit dem Holz gut arbeiten können“, erzählt Obex vom Südkorea-Abenteuer. Zwar hat das Unternehmen schon größere Projekte in der Heimat – unter anderem den Baumhausweg Stubai – von der ersten Idee bis zur letzten Schraube betreut, aber der Auslandseinsatz sei schon etwas Besonderes gewesen. „Wenn du dann unseren Holzkristall hängen siehst, bist du schon stolz.“

Belebung für Sommertourismus

Auch wenn in Südkorea schon mal giftige Schlangen gesichtet werden und heute noch in Teilen der Erde Baumhäuser als Ort des Schutzes vor den Gefahren am Boden errichtet werden, erfüllen die Tiroler Konstruktionen einen anderen Zweck. Sie sollen Gäste anziehen und sie die Natur spüren lassen. Das gilt für die Naturidea-Häuser in Südkorea genauso wie in Tirol. „Eine Motivation war für mich immer, dass der Sommertourismus stärker bespielt werden muss. Im Sommer kannst du mit weniger Aufwand als im Winter viel erreichen“, blickt Obex einer schneearme Zukunft entgegen. Man könne zwar beschneien und Skifahren auf der Piste ermöglichen, liegt aber rundherum kein Schnee, „fehlt die Emotion“.

Mit den Erlebniswelten in luftiger Höhe will er nicht nur bei Kindern ein Gefühl für die Natur wecken. Auch Ältere sollen sie wieder entdecken. Er erzählt, dass er am Baumhausweg im Stubai Engländer, so 60, 70 Jahre alt, getroffen habe und diese ganz berührt gewesen seien, als sie durch die Baumhäuser kraxelten. „Heute sind wir wieder Kinder“, sollen sie gerufen haben.

Baumhäuser als Spielort für Kinder zu bauen, ist naheliegend, weil man es in der Kindheit selbst getan hat, aber warum nicht dort wohnen oder arbeiten? Das hat sich Obex ebenfalls gefragt. Deshalb entsteht aus dem Hause Naturidea demnächst ein Baumelhaus mit Wohnnutzung. Und sogar Computer-Nerds erkennen den Vorteil der Natur: Microsoft – zufällig vertreibt der Konzern das zu Beginn angesprochene Spiel Minecraft – hat diesen Herbst extra Baumhäuser am Firmengelände in Redmond/USA gebaut, damit Mitarbeiter dort kreativ werden können.

Und wer weiß, vielleicht begreifen bald die Kinder der digitalen Welt, dass ein mit eigenen Händen gebautes Heim zwischen den Ästen spannender ist als jedes 3D-Haus in einem Computerspiel.