Von Kathrin Siller

Tragen Sie auch noch eine? So eine urige Uhr? Also eine, die nur die Zeit anzeigen kann? Wirklich? Ziemlich retro! Denn die neuen Uhren sind „smart“, können 16 Gigabyte an Daten speichern, Schritte und Höhenmeter zählen, Daten empfangen und telefonieren. 2016 wurden weltweit 49 Millionen dieser Minicomputer verkauft, allein Apple setzte 15 Millionen Stück um. Das Geschäft mit den luxuriösen Traditionsuhren hingegen schwächelt. Handarbeit und Präzision scheinen für viele einen Preis jenseits der 1000 Euro nicht mehr zu rechtfertigen.

Die Rückkehr der Platte

Während Smartphone, Apps und sprachgesteuerte Haushaltsroboter unseren Alltag erobern, stemmen sich analoge Klassiker gegen den Siegeszug des Digitalen. Vinyl-Schallplatten sind solche Technik-Dinos. 2016 etwa wurden hierzulande 21 Prozent mehr Schallplatten verkauft. Sony reagiert prompt und wird nach 30 Jahren Pause ab kommenden März erstmals wieder Schallplatten herstellen. Für Thomas Böhm vom Verband der österreichischen Musikwirtschaft keine Überraschung: „Das Analoge bedient alle Sinne. Platten haben ein schönes, großes Cover, einen Geruch und einen sanften, leicht knisternden, wohligen Klang.“ Er selbst legt sich zu Hause gerne ein solches Retro-Teil auf, unterwegs streamt er aber mit dem Handy. Digitales und Analoges leben in seinem Alltag friedlich nebeneinander. Doch die ganze Nostalgie darf über eines nicht hinwegtäuschen: Streaming und Co. waren 2016 für immerhin 50 Prozent des globalen Umsatzes der Musikindustrie zuständig. Der Salzburger Psychotherapeut Wolf-Dietrich Zuzan erklärt die Psychologie hinter dieser Entwicklung: „Wer Musik streamt, muss nichts herunterladen: Er belastet sich mit nichts, geht keine Verpflichtungen ein.“

Mit dem Buch in die Badewanne

Und trotzdem: Die Vorteile des Analogen liegen für Zuzan auf der Hand: „Es geht um die emotionale Qualität und den höheren Gefühlswert, wenn ich etwas in die Hand nehmen kann.“ Beispiel Buch: Der Anteil der E-Books liegt in Österreich bei nur etwa drei Prozent des Gesamtmarktes. Noch vor einigen Jahren wurde der Untergang des gedruckten Buches prophezeit – und heute: Da legen sich die Menschen immer noch mit Taschenbüchern ins Bett oder in die Badewanne. Bei einer You-Gov-Umfrage im Auftrag der deutschen Presseagentur haben 2016 nur 13 Prozent angegeben, auf Bücher verzichten zu können, während 41 Prozent E-Books keine Tränen nachweinen würden.

„Bücher sind robuster gegen Sturz, man kann drin blättern, spürt und riecht die Seiten, kann was reinschreiben, sie sind langlebiger, lassen sich verleihen, verkaufen oder wiederlesen“, zählt Zuzan die Vorzüge der Schmöker auf. Für die E-Books spricht, dass sie weniger Platz brauchen, weniger Müll produzieren, billiger und online zu erwerben sind. Doch immer öfter werden Stimmen laut, die vor dem unerwünschten Datentransfer warnen. „Leute sind oft zu gutgläubig und geben mit ihren Daten auch Einflussmöglichkeiten aus der Hand“, beobachtet Zuzan.

Das kann einem mit einem altmodischen Notizbuch freilich nicht passieren. Lässt man es in der Straßenbahn liegen, sind maximal ein paar Telefonnummern und der Hinweis auf den Elternabend in der kommenden Woche futsch. Und an Batterien und Ladegeräte braucht der Besitzer auch keinen Gedanken zu verschwenden.

Das ist wohl der Grund, warum sich viele Menschen hochwertige Notizbücher wie jene von Moleskine vom Christkind wünschen – Termin-Apps und Online-Kalendern zum Trotz. Die Marke gibt es zwar erst seit 20 Jahren, trotzdem gilt sie bereits als Klassiker. Während die Schreibwarenbranche um drei bis vier Prozent jährlich zulegt, vermeldet Moleskine Wachstumsraten von 20 Prozent. Laut Unternehmenschef Arrigo Berni sei dieser Erfolg nicht bloß der „Qualität“ der Produkte zuzuschreiben, sondern der Tatsache, dass man sich damit den Zugang zu einer elitären Gruppe „erkaufe“, und zwar den so genannten „Knowledge Workern“: Designern, Architekten, Ingenieuren und Anwälten.

Auch andere analoge „Spielzeuge“ wie Polaroid-Kameras oder Füllfedern taugen als Status­symbole. Wie lässt es sich sonst erklären, dass Menschen für ein „Meisterstück“ des Schreibgeräte-Herstellers Montblanc 8900 Euro hinblättern?

In einem Punkt bleibt das Elektronisch-Digitale freilich unerreicht: Nichts ist so unglaublich praktisch. Es müssen ja nicht gleich Google Home oder Alexa sein, die einem Rezepte vorlesen oder auf Kommando die Rollläden runterfahren, aber ohne Digitalkameras, soziale Medien und Onlineshops wäre unser Leben so schrecklich umständlich: Sich die Weihnachtsgeschenke für die gesamte Großfamilie in zehn Klicks auf Amazon zu bestellen, ohne im Advent-Trubel 20 Geschäfte abzuklappern, schont Zeitbudget und Nervenkostüm. Logisch, dass die regionale Wirtschaft unter den Umsatzsprüngen, die Amazon hinlegt, stöhnt. Immerhin kletterten die Erlöse des Onlinehandel-Riesen im dritten Quartal 2017 weltweit um 34 Prozent auf 37,2 Mrd. Euro. Wer aber analog shoppen geht, braucht Zeit. Und wer hat die schon?

Das Schneckentempo ist Luxus

Deswegen erleben wir es als exklusiv und luxuriös, beim Schmökern im kleinen Buchladen die Zeit zu vergessen. Beim Foto-Einkleben fitzelige Klebe-Ecken richtig zu platzieren und fürs Beschriften den goldenen Fineliner zu zücken. Oder beim „Mensch-ärgere-dich-nicht“-Spieleabend drei Stunden nicht aufs Handy zu glotzen. Brettspiele sind zwar altmodisch, aber eben heiß geliebt, wie auch die Spielemesse am vergangenen Wochenende in Innsbruck mit über 20.000 Besuchern bewiesen hat. Laut Doris Kornitzer vom Spielehersteller Ravensburger sind besonders die Klassiker gefragt: „Das sind einfach gut gemachte Spiele, die schon die Eltern und Großeltern gespielt haben.“ Das „Verrückte Labyrinth“ (30 Jahre alt), „Fang den Hut“ (90 Jahre alt), „Scotland Yard“ oder „Memory“ – cool wie eh und je.

Denn eines ist klar: Ein Smartphone ist ein genialer Fast-Alles-Könner, aber zum Angreifen sind andere Dinge definitiv schöner.