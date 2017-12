Von Philipp Schwartze

Eingesperrt, gequält und ausgebeutet: Viele asiatische Schwarzbären leben in Vietnam auf so genannten Galle-Farmen. Ihr Besitzer hält sich drei, vier Bären in winzigen Käfigen, mit schlechtem Futter und ohne klares Wasser, um ihnen regelmäßig den Gallensaft abzuzapfen. Denn der gilt in der traditionellen chinesischen Medizin als Heilmittel. Seit 1992 ist diese für Bären grauenvolle Praktik verboten. Doch 2005, als die Regierung die 3500 Bären im ganzen Land befreien wollte, fehlte es an geeigneten Plätzen und so mussten sie am Ort ihrer Schmerzen eingesperrt bleiben. „Man hält es auf diesen Farmen, mit ihren engen Käfigen, der hohen Luftfeuchtigkeit, dem Gestank und den Bären in ihrem gequälten Zustand kaum länger als zehn Minuten aus“, sagt Magdalena Scherk-Trettin, die bei der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ für das Projekt um die Galle-Bären zuständig ist.

Nach langer Planung und vielen Verhandlungen konnten die Tierschützer nun allerdings drei Bären von unterschiedlichen Galle-Farmen befreien. Unter ihnen auch Bärin Hai Chan, die nach zehn Jahren Qual ein schreckliches Dasein fristet: ohne zwei Pfoten und mit vergrößerter Niere. Ihr Besitzer hatte eingesehen, dass dieses Leben auf der ehemaligen Galle-Farm nichts für eine Bärin sein kann. Ein positives Beispiel von Einsicht, die längst nicht alle Bären-Besitzer zeigen. Der Gallensaft kann laut „Vier Pfoten“ durch pflanzliche Stoffe ersetzt werden, ein Umdenken macht sich laut Scherk-Trettin zumindest teilweise bemerkbar.

Frisches Wasser und Honig

Vor der großen Rettungsaktion wurde in Ninh Binh, rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Hanoi, ein Schutzzentrum für die ehemaligen Galle-Bären errichtet - und zwar die Auffangstation Bärenwald Nihn Binh. Dort kamen die drei geretteten Bären zunächst in eine Quarantäne, wurden von Tierärzten untersucht und aufgepäppelt.

„Die Tiere sind hochtraumatisiert, psychisch und physisch in einem furchtbaren Zustand. Sie können sich nach der langen Zeit in engen Käfigen kaum aufrichten, wirken lethargisch“, berichtet Scherk-Trettin. Drei Wochen blieben die Tiere in Quarantäne, derzeit befinden sie sich im Bärenhaus-Innengehege, bald geht es ins Freigehege.

„Man merkt, da passiert etwas mit den Tieren, sie bewegen sich wieder“, freut sich die Projekt­koordinatorin bereits über die ersten Tage der Bären in der Quarantäne. An Früchte, Honig und frisches Wasser mussten sich die drei Bären erst noch gewöhnen.

44 Bären sollen im neuen Zuhause von Hai Chan und den anderen beiden Bären noch untergebracht werden. Dann bräuchte es weitere Umbauten oder weitere Auffangstationen. Bis zu 100 der noch auf Farmen verbliebenen 1300 Galle-Bären will „Vier Pfoten“ so aufnehmen.

Ein klares Ziel vor Augen

Zusammen mit der vietnamesischen Regierung und zwei weiteren Tierschutzorganisationen wollen die „Vier Pfoten“ bis 2020 alle Bären von den 400 Galle-Farmen befreit haben, zumindest jene, die nicht zuvor versterben oder verschwinden. „Es gibt immer mehr freiwillige Abgaben der Besitzer, gerade in der jüngeren Generation steigt das Verständnis dafür, dass dieses Leben nicht bärengerecht ist“, sagt Scherk-Trettin. Man weiß aber auch, dass oft versucht wird, aus den Bären noch so viel Geld wie möglich zu machen. Etwa mit dem Verkauf der Tatzen, der – wie wohl auch bei Hai Chan – zu Tatzenwein verarbeitet wurde.

Sie und die anderen beiden Bären entwickeln sich gut, kommen in zwei Wochen bereits ins Freigehege. „Wenn sie sich jetzt schon so freuen, wie groß wird die Freude erst im Freigehege? Auf diesen Moment freuen wir uns alle“, sagt Scherk-Trettin. Auswildern sei bei den Gallen-Bären allerdings nicht möglich. Doch zumindest im Bärenwald soll das Schicksal der Galle-Bären noch eine gute Wendung nehmen. Tierärzte meinen sogar, Hai Chan werde trotz zweier fehlender Pfoten künftig durch das Gehege laufen können.

Ein gutes Ende mit Hoffnung auf einen besseren Lebensabend für Tausende weitere misshandelte Galle-Bären.