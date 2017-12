Andrea Wieser

Wer Christian Bartenbach zu sich einlädt, lernt dazu. Der Licht-Experte kann den Gastgebern verraten, was bei der Beleuchtung falsch läuft. „Früher habe ich um Alu-Folie gebeten“, erinnert er sich nicht ohne Lächeln. Dann bastelte er für zu grelle Lichter einen Schirm und veranschaulichte damit simpel, welche Fehler schnell vermieden werden können.

Ein Besuch beim Ingenieur in der Bartenbach Lichtwelt in Aldrans bei Innsbruck veranschaulicht, wie sehr unser Leben von Beleuchtung beeinflusst wird. Christian Bartenbach hat, wie schon sein Vater, das Licht zu seinem Leben gemacht. Die realisierten Projekte des Unternehmens sind wohlbekannt. Die Installationsarbeiten reichen von den Proberäumen der Musikkapelle in Pfunds und einem Einkaufszentrum in Polen bis zu Sakralbauten im In- und Ausland. Die Kapelle im Schloss Bruck in Lienz wurde ebenso bestrahlt wie die Moschee in Medina in Saudi-Arabien.

Aber nicht nur Großes reizt den Planer: „Wir haben uns in den letzten Jahren auch im privaten Wohnbereich weiterentwickelt“, meint der 50-Jährige bei einem Treffen in seiner Experimentier-Lounge in Aldrans. „Grundsätzlich fehlt es an kompetenter Beratung“, kritisiert er den Status quo für den Endverbraucher. Sicher könne sich nicht jeder Einzelverbraucher einen Lichtplaner leisten, aber das sei nicht unbedingt nötig.

Es fehle aber das grundsätzliche Bewusstsein fürs Thema: „90 Prozent unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen und damit mit künstlichem Licht. Wir befinden uns sozusagen in einem künstlichen Dämmerzustand.“ Dazu muss man wissen, dass uns das Sonnenlicht bis zu 70.000 Lux – das ist jene Einheit, die die Beleuchtungsstärke misst – spendet, aber in einem Innenraum nur rund 5000 Lux vorhanden sind, also ein Mini-Bruchteil. „Wir brauchen Licht fürs Leben“, betont Bartenbach. Das gelte für die Photosynthese der Pflanzen ebenso wie für das psychische Gleichgewicht des Menschen. „Deswegen versuchen wir, das Tageslicht so weit wie möglich in den Raum zu leiten“, verweist Bartenbach auf die optimale Situation. Im Tiroler Winter kann das aber nicht ausreichen.

Im Raum hat sich für die Beleuchtung inzwischen die LED durchgesetzt, das ist die Kurzform für das englische Wort „light-emitting diode“. Mit dem System lässt sich die künstliche Beleuchtung eines Raums im Tagesverlauf dem Licht draußen und so dem Tag-Nacht-Rhythmus der Natur anpassen. Es kommt also, bei richtiger Anwendung, dem Menschen sehr entgegen. Aber rein praktisch ist das System nicht ohne Tücken. Nicht alle LEDs lassen sich dimmen. Beim Einkauf braucht es also viel mehr Wissen beziehungsweise Beratung als noch für die alte Glühbirne.

Die Zukunft ist das, was man beim schwedischen Möbelriesen Ikea neu mit „Smart Lighting“ bezeichnet. Ausgeklügelte LED-Systeme lassen sich via Fernbedienung anleiten und für ganz Ehrgeizige gibt es sogar Sprachsteuerung.

Alufolie ist kein Lampenschirm

Das klingt nach Aufwand, aber der ist es wert, ist Bartenbach überzeugt. „Der Mensch braucht im Laufe des Tages einfach unterschiedliche Beleuchtung und es ist Zeit, dass wir darauf besser eingehen.“ Untertags herrsche zum Beispiel von Natur aus diffuses Licht, das abends für den Menschen aber unangenehm erscheint.

Wenn Christian Bartenbach heute Freunde besucht, fragt er, trotz besserem Wissen, nicht mehr nach Alufolie. Einerseits, „weil ich noch eingeladen werden will“. Und weil eine Lampe einmal in Flammen aufging. Unter dem Notschirm hatte sich zu viel Hitze entwickelt. Eine Panne, die der Freundschaft zum Glück keinen Abbruch tat.