Von Philipp Schwarze

Eine Pfeilspitze steckt in der Schulter, der Schaft ist verschwunden. Fünf Meter entfernt liegt ein Kupferbeil, aber weit und breit kein Pfeil. Alles, was er mit sich trug, hatte er weggelegt, zuvor – sich in Sicherheit wiegend – noch etwas gegessen.

Oder aber: Ein Mann, der von einem Pfeilschuss getroffen durch den Schnee rollt. Der Pfeil bleibt stecken, andere fallen aus seinem Köcher, den er noch auf dem Rücken trägt, heraus, bleiben neben ihm liegen, wie auch sein Kupferbeil.

Der erste Tatort ist die vor tausenden Jahren eingefrorene, reale Szene, wie sie nach der Entdeckung von Ötzi 1991 durch zwei deutsche Wanderer rekonstruiert werden konnte. Der zweite die Schlussszene des neuen Ötzi-Spielfilms „Der Mann aus dem Eis“ von Regisseur Felix Randau.

„Wir haben klare archäologische Erkenntnisse zu dieser Szene“, sagt Archäologe und Ötzi-Experte Walter Leitner. Der Spielfilm weicht ausgerechnet an diesem Punkt von Ötzis Schicksal ab. „Das Ende ist im Film sehr kurz. Plötzlich liegt er da, obwohl wir so viele Fakten, wie etwa den Mageninhalt, zu diese Szene haben“, sagt der Forscher nach der Tirol-Vorpremiere vergangenen Dienstag im Metropol Innsbruck.

Rachegetränkte Verfolgungsjagd

Regisseur Randau entdeckte auf einem Berliner Flohmarkt zufällig ein Magazin mit Ötzi als Titelgeschichte und fand in dem „Mann aus dem Eis“ endlich die Figur für einen Film, der zwar Fakten enthält, aber genug Platz für Fiktion lässt. „Ich war davon dann ganz angefixt“, sagt er. Ein Jahr dauert es vom Dreh in den Alpen bis zum fertigen Film.

Wer Ötzi erschossen hat, ist unbekannt, im Film folgt der Abschuss auf eine gewaltgetränkte Rachespirale. „Wir kennen den oder die Täter nicht. Aber Ötzi muss etwas getan haben, weswegen er erschossen wurde“, sagt Leitner. Es ist ein Mord, der zu einem Unfall vertuscht werden sollte, indem der Pfeil herausgezogen wurde. Der ging dabei aber zu Bruch. Im Film ist mit dem Abschuss dann Schluss. Eine Film-Fortsetzung wird es laut Randau zwar nicht geben, dafür aber vielleicht etwas anderes. „Wir denken zumindest im Scherz über eine Fernsehserie nach“, erzählt er.

Vielleicht halten dort Aspekte Einzug, die der Spielfilm außen vor lässt. Das Kupferbeil lässt etwa darauf schließen, dass Ötzi ein Häuptling oder Schamane war, glaubt Leitner. „Er ist zwischen 43 und 52 Jahre alt geworden, hat seine Erkrankungen selbst versucht zu bekämpfen, hat Akupunktur angewendet“, weiß der Archäologe. In Randaus Steinzeit-Krimi, der eine mögliche Geschichte Ötzis – als mutiges Filmprojekt fast ohne Sprache – erzählt, kommt das nicht vor. Ötzi ist zwar auch im Film als einziger mit Kupferbeil unterwegs, sein höherer Rang ist aber nicht zu erkennen.

Das Dorf wird in Randaus Geschichte überfallen und niedergebrannt, als Ötzi auf der Jagd ist. Ötzi bleibt kaum etwas. „Die Geschichte ist geschickt gemacht, so dass Ötzi, der ja für den hinterlistigen Mord etwas ausgefressen haben muss, dennoch der Held sein kann.“ Der bekannte Steinzeitmensch macht sich auf den Weg, um Rache zu üben. Immer wieder zweifelt er an der Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens, die Rolle zielt auf Mitgefühl ab, macht den legendären Ötzi menschlich.

Dramatische Szenen im Schnee

Wohl für die Dramatik des Spielfilms rennen die Film-Steinzeitmenschen bei starkem Schneesturm auf das Tisenjoch. „Die haben damals das Wetter sehr genau beobachtet und es wäre ihnen nicht im Traum eingefallen, bei diesem Wetter loszuziehen, das Risiko war ihnen bekannt“, meint Leitner. „Aber es gibt viele Ötzi-Dokumentationen. Der Film will in die Kinos locken, das muss man ihm auch zugestehen.“

Oben im Schnee folgt der bekannte Mord, das abrupte Ende von Randaus Steinzeitkrimi, der auf vielen Ebenen authentisch ist. „Man hat teils sehr genau hingeschaut. Die Kos­tüme, die Waffen, das ist stimmig“, lobt Leitner. Dass Ötzi seinen Bogen quer über den Rücken trägt, ist einer dieser kleinen Fehler, die nicht sein müssten. So würde er schließlich überall im Wald hängen bleiben.

Die wahre Geschichte, wie der Untertitel des Spielfilms behauptet, ist es nicht. „Wenn man Ötzi selbst außen vor lässt, ist das ein guter Film über die Steinzeit“, meint Leitner.