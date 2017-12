Selbst die coolsten Skater am Innsbrucker Landhausplatz staunen beim Fotoshooting über Fouad Ambeljs Tricks. Der 24-jährige Marokkaner hat eine beeindruckende Körperbeherrschung und schafft es sogar, mitten in der Luft noch zu grinsen. Er ist Breakdancer, stand kürzlich für das Team Austria im WM-Halbfinale in Amsterdam, denn seit 2015 lebt er in Innsbruck. „Mir gefällt es hier sehr gut, die Breakdance-Szene in Innsbruck ist klein, aber sehr aufstrebend. Hier passiert viel.“

Dosierte Kraft mit viel Kreativität

Leichtigkeit, Bewegungen passend zur Musik und ein eigener Stil, das sind die Ziele der B-Boys, wie Breakdancer auch genannt werden. „Beim Breakdance geht es nicht um die kräftigsten Bewegungen. Sondern um Kreativität. Es gibt mir die Möglichkeit, mich über meine Körpersprache auszudrücken“, sagt Lil’ Zoo, so Ambeljs Künstlername.

Trotz schwieriger Zeit in Marokko ist der 24-Jährige gut gelaunt, freundlich und für Späße zu haben. Diese Lockerheit fließt in seine Tanzfiguren. „Die Form der Bewegung zählt“, sagt Ambelj, der mit den „Flying Steps“-Unternehmen zusammenarbeitet und Teil des „Red Bull Flying Bach“-Ensembles ist – dort trifft Klassik, wie Beethoven, auf modernes Breakdancen.

Angefangen hat alles 2009. Ambelj war mit Jungs aus der Nachbarschaft unterwegs, als er auf den Straßen Breakdancer durch die Luft wirbeln sah. Da war es um den damals fußballbegeisterten Ambelj geschehen. „Als ich 2009 begonnen habe, musste ich viel und hart trainieren. Manche haben viel Talent, bei mir kam das erst nach viel, viel Übung“, erzählt er. „Man muss lernen, seinen Körper zu kontrollieren, braucht Kraft. Erst dann kann man mit den schwierigen Figuren beginnen“, rät er Neulingen. Noch heute trainiert er täglich.

Bekannt ist Lil’ Zoo für seine Kombinationen aus Akrobatik und Tanzfiguren. „Ich bringe da meine Kultur mit ein. Es ist wichtig, seinen eigenen Stil zu finden, meiner ist sehr energetisch.“

Trotz verpasstem WM-Finale ist er stolz auf seine Karriere. „Ich war der erste marokkanische Tänzer von einem kleinen Ort, der sich einen großen Namen gemacht hat. Nun bin ich glücklich, Österreich zu repräsentieren und will Titel gewinnen.“ Trotz Ehrgeiz und Ziel bleibt Lil’ Zoo bei seinem Tanz mit der Schwerkraft locker.