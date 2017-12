Der lieben Mama sei Dank haben es die scheuen Biber in die Zeitung geschafft – und, bevor noch von Vetternwirtschaft die Rede ist, sie sind den Platz wert. Denn die vor 200 Jahren verschwundenen Tiere erobern in Tirol langsam ihr Revier zurück, was sich gerade im Herbst und Winter entlang des Inns und anderen Gewässern eindrucksvoll zeigt. Durchgeknabberte Baumstämme, der Uferboden voll Späne und aus zig Ästen „gezimmerte“ Dämme, welche die darunter befindlichen Biberburgen schützen. Die Tiere sind jetzt besonders aktiv.

„Der Biber ist ein Nagetier und ernährt sich rein vegetarisch. Im Winter sind Baumrinden oft die einzige Nahrung“, weiß Monika Eder-Trenkwalder, eine von fünf Biberbeauftragten des Landes. „Er legt jetzt auch Vorräte an und baut seine Burg aus.“ In der warmen Jahreszeit seien die Tiere hingegen ruhiger und kaum zu bemerken.

Neuer Bewohner am Lohbach

Anders dieser Tage am Lohbach im Innsbrucker Westen. Dort gibt es seit Kurzem einen neuen Bewohner. „Es war sehr beeindruckend, den Biber in freier Natur beobachten zu können“, schwärmt meine Mutter. In aller Früh beim Spazierengehen mit ihrem Hund entdeckte sie den tierischen Zuzug und berichtete natürlich umgehend der Journalisten-Tochter. Bei der eigenen Nachschau an einem Abend gluckst und rauscht das Wasser durch den kleinen Biberdamm.

Vom Tier keine Spur. Kurz huscht eine Ratte in den Bau, die sind wie andere Tiere Nutznießer des Bauherren. Ein paar Äste liegen auf der Böschung. Um Bäume ist grüner Maschendraht gewickelt. Die Stadtgärtnereien seien bemüht, sie so vorm Anknabbern zu schützen. Der Baum und der Landschaftscharakter sollen damit erhalten bleiben.

Was jedoch an grünen Maschendrahtzäunen natürlich und an abgenagten Bäumen unnatürlich sein soll, bleibt offen. „Es gibt im Allgemeinen Anrainer, die sich über angenagte Bäume beschweren und es gibt Menschen, die sich über den Biber und ein bisschen Natur in der Stadt sehr freuen“, meint Eder-Trenkwalder diplomatisch.

Konflikte können von den Biberbeauftragten zu 90 Prozent gelöst bzw. entschärft werden, ist sie überzeugt. So wie jene im Innsbrucker O-Dorf, wo die Biber von selbst einen geschützteren Platz gesucht haben, oder der Guggerinsel in Hall, wo nach Behördenabsprache ein Teil des Biberdammes entfernt wurde. Das bleibt jedoch die Ausnahme.

Biber sind nach EU-Recht streng geschützt. „Auch ist sein gesamter Lebensraum als Fortpflanzungs- und Ruhestätte samt seiner Baue und Dämme geschützt“, sagt Wilfried Nairz, Biberbeauftragter des Bezirks Kufstein. Eine Invasion der Biber ist aber nicht zu befürchten. „Wir verzeichnen einen moderaten Anstieg der Biberreviere in manchen Bezirken“, berichtet Eder-Trenkwalder. „Es gibt auch Bezirke, wo die Zahl gleich bleibt.“ Das Kartieren für 2017 findet gerade statt.

Dem Biber ist ein Platz in Tirol in jedem Fall gewiss. Für die Zukunft wünscht sich Nairz, „bei Gewässern wieder intakte Uferbereiche zu schaffen“. Das käme nicht nur dem Biber, sondern zahlreichen Pflanzen und Tieren zugute. Mit seinem Anknabbern und Bauen sorgt der Biber für ein Renaturieren der Uferflächen und fördert damit die Artenvielfalt.

Außerdem kann er einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten, erklärt Nairz. Ein Biberdamm ist im Stande, Wasserflächen zu regulieren. Und so zeigt sich: Die hilfreichen Spuren des großen Nagers sind nicht immer gleich erkennbar.