Innsbruck — Die Modernisierung des Cineplexx Innsbruck ist nach vier Monaten abgeschlossen. Am Mittwochnachmittag herrschte noch geschäftiges Treiben im neugestalteten Kino. Ein falsch programmierter Bildschirm da, eine Absperrung dort - kein Mitarbeiter stand still, damit alles noch rechtzeitig zur offiziellen Eröffnung am Abend in gewünschter Form bereitsteht. Die TT durfte trotzdem bereits einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen.

Rund vier Millionen Euro hat der größte österreichische Kinobetreiber in den Umbau investiert. Beinahe die Hälfte davon - rund 1,8 Millionen - flossen in das neue Aushängeschild des Kinos - den ersten IMAX-Saal Tirols. Ob sich die Investition gelohnt hat, wird sich noch zeigen. Wir befinden vorerst: Das Versprechen "Sie können eine Nadel fallen und ein Flugzeug starten hören" wird eingehalten. Die 3D-Bilder in Kombination mit den im Raum verteilten Lautsprechern erzeugen tatsächlich ein lebendiges Filmerlebnis, das auch Technikbanausen staunend zurücklässt.

Auch in den anderen Sälen wurde die Klangqualität verbessert. Die Soundtechnologie "Blu Link Sound Performance" von JBL kommt in sechs Sälen zum Einsatz, Saal 5 ist mit "Dolby Atmos" ausgestattet. Erneuerte "Cinegold"-Ledersessel sollen für mehr Komfort im Kino sorgen.

Im neuen IMAX-Saal finden 336 Zuschauer Platz. Für IMAX-Filme erhöht sich der Preis im Cineplexx um 3,50 Euro gegenüber herkömmlichen Filmen. Zusätzliche Kosten fallen an, wenn man in den neuen "Cinegold"-Komfortsitzen Platz nehmen möchte.



Was ist IMAX? Die IMAX-Projektionstechnologie und das IMAX-Soundsystem sollen kristallklare Bilder und ein 360-Grad-Sounderlebnis garantieren. Seit 50 Jahren gibt es mittlerweile die IMAX-Technologie, seit damals hat sich jedoch einiges getan. Da die Produktionskosten für einen IMAX-Film früher kaum zu bewältigen waren, wurden sie zunächst lediglich in Museen und Ausstellungen eingesetzt. Heute erlaubt der günstigere Preis auch Kinos, die IMAX-Technologie einzusetzen, es gibt bereits über 1300 IMAX-Säle in 75 Ländern rundum die Welt. Mit dem neuen Saal in Innsbruck gibt es heute sechs IMAX-Kinos in Österreich. Dabei sticht im Cineplexx Innsbruck schon die neue Leinwand ins Auge, die stolze 200 Quadratmeter groß ist und vom Boden bis zur Decke reicht. Sie ist näher am Zuschauer als gewöhnlich und die Bühne, die früher davor platziert war, fällt nun weg. Durch die große Leinwand wird auch die periphere Wahrnehmung angesprochen, bei manchen Filmen wie beispielsweise "Thor" besitzt IMAX exklusive Rechte auf einen breiteren Filmausschnitt. Der Zuschauer hat somit das Gefühl, mitten im Filmgeschehen zu sein. Dazu tragen auch die eigenen IMAX-Lautsprecher bei, die an verschiedenen Stellen im Kinosaal platziert sind, um einen lebhafteren und präziseren Klang zu erzeugen.

Neues Design, Restaurant "Galloway" und Partyraum für Kinder

Sowohl die Fassade als auch die Inneneinrichtung erhielten ein neues Design. Die Fassade des Cineplexx kommt jetzt nicht mehr blau-orange, sondern in Grautönen daher. In der generalsanierten Parkgarage können Kinogäste für 1,20 Euro pro Stunde ihr Auto abstellen. Kinokarten sowie Popcorn und Getränke werden ab jetzt am gleichen Schalter gekauft.

Kulinarisch ergänzen eine Lobbybar sowie die italienische Restaurantkette „Galloway" das neue Angebot. Dort wird es künftig unter anderem Burger, Steaks und Drinks geben. Am Mittwoch waren die Arbeiten am Restaurant noch nicht abgeschlossen, laut eigener Angabe sollten diese jedoch zum Wochenende vollendet sein. Durch das neue Design samt Lobbybar wirkt die Einrichtung schlichter und moderner. "Kubanische Sonnenschirme liegen nicht mehr so im Trend", wie auch Christof Papousek - CFO und Co-Gesellschafter von Cineplexx International - mit einem Augenzwinkern auf die ehemalige Cuba-Bar anspielt.

Neu ist außerdem ein Partyraum, der für Kindergeburtstage genutzt werden kann. Dabei wird jedoch kein Komplettprogramm mit Betreuung und Animation geboten, der Raum ist lediglich zum Aufenthalt vor oder nach dem Film wie zum Beispiel für die Geschenkübergabe gedacht. Der Raum ist mit zwei Tischen und vielen Stühlen für Große und Kleine ausgestattet. Ab Jänner 2018 kündigt Cineplexx zudem weitere Preisvorteile für Familien im "Family Film Club" an.



Eröffnung von Mittwoch bis Sonntag Am Mittwochabend startete die feierliche Eröffnung des erneuerten Cineplexx mit der Österreich-Premiere von "Dieses bescheuerte Herz" und "Star Wars: Die letzten Jedi". Das "Star Wars"-Fieber wird am Donnerstagabend fortgesetzt, ab 18 Uhr feiert der Star Wars Fanclub Vorarlberg-Allgäu mit Fans die Premiere des Films. Auch der Animationsfilm "Ferdinand geht STIERisch ab!" startet am 14. Dezember als Tirol-Premiere im Cineplexx.

Samstag und Sonntag hingegen stehen ganz im Zeichen der Familie, Kinderschminken, Luftballontiere und ein Treffen mit Filmbär "Paddington" stehen auf dem Programm. (kla)