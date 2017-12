Rund 370.000 bis 400.000 Paar Alpinskier werden pro Jahr in Österreich verkauft. „In Österreich wurden allerdings auch schon 500.000 Stück verkauft“, weiß Michael Nendwich, Vorsitzender des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich. Im Bereich der Tourenskier ist man von solchen Dimensionen zwar weit entfernt. Rund 50.000 Paar Skier gingen im vergangenen Winter über den Ladentisch. Doch für Nendwich besteht Entwicklungspotenzial: „Diese Zahl könnte auf rund 70.000 steigen.“

Er umschreibt damit ein Phänomen, das keinem aufmerksamen Wintersportler verborgen bleibt – Skitourengehen erfreut sich so großer Beliebtheit, dass es andere schon weniger freut.

Deshalb stellt sich – wohl oder übel – den Betreibern vieler Tiroler Skigebiete die Frage, wie sie mit der Masse umgehen sollen: aussperren, dulden oder willkommen heißen? Nachgefragt bei drei Tiroler Skigebieten – bei der Rosshütte in Seefeld, den Wildschönauer Bergbahnen und dem Pitztaler Gletscher, die alle zum Saisonstart neue Maßnahmen gesetzt haben.

Mahnende Facebook-Worte

Für Aufregung sorgten vor einer Woche die Bergbahnen Rosshütte mit einem Facebook-Aufruf an die „lieben Pistengeher“, der inzwischen über 1500-mal geteilt wurde. „Haltet euch an die Regeln! Hintereinander aufsteigen, am Pistenrand gehen, Pisten nicht dauernd queren, Hunde an die Leine! Das kann doch nicht so schwer sein!?!“

Die vielen Reaktionen, die darauf folgten, waren genau das, was Geschäftsführer Werner Frießer erreichen wollte: „Bei den ganzen Kommentaren hat man gesehen, dass die Community selbst zum Ordnungshüter wird. Die schwarzen Schafe werden zurechtgewiesen“, hofft er darauf, dass es sich bis auf die Pisten herumspricht.

Statt Gebühren oder Sperren, die im Gegensatz zu anderen Bundesländern wegen des Tiroler Gesetzes nicht einfach umzusetzen wären, dürfen die Tourengeher in Seefeld zwei Parkplätze kostenlos benutzen. Die werden extra angemietet, gibt Frießer zu bedenken. So viel könne ein Sportler gar nicht im Bergrestaurant konsumieren, damit sich das rechne.

Plafond noch nicht erreicht

„Es gibt welche, die ziehen sich nur um und fahren sofort wieder runter. Andere trinken nur einen Kaffee. Im Moment ist es am Ende des Tages der zahlende Gast, der für den nicht zahlenden Tourengeher die gepflegten Pisten finanziert. Auf Dauer kann das so nicht weitergehen“, sagt er. Da Frießer auch Bürgermeister von Seefeld ist, darf er den touristischen Faktor aber nicht außer Acht lassen. Er meint selbst, dass der Sport noch nicht am Plafond angekommen ist, immer mehr Menschen auf Tourenskier umsteigen. „Wir wollen die Tourengeher ja im Ort haben.“

Ganz anders hört sich das bei den Bergbahnen Wildschönau an. „Die Tourengeher sind ein notwendiges Übel“, schimpft Geschäftsführer Ludwig Schäffer immer noch. Anfang des Jahres gingen bei einem TT-Forum die Wogen hoch. Auslöser war ein Vorfall, bei dem 14 Wintersportler in der Nacht in das Sicherungsseil für Maschinen zur Pistenpräparierung gefahren waren. Für die neue Saison hat man sich etwas überlegt.

Eine eigene Schlepplift-Trasse

Die Trasse eines Schlepplifts, der nicht mehr in Betrieb ist, wurde für die Tourengeher freigegeben. Also eine Win-win-Situation für Bergbahnen und Sportler? „Sagen wir so, es ist eine Win-Situation nur für die Tourengeher“, schränkt der Geschäftsführer ein. Manche würden immer noch Ärger machen und nicht die Spur nutzen, weil diese ziemlich steil sei, manchem Pistengeher zu steil. Überhaupt sieht er in der fehlenden Technik ein Hauptproblem. „Die Pistengeher gehen ja nur hier, weil sie nicht in der Lage sind, richtig Tiefschnee zu fahren.“

Obwohl Schäffer keinen Hehl daraus macht, wie er zu Pistengehern steht, kommen Gebühren auch für die Wildschönauer Bergbahnen nicht in Frage. Es wirkt allerdings so, als wolle in Tirol nur niemand der Erste sein, der diese Büchse der Pandora öffnet.

Ein völlig anderes Konzept hat sich der Pitztaler Gletscher überlegt. Die Betreiber haben laut eigener Aussage den „1. Skitourenpark Tirols“ eröffnet. Im Prinzip sind das im gesicherten Skiraum drei ausgewiesene Aufstiegsspuren – leichte für den Anfänger und steilere Varianten für Fortgeschrittene. Auf Tafeln werden die „Spielregeln“ im Gelände erklärt, mit den Skifahrern gibt es im Aufstieg kaum Begegnungspunkte. „Wir haben am Gletscher relativ viel Platz und deshalb konnten wir gut diese Spuren reservieren“, erklärt Bernhard Füruter, zuständig fürs Marketing der Pitztaler Gletscherbahnen. Der Hintergedanke dabei: „Natürlich merken wir auch den Trend und deshalb versuchen wir, den Tourengeher ins Skigebiet reinzuholen.“

Land, Seilbahnbetreiber und alpine Organisationen indes versuchen noch auf die zarte Tour, das Konfliktpotenzial rund um das Thema Pistentouren möglichst kleinzuhalten. „Pistentourengehen Sicher & Fair“ lautete eine Initiative, die u. a. Empfehlungen für die Tourengeher beinhaltet. Dass diese oft nicht eingehalten werden, ärgert Christoph Höbenreich von der Sportabteilung des Landes besonders. „Das sind Egoisten und Unbelehrbare. Denn z. B. in der Nacht von einer gesperrten Piste abzufahren, ist kein geringfügiges Kavaliersdelikt mehr“, hat er eine klare Meinung. Und auch das sei klar: „Diese Vereinbarungen und Angebote funktionieren nur, wenn man sich auch dran hält.“

Nur Gast auf der Piste

Ein Appell, der nicht ungehört vom Schnee zugedeckt werden sollte. Denn laut Michael Larcher vom Österreichischen Alpenverein hat die Zahl der reinen Pistengeher in letzter Zeit noch einmal zugenommen – aus verschiedensten Gründen. Doch auch für ihn ist klar: „Tourengeher sind nur Gast auf der Piste.“