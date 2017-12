Der entscheidende Moment ist gekommen, der Höhepunkt nach zwei Stunden Spannungsaufbau, und irgendwo im Unterbewusstsein ertönt eine Mundharmonika wie im Film „Spiel mir das Lied vom Tod“. Im neuen Saal 1 des Cineplexx Innsbruck rinnt Erwin Füllsack eine Schweißperle von der Stirn.

Er ist einer der Hauptdarsteller an diesem Morgen vor eineinhalb Wochen, als Tiroler Kino-Geschichte geschrieben wurde. Zwei Stunden haben 22 Arbeiter nach seinen Regieanweisungen die erste IMAX-Leinwand Tirols so vorbereitet, dass jetzt nur noch wenige Zentimeter fehlen, bis sie hängt.

„Finger weg“, schreit Füllsack hinauf zum Gerüst, weil die Schutzfolie an einigen Stellen schon von der Leinwand abfällt und die Silberbeschichtung nicht berührt werden darf. „Hoch. Jetzt befestigen. Passt. Sehr gut.“ Die 22 Arbeiter und Wolfgang Rotter, der Facility Manager von Cineplexx Österreich, schauen zufrieden auf ihr Werk. Füllsack steht am unteren Ende der zehn Meter hohen und 20 Meter breiten Leinwand und beginnt, die restlichen Folien wie bei einem neuen Smartphone abzuziehen. Ein schöner Moment. Aber, „... was ist das für ein Fleck? Wo ist der Mann von IMAX“, ruft er aufgeregt.

Schon einmal was von dem Film das „Schwarze Loch“ gehört? Nein? Also Disney wollte damit 1979 an den Star-Wars-Erfolg anknüpfen und bescherte Maximilian Schell eine seiner lächerlichsten Rollen.

Was das mit dem Fleck auf der Leinwand zu tun hat? Na ja, das kann man sich denken.

Eine weite Reise

Aber der Spannungsaufbau dieser Geschichte verlangt es, dass vor der Auflösung erst einmal eine Rückblende kommt, zum Morgen, als die Leinwand noch in einer langen Holzkiste verpackt war. „Canada“ war als Absender daraufgedruckt. „Die kam mit einem Übersee-Container per Schiff aus Kanada“, erklärt Rotter.

Wochenlang war die Kiste mit dem wertvollen Inhalt unterwegs. Damit man 3D-Filme daraufprojizieren kann, wurde sie vom kanadischen Unternehmen mit einer speziellen Silberbeschichtung bedruckt. Ein Fingernagel reicht, um sie zu beschädigen. „Wir müssen sie behandeln wie ein rohes Eis. Ein Loch wäre nicht so ideal, das kann man, glaube ich, nicht flicken“, blickt er ernst drein.

Doch was bringt IMAX („Images MAXimum“, zu deutsch „großmögliche Bilder“) überhaupt? Um das zu verstehen, müssen wir „Zurück in die Zukunft“, zur Präsentation des fertigen Kinosaales am vergangenen Mittwoch. Giovanni Dolci, IMAX-Manager für Europa und Afrika, ist angereist und erklärt, wie sich das Unternehmen entwickelt hat – von Dokus mit atemberaubenden Bildern auf riesigen Leinwänden in Museen und Wissenschaftszentren zum Entertainment-Anbieter. „Durch digitale Projektionen sind wir flexibler geworden und wir haben uns gedacht, warum nützen wir die Technologie nicht für Blockbuster-Filme.“

Die Leinwände reichen wie hier im Cineplexx von der rechten bis zur linken Saalwand, von der Decke bis zum Boden, es soll keinen Rand geben. Die Vorhänge sind Geschichte, auch die Bühne vor der Leinwand wurde abgetragen. Nichts lenkt die Aufmerksamkeit des Kinobesuchers ab, er soll das Gefühl haben, im Film zu sein.

Die Boxen, die im Saal und hinter der Leinwand verteilt sind, sorgen für einen Bass, der die Sitze bei einer Explosion erzittern lässt. Mittendrin statt nur dabei. Für den Umbau des Kinos hat Cineplexx vier Millionen Euro investiert, im neuen IMAX-Saal stecken allein 1,8 Millionen Euro.

Die Nervosität steigt

Zurück zum Aufbau, bei dem es nicht nach Popcorn riecht. Terpentin liegt in der Luft, es wird geputzt. Es soll kein Staubkorn zu viel auf die Leinwand geraten. Ein Mann mit Nikolo-Kappe hilft dabei, die Leinwand aus der Kiste zu heben, in die richtige Position zu drehen und dann über den ersten sechs Kinoreihen des Saales auszurollen.„Die ist zu lang“, scherzt einer aus der Truppe. Sie passt genau. Füllsack fädelt am oberen Ende eine Stange ein, daran werden Seile angehängt, mit der die Leinwand hochzogen wird. Die Nervosität steigt. Es klappt alles, bis eben zu jenem Fleck. Ja, genau, es ist ein „Schwarzes Loch“, nicht groß, aber Füllsack, der schon drei solcher IMAX-Leinwände aufgebaut hat, macht sich Sorgen. Doch hier endet die Geschichte, Cliffhanger nennt man das offene Ende im Filmjargon.

Die Fortsetzung fand aber schon Mittwoch-Mitternacht mit dem ersten Höhepunkt in Tirols IMAX-Kinosaal statt. Das Loch, verschwunden, doch geflickt. Die mehr als 350 Gäste im Saal wissen nichts vom Drama des Aufbaus wenige Tage zuvor. Das Licht geht aus, die Leinwand an, eine gelbe Schrift auf schwarzem Hintergrund schwebt durch den Raum.

Als der Bass mit der John-Williams-Fanfare einsetzt, gibt es Gänse­haut, vielleicht bei manchem Fan sogar Tränen der Freude. „Star Wars“ auf der IMAX-Leinwand, das ist ganz, ganz großes Kino.