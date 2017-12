Ist es denkbar, dass sich knapp eine Million Menschen auf eine gemeinsame Weihnachtsdekoration einigen? Wenn man zum ersten Mal in der Adventzeit nach Stockholm kommt, hat man den Eindruck, dass dem so ist. Es gibt so gut wie kein Fenster ohne Kerzenleuchter. Alle verbreiten das gleiche weiße Licht – bunt sind nur die Häuser. Dazu hier und da weiße Sterne, alles schlicht.

Die Wirkung ist überwältigend. Stockholm ist in der Weihnachtszeit eine verzauberte Stadt, in der es nur sechs Stunden richtig hell ist, von neun bis 15 Uhr. Heute ist der Himmel blankgeputzt, ein gleißendes nordisches Licht leuchtet die Stadt bis in den letzten Winkel aus. Die Altstadt erhebt sich auf einer Insel, deren Ufer einst gleichbedeutend waren mit den Grenzen der Stadt. Das goldene Morgenlicht spiegelt sich in den Fenstern der Giebelhäuser. Wenn Schnee liegt und lange Eiszapfen vor den Butzenscheiben hängen, ist dies das perfekte Wintermärchen.

Immer wieder biegt eine Kindergartengruppe um die Ecke. Kälte ist hier kein Grund, um drinnen zu bleiben: Die Schweden sind ein Naturvolk, sie müssen raus.

Der Besucher kann zum Glück ins Café abtauchen. Wenn man dort erst einmal Zimtschnecken oder ein Stück warmen Apfelkuchen mit Vanillesoße vertilgt hat, ist man schon langsam in Lebkuchenstimmung.

Danach öffnen die Stände des Weihnachtsmarkts auf dem Stortorget, einem kleinen Marktplatz in der Mitte der Altstadt. Es waren Hanse-Kaufleute, die hier im 16. Jahrhundert so hübsch gebaut haben. Im Vergleich zu österreichischen Christkindlmärkten fällt ein wesentlicher Unterschied auf: Es wird kein „Stille Nacht“ aus Lautsprechern geduldet – es ist wirklich still.

An den Ständen gibt es das übliche Angebot, wobei man sich eine Sache nicht entgehen lassen darf: den schwedischen Glühwein – den Glögg. Sein niedriger Alkoholgehalt von zwei Prozent ist den strengen schwedischen Vorschriften geschuldet. Eine Besonderheit sind die eingestreuten Mandeln und Rosinen. „Nelken und Zimt sind auch noch mit drin“, verrät der Österreicher Helfried Gafgo, 76, der hier seit vielen Jahren seinen Glögg nach eigener Rezeptur anbietet.

Die deutsche Kirche

Der höchste Punkt der Stockholmer Altstadt ist die 100 Meter hohe Turmspitze der Tyska kyrka, der deutschen Kirche. Bis heute ist die Barockkirche Sitz einer deutschen Gemeinde. Am Nachmittag wird das Krippenspiel geprobt. In den fünf Chören der Gemeinde singen außer Protestanten auch Katholiken, Juden, Muslime und Atheisten. Yasser Alabd, ein 23 Jahre alter Flüchtling aus Aleppo, hat im vergangenen Jahr das Weihnachtsoratorium mitgesungen. „Einige Leute meinen, ein Muslim sollte das nicht tun, aber mir ist das egal“, sagt er ernst. „In meiner Religion ist Jesus ein Prophet. Kein Problem also.“

„Musik und Licht sind hier extrem wichtig“, sagt Chorleiter, Kantor und Organist Michael Dierks. Mittwochs um 15.30 Uhr lässt er das Glockenspiel des Kirchturms erklingen, das älteste von ganz Skandinavien. Am Heiligen Abend besucht Königin Silvia den Gottesdienst in der deutschen Kirche. Sie sitzt nie in der ersten Reihe, denn sie kommt als Privatperson und will keine Sonderbehandlung. Traditionell ist in Schweden aber eher der Frühgottesdienst am ersten Weihnachtstag von Bedeutung. Dierks erklärt das damit, dass die Bauern in abgelegenen Gebieten früher oft die ganze Weihnachtsnacht hindurch bis zur nächsten Kirche gewandert sind, nachdem sie das Vieh versorgt hatten.

Die Heilige Lucia bringt Licht

Wichtige Feiertage sind zudem der Erste Advent und der Lucia-Tag: Immer am 13. Dezember versammeln sich die Kinder frühmorgens in Kindergarten und Schule. Die Heilige Lucia singt ihre getragen-melancholischen Lieder. Plötzlich wird die Dunkelheit vom Schein ihrer Lichterkrone erhellt. Gefolgt von Mädchen in langen weißen Gewändern und Jungen mit sternverzierten Hüten tritt sie ein. Lucia bringt das Licht – ein feierlicher Moment.

17 Uhr. Karin Häggmark, gebürtige Münchnerin, aber seit vielen Jahren in Schweden verheiratet, klärt Touristen in der Gamla Stan über Weihnachtsbräuche in ihrer Wahlheimat auf. „Weihnachten hat hier einen anderen Charakter als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz“, erzählt sie. „Es ist fröhlicher.“

Das beginnt damit, dass sich die Familie am Heiligen Abend um 15 Uhr vor dem Fernseher versammelt, um Kalle Anka – Donald Duck – zu schauen. Einfach weilʼs schon immer so war. Dann kommt der Weihnachtsmann, der Jultomte, und bringt Geschenke. Anschließend wird gegessen: Fisch, Fleischlaibchen, Schinken und Rentierwurst kommen auf den Tisch.

Häggmark eilt mit ihren Gästen zum „Lebenden Adventkalender“: Jeden Tag öffnet sich ein Fenster der Altstadt zu einer kurzen musikalischen Darbietung oder einer kleinen humorvollen Lesung. Für die Zuschauer kann es sehr kalt werden, aber die Aussicht auf ein sicherlich sehr reichhaltiges Abendessen hilft darüber hinweg. Die Chancen stehen gut, dass man sich am Ende dieses Tages Astrid Lindgrens Bullerbü-Weisheit anschließen wird: „Eigentlich ist es schade, dass nicht ein bisschen öfter Weihnachten ist.“ (APA, dpa)