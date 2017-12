Von Theresa Mair

Es war einmal in Mexiko ein armes Mädchen. Es war traurig, weil es zu Weihnachten dem Jesuskind kein Geschenk bringen konnte. Auf dem Weg zur Kirche pflückte es Blätter vom Wegesrand. Diese legte es weinend vor dem Altar nieder. Dabei tropften einige Tränen auf das Laub, das daraufhin leuchtend rot erstrahlte. Der Legende nach begründete das Wunder vom Weihnachtsstern den Mythos der Weihnachtspflanze in Mexiko. „In Mittelamerika wird er auch als Symbol der Reinheit vor Madonnenstatuen gelegt und er ist ein Liebesbeweis“, weiß Cecilia Lechner-Pagitz vom Botanischen Garten in Innsbruck.

Ein begeisterter Botschafter

Vor mehr als 200 Jahren brachte der Entdecker Alexander von Humboldt den Weihnachtsstern nach Europa. Seine weltweite Beliebtheit und den Namen Poinsettia – der 12. Dezember wird in den USA als Poinsettia-Day gefeiert – hat das mit dem Gummibaum verwandte Wolfsmilchgewächs aber einem anderen zu verdanken. Nämlich dem US-Botschafter Joel Poinset.

Er stieß 1928 in Mexiko erstmals auf die rote Pracht. Begeistert schickte er einige Exemplare nach Hause. In South Carolina begann er den Weihnachtsstern zu kultivieren, den bereits die Azteken als „Lederblume“ kannten und zum Fiebersenken nutzten. Allerdings ist die Milch des Weihnachtssterns giftig – und keine Medizin. „Wer Haustiere hat, muss aufpassen. Gerade Katzen knabbern gern einmal an den Blättern“, sagt Lechner-Pagitz. Heutzutage wird der Weihnachtsstern nicht mehr aus Mexiko gen Europa verschifft. „Der größte Teil der in den heimischen Geschäften verkauften Exemplare – nämlich 160.000 Stück – wird in Tiroler Gärtnereien produziert“, sagt Lena Etthöfer von der Landwirtschaftskammer. Mehr als 400 Sorten in allen möglichen Farben und Formen gibt es: Von Champagner bis Zitronengelb, gesprenkelt oder blau angesprüht und das alles im Mini- und auch Hochformat.

Doch nach Jahren, in denen der Weihnachtsstern Moden unterworfen war, ist nun der natürlich Rote zurück. „Ungefähr 90 Prozent der Tiroler Weihnachtssterne sind rot. Pink und Weiß sind rückläufig und vom Kunden nicht mehr gewollt“, schildert Etthöfer. „Der Weihnachtsstern ist neben Rosen und Nelken die meistverkaufte Blume“, setzt Lechner-Pagitz drauf.

Derweil ist er ein Hochstapler, wenn auch ein schöner. Denn der Stern, der die Pflanze krönt, bildet keine echte Blüte. „Die richtigen Blüten sind ganz klein. Um aber die Bestäuber anzuziehen, hat der Weihnachtsstern den roten Schauapparat. Das sind eigentlich Hochblätter“, erklärt Lechner-Pagitz.

Damit diese auch hierzulande erröten, ist einiges an Aufwand vonnöten. Denn das Sensibelchen hat sich noch nicht an das Tiroler Klima gewöhnt. Vor allem aber ist der Weihnachtsstern ein so genanntes Kurztagesgewächs. „Da, wo er herkommt, herrscht Tages- und Nachtgleiche. Deswegen müssen die Gärtner bei uns schon im Sommer anfangen, die Pflanzen abzudunkeln, damit sie pünktlich am ersten Advent in sattem Rot in den Geschäften stehen“, erläutert Botanikerin Lechner-Pagitz.

Hegen und pflegen

Für den Hausgebrauch heißt das: Wer seinen Weihnachtsstern zum Erleuchten bringen will, muss drei Wochen lang jeden Tag zwölf Stunden einen Kübel über die Pflanze stülpen. Mit Lechner-Pagitz’ Tipps soll es dann aber ein Leichtes sein, sich jahrelang an dem Strauch zu ergötzen. Dazu muss man wissen: Die Tropenpflanze verträgt keine Zugluft – beim Einkauf darauf achten – und keine Temperaturen unter fünf Grad. Es ist ratsam, das Pflänzchen für den Weg vom Geschäft zum Auto gut einzupacken.

Daheim heißt es dann: In Zimmerpflanzenerde umtopfen und an einen lichten Platz stellen. „Wenn die Torferde, in welcher Poinsettia verkauft wird, einmal ausgetrocknet ist, saugt sie nie mehr so gut Wasser auf.“ Weihnachtsfans düngen den Christstern zweimal im Winter und schneiden ihn, wenn es ihnen nach der Saison doch zu viel wird, zurück. Im Sommer gedeiht er, fleißig gedüngt, im Freien. Für alle Ungeduldigen: In lauwarmem Wasser macht sich der Weihnachtsstern gut als Schnittblume.